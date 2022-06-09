https://ria.ru/20220609/bank-1794362728.html

Всемирный банк выделил финансовую помощь Украине

Всемирный банк выделил финансовую помощь Украине - РИА Новости, 09.06.2022

Всемирный банк выделил финансовую помощь Украине

Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка, они пойдут на оплату зарплат бюджетникам, сообщили в четверг в украинском минфине. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:09

2022-06-09T18:09

2022-06-09T18:09

украина

всемирный банк

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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка, они пойдут на оплату зарплат бюджетникам, сообщили в четверг в украинском минфине."Сегодня было подписано соглашение между Украиной и Всемирным банком. В рамках этого соглашения Украина получит 1,5 миллиарда долларов для оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220609/es-1794241593.html

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украина, всемирный банк