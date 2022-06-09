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На поддержку АПК Ростовской области направят более восьми миллиардов рублей - РИА Новости, 09.06.2022
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На поддержку АПК Ростовской области направят более восьми миллиардов рублей
На поддержку АПК Ростовской области направят более восьми миллиардов рублей - РИА Новости, 09.06.2022
На поддержку АПК Ростовской области направят более восьми миллиардов рублей
Более 8 миллиардов рублей будет направлено на развитие сельского хозяйства в Ростовской области в текущем году, сообщил первый замгубернатора региона Виктор... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:54
2022-06-09T11:54
ростовская область
ростовская область
экономика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Более 8 миллиардов рублей будет направлено на развитие сельского хозяйства в Ростовской области в текущем году, сообщил первый замгубернатора региона Виктор Гончаров.В четверг в Зерноградском районе области открылась выставка-демонстрация "День Донского поля", на которой представлены последние достижения агробизнеса."В этом году из федерального и регионального бюджетов на поддержку АПК (Ростовской области) будет выделено более 8 миллиардов рублей, в том числе 5,6 миллиарда рублей из областного бюджета", - сказал Гончаров на открытии выставки.Он отметил положительную динамику в объемах покупки селянами сельхозтехники, на субсидирование которой в текущем году из регионального бюджета выделено более 500 миллионов рублей. "Куплено уже более 2 тысяч единиц техники, что на 21 процент больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - уточнил Гончаров.По его информации, в текущем году аграриям предстоит убрать 3,35 миллиона гектаров ранних зерновых культур. Большинство - это озимая пшеница, которой посеяно 2,9 миллиона гектаров. Озимые находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. "Погодные условия дают возможность предполагать, что мы получим урожай достойный Донского края", - сказал он.В 2021 году хлеборобы Ростовской области собрали рекордный для региона урожай зерновых и зернобобовых культур в объеме более 13,7 миллиона тонн, что на 9 процентов больше, чем в 2020 году.
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ростовская область, экономика
11:54 09.06.2022
 

На поддержку АПК Ростовской области направят более восьми миллиардов рублей

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУборка зерна на полях Ростовской области
Уборка зерна на полях Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка зерна на полях Ростовской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Более 8 миллиардов рублей будет направлено на развитие сельского хозяйства в Ростовской области в текущем году, сообщил первый замгубернатора региона Виктор Гончаров.
В четверг в Зерноградском районе области открылась выставка-демонстрация "День Донского поля", на которой представлены последние достижения агробизнеса.
"В этом году из федерального и регионального бюджетов на поддержку АПК (Ростовской области) будет выделено более 8 миллиардов рублей, в том числе 5,6 миллиарда рублей из областного бюджета", - сказал Гончаров на открытии выставки.
Он отметил положительную динамику в объемах покупки селянами сельхозтехники, на субсидирование которой в текущем году из регионального бюджета выделено более 500 миллионов рублей. "Куплено уже более 2 тысяч единиц техники, что на 21 процент больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - уточнил Гончаров.
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По его информации, в текущем году аграриям предстоит убрать 3,35 миллиона гектаров ранних зерновых культур. Большинство - это озимая пшеница, которой посеяно 2,9 миллиона гектаров. Озимые находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. "Погодные условия дают возможность предполагать, что мы получим урожай достойный Донского края", - сказал он.
В 2021 году хлеборобы Ростовской области собрали рекордный для региона урожай зерновых и зернобобовых культур в объеме более 13,7 миллиона тонн, что на 9 процентов больше, чем в 2020 году.
 
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