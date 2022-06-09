В США раскрыли, чем обернется одобрение заявки Украины на вступление в ЕС
CNBC: одобрение Еврокомиссией заявки Украины о членстве в ЕС может разозлить Балканы
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Решение Еврокомиссии одобрить заявку Киева о членстве в Евросоюзе может иметь сложные для региона последствия, сообщил CNBC.
По мнению Сильвии Амаро, автора статьи, опубликованной на сайте телеканала, возможное положительное решение Еврокомиссии по Украине во многом номинально и станет "лишь началом долгого и трудного пути". Однако даже на моральную поддержку Зеленского способны остро отреагировать страны, которые гораздо дольше находятся в списке "кандидатов в кандидаты".
"Государствам на Западных Балканах давно обещано вступление. Например, Северная Македония даже изменила свое название, чтобы повысить шансы на вступление в ЕС, но переговоры еще не начались. Молдова, граничащая с Украиной, и Грузия, граничащая с Россией, также обратились с просьбой присоединиться к блоку", — пояснила Амаро.
Журналистка напомнила, что к главному дипломату ЕС Жозепу Боррелю обращались австрийские министры Александр Шалленберг и Каролина Эдтштадлер, которые потребовали от Брюсселя уделять равное внимание как Украине, так и балканским государствам.
"Мы не можем позволить себе создавать кандидатов первого и второго сорта. Мы хотим и нуждаемся в том, чтобы эти страны прочно закрепились в нашем лагере, в лагере европейской модели жизни, нам нужно продемонстрировать им, что они выступают ключевыми партнерами и что мы серьезно относимся к их европейскому будущему", — заявили министры в письме к Боррелю.
Расположение европейских политиков к режиму Зеленского расстраивает другие части континента и потенциально "подталкивает их ближе к России", подытожила Амаро.
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Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к ЕС 28 февраля, после чего получил от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опросник для начала переговоров. Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — поддерживают идею присоединения Украины к союзу, но с этим согласны далеко не все. Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в ЕС.
Еврокомиссия 17 июня обсудит предоставление Украине статуса страны-кандидата.