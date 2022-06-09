https://ria.ru/20220609/balkany-1794281770.html

В США раскрыли, чем обернется одобрение заявки Украины на вступление в ЕС

В США раскрыли, чем обернется одобрение заявки Украины на вступление в ЕС - РИА Новости, 09.06.2022

В США раскрыли, чем обернется одобрение заявки Украины на вступление в ЕС

Решение Еврокомиссии одобрить заявку Киева о членстве в Евросоюзе может иметь сложные для региона последствия, сообщил CNBC. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:05

2022-06-09T15:05

2022-06-09T15:05

в мире

жозеп боррель

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

украина

киев

брюссель

евросоюз

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Решение Еврокомиссии одобрить заявку Киева о членстве в Евросоюзе может иметь сложные для региона последствия, сообщил CNBC.По мнению Сильвии Амаро, автора статьи, опубликованной на сайте телеканала, возможное положительное решение Еврокомиссии по Украине во многом номинально и станет "лишь началом долгого и трудного пути". Однако даже на моральную поддержку Зеленского способны остро отреагировать страны, которые гораздо дольше находятся в списке "кандидатов в кандидаты"."Государствам на Западных Балканах давно обещано вступление. Например, Северная Македония даже изменила свое название, чтобы повысить шансы на вступление в ЕС, но переговоры еще не начались. Молдова, граничащая с Украиной, и Грузия, граничащая с Россией, также обратились с просьбой присоединиться к блоку", — пояснила Амаро.Журналистка напомнила, что к главному дипломату ЕС Жозепу Боррелю обращались австрийские министры Александр Шалленберг и Каролина Эдтштадлер, которые потребовали от Брюсселя уделять равное внимание как Украине, так и балканским государствам.Расположение европейских политиков к режиму Зеленского расстраивает другие части континента и потенциально "подталкивает их ближе к России", подытожила Амаро.Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к ЕС 28 февраля, после чего получил от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опросник для начала переговоров. Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — поддерживают идею присоединения Украины к союзу, но с этим согласны далеко не все. Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в ЕС.Еврокомиссия 17 июня обсудит предоставление Украине статуса страны-кандидата.

https://ria.ru/20220609/es-1794241593.html

https://ria.ru/20220604/evrosoyuz-1793140472.html

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794242495.html

украина

киев

брюссель

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, жозеп боррель, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, украина, киев, брюссель, евросоюз, еврокомиссия