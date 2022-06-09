https://ria.ru/20220609/bezrabotitsa-1794309011.html

В США увеличилось число заявок на пособие по безработице

В США увеличилось число заявок на пособие по безработице - РИА Новости, 09.06.2022

В США увеличилось число заявок на пособие по безработице

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 июня, выросло на 27 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели - до... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:50

2022-06-09T15:50

2022-06-09T16:00

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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 июня, выросло на 27 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели - до 229 тысяч, сообщило министерство труда страны.Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя до 210 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели в 200 тысяч, который был пересмотрен до 202 тысяч.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 8 тысяч - до 215 тысяч - с пересмотренного уровня предыдущей недели в 207 тысяч. Первоначальный показатель составлял 206,5 тысячи.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 мая, сохранилось на пересмотренном уровне предшествующей недели в 1,306 миллиона. Ранее ведомство оценивало показатель в 1,309 миллиона человек.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

https://ria.ru/20220426/patrushev-1785594907.html

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