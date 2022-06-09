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В США увеличилось число заявок на пособие по безработице
В США увеличилось число заявок на пособие по безработице - РИА Новости, 09.06.2022
В США увеличилось число заявок на пособие по безработице
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 июня, выросло на 27 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели - до... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:50
2022-06-09T15:50
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 июня, выросло на 27 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели - до 229 тысяч, сообщило министерство труда страны.Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя до 210 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели в 200 тысяч, который был пересмотрен до 202 тысяч.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 8 тысяч - до 215 тысяч - с пересмотренного уровня предыдущей недели в 207 тысяч. Первоначальный показатель составлял 206,5 тысячи.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 мая, сохранилось на пересмотренном уровне предшествующей недели в 1,306 миллиона. Ранее ведомство оценивало показатель в 1,309 миллиона человек.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
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сша, в мире
15:50 09.06.2022 (обновлено: 16:00 09.06.2022)
В США увеличилось число заявок на пособие по безработице
Минтруд США: за неделю число заявок на пособие по безработице увеличилось до 229 тысяч