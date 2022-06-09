https://ria.ru/20220609/aviatsiya-1794199047.html

Российская авиация за сутки уничтожила 200 украинских националистов

Российская авиация за сутки уничтожила 200 украинских националистов - РИА Новости, 09.06.2022

Российская авиация за сутки уничтожила 200 украинских националистов

Оперативно-тактическая авиация РФ уничтожила за сутки 200 националистов Украины, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:48

2022-06-09T11:48

2022-06-09T11:48

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790774684_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_259ffe9b2fbbd6452b3800d0dee80fb4.jpg

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация РФ уничтожила за сутки 200 националистов Украины, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военная техника ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 200 националистов, пять танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Верхнекаменское Луганской Народной Республики", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794187415.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков