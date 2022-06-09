https://ria.ru/20220609/armeniya-1794327274.html
Испортить союзнические отношения Еревана и Москвы не удастся, заявил Лавров
Испортить союзнические отношения Еревана и Москвы не удастся, заявил Лавров - РИА Новости, 09.06.2022
Испортить союзнические отношения Еревана и Москвы не удастся, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что есть много желающих подвергнуть испытаниям связи между Арменией и Россией, но такие попытки обречены на РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:31
2022-06-09T16:31
2022-06-09T16:31
в мире
армения
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что есть много желающих подвергнуть испытаниям связи между Арменией и Россией, но такие попытки обречены на неудачу."Понятие союзничества межгосударственное, а у нас, на самом деле, человеческие связи. Они неразрывные, многовековые. Это лучший фундамент для развития межгосударственных отношений", - сказал Лавров на встрече с президентом Армении Ваагном Хачатуряном."Есть немало желающих подвергнуть этот фундамент испытаниям, но каждый раз, когда я бываю в Армении, а это происходит часто, мы убеждаемся, что эти попытки обречены на неудачу", - добавил он.Со своей стороны президент Армении сказал, что Лавров всегда является желанным гостем в стране и Ереван ценит роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.
https://ria.ru/20220420/armeniya-1784360285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
Испортить союзнические отношения Еревана и Москвы не удастся, заявил Лавров
Лавров: попытки испортить союзнические отношения Армении и России обречены на неудачу