Рейтинг@Mail.ru
Испортить союзнические отношения Еревана и Москвы не удастся, заявил Лавров - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/armeniya-1794327274.html
Испортить союзнические отношения Еревана и Москвы не удастся, заявил Лавров
Испортить союзнические отношения Еревана и Москвы не удастся, заявил Лавров - РИА Новости, 09.06.2022
Испортить союзнические отношения Еревана и Москвы не удастся, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что есть много желающих подвергнуть испытаниям связи между Арменией и Россией, но такие попытки обречены на РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:31
2022-06-09T16:31
в мире
армения
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что есть много желающих подвергнуть испытаниям связи между Арменией и Россией, но такие попытки обречены на неудачу."Понятие союзничества межгосударственное, а у нас, на самом деле, человеческие связи. Они неразрывные, многовековые. Это лучший фундамент для развития межгосударственных отношений", - сказал Лавров на встрече с президентом Армении Ваагном Хачатуряном."Есть немало желающих подвергнуть этот фундамент испытаниям, но каждый раз, когда я бываю в Армении, а это происходит часто, мы убеждаемся, что эти попытки обречены на неудачу", - добавил он.Со своей стороны президент Армении сказал, что Лавров всегда является желанным гостем в стране и Ереван ценит роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.
https://ria.ru/20220420/armeniya-1784360285.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
16:31 09.06.2022
 
Испортить союзнические отношения Еревана и Москвы не удастся, заявил Лавров

Лавров: попытки испортить союзнические отношения Армении и России обречены на неудачу

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что есть много желающих подвергнуть испытаниям связи между Арменией и Россией, но такие попытки обречены на неудачу.
"Понятие союзничества межгосударственное, а у нас, на самом деле, человеческие связи. Они неразрывные, многовековые. Это лучший фундамент для развития межгосударственных отношений", - сказал Лавров на встрече с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.
"Есть немало желающих подвергнуть этот фундамент испытаниям, но каждый раз, когда я бываю в Армении, а это происходит часто, мы убеждаемся, что эти попытки обречены на неудачу", - добавил он.
Со своей стороны президент Армении сказал, что Лавров всегда является желанным гостем в стране и Ереван ценит роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 08:00
"Иначе — национальная трагедия". Какое решение Пашинян ищет в Москве
 
В миреАрменияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала