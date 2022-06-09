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На поддержку АПК Ростовской области направят более восьми миллиардов рублей

На поддержку АПК Ростовской области направят более восьми миллиардов рублей - РИА Новости, 09.06.2022

На поддержку АПК Ростовской области направят более восьми миллиардов рублей

Более 8 миллиардов рублей будет направлено на развитие сельского хозяйства в Ростовской области в текущем году, сообщил первый замгубернатора региона Виктор... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:54

2022-06-09T11:54

2022-06-09T11:54

ростовская область

ростовская область

экономика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Более 8 миллиардов рублей будет направлено на развитие сельского хозяйства в Ростовской области в текущем году, сообщил первый замгубернатора региона Виктор Гончаров.В четверг в Зерноградском районе области открылась выставка-демонстрация "День Донского поля", на которой представлены последние достижения агробизнеса."В этом году из федерального и регионального бюджетов на поддержку АПК (Ростовской области) будет выделено более 8 миллиардов рублей, в том числе 5,6 миллиарда рублей из областного бюджета", - сказал Гончаров на открытии выставки.Он отметил положительную динамику в объемах покупки селянами сельхозтехники, на субсидирование которой в текущем году из регионального бюджета выделено более 500 миллионов рублей. "Куплено уже более 2 тысяч единиц техники, что на 21 процент больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - уточнил Гончаров.По его информации, в текущем году аграриям предстоит убрать 3,35 миллиона гектаров ранних зерновых культур. Большинство - это озимая пшеница, которой посеяно 2,9 миллиона гектаров. Озимые находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. "Погодные условия дают возможность предполагать, что мы получим урожай достойный Донского края", - сказал он.В 2021 году хлеборобы Ростовской области собрали рекордный для региона урожай зерновых и зернобобовых культур в объеме более 13,7 миллиона тонн, что на 9 процентов больше, чем в 2020 году.

https://ria.ru/20220602/nagrady-1792740041.html

ростовская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, экономика