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Всемирный банк выделил финансовую помощь Украине - РИА Новости, 09.06.2022
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Всемирный банк выделил финансовую помощь Украине
Всемирный банк выделил финансовую помощь Украине - РИА Новости, 09.06.2022
Всемирный банк выделил финансовую помощь Украине
Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка, они пойдут на оплату зарплат бюджетникам, сообщили в четверг в украинском минфине. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:09
2022-06-09T18:09
украина
всемирный банк
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка, они пойдут на оплату зарплат бюджетникам, сообщили в четверг в украинском минфине."Сегодня было подписано соглашение между Украиной и Всемирным банком. В рамках этого соглашения Украина получит 1,5 миллиарда долларов для оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
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украина, всемирный банк
18:09 09.06.2022
 
Всемирный банк выделил финансовую помощь Украине

Минфин Украины: Всемирный банк выделил 1,5 миллиарда долларов на зарплаты бюджетникам

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка, они пойдут на оплату зарплат бюджетникам, сообщили в четверг в украинском минфине.
"Сегодня было подписано соглашение между Украиной и Всемирным банком. В рамках этого соглашения Украина получит 1,5 миллиарда долларов для оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
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