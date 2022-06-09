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Российская авиация за сутки уничтожила 200 украинских националистов - РИА Новости, 09.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российская авиация за сутки уничтожила 200 украинских националистов
Российская авиация за сутки уничтожила 200 украинских националистов - РИА Новости, 09.06.2022
Российская авиация за сутки уничтожила 200 украинских националистов
Оперативно-тактическая авиация РФ уничтожила за сутки 200 националистов Украины, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:48
2022-06-09T11:48
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
игорь конашенков
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация РФ уничтожила за сутки 200 националистов Украины, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военная техника ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 200 националистов, пять танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Верхнекаменское Луганской Народной Республики", - сказал генерал.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков
11:48 09.06.2022
 
Российская авиация за сутки уничтожила 200 украинских националистов

Минобороны: российская авиация за сутки уничтожила 200 украинских националистов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация РФ уничтожила за сутки 200 националистов Украины, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военная техника ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 200 националистов, пять танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Верхнекаменское Луганской Народной Республики", - сказал генерал.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаИгорь Конашенков
 
 
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