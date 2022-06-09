https://ria.ru/20220609/apk-1794202330.html
На поддержку АПК Ростовской области направят более восьми миллиардов рублей
На поддержку АПК Ростовской области направят более восьми миллиардов рублей - РИА Новости, 09.06.2022
На поддержку АПК Ростовской области направят более восьми миллиардов рублей
Более 8 миллиардов рублей будет направлено на развитие сельского хозяйства в Ростовской области в текущем году, сообщил первый замгубернатора региона Виктор... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:54
2022-06-09T11:54
2022-06-09T11:54
ростовская область
ростовская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69585/11/695851134_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_1d1ac12eb4a6913ef423ef710db83ed1.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Более 8 миллиардов рублей будет направлено на развитие сельского хозяйства в Ростовской области в текущем году, сообщил первый замгубернатора региона Виктор Гончаров.В четверг в Зерноградском районе области открылась выставка-демонстрация "День Донского поля", на которой представлены последние достижения агробизнеса."В этом году из федерального и регионального бюджетов на поддержку АПК (Ростовской области) будет выделено более 8 миллиардов рублей, в том числе 5,6 миллиарда рублей из областного бюджета", - сказал Гончаров на открытии выставки.Он отметил положительную динамику в объемах покупки селянами сельхозтехники, на субсидирование которой в текущем году из регионального бюджета выделено более 500 миллионов рублей. "Куплено уже более 2 тысяч единиц техники, что на 21 процент больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - уточнил Гончаров.По его информации, в текущем году аграриям предстоит убрать 3,35 миллиона гектаров ранних зерновых культур. Большинство - это озимая пшеница, которой посеяно 2,9 миллиона гектаров. Озимые находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. "Погодные условия дают возможность предполагать, что мы получим урожай достойный Донского края", - сказал он.В 2021 году хлеборобы Ростовской области собрали рекордный для региона урожай зерновых и зернобобовых культур в объеме более 13,7 миллиона тонн, что на 9 процентов больше, чем в 2020 году.
https://ria.ru/20220602/nagrady-1792740041.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69585/11/695851134_255:0:2922:2000_1920x0_80_0_0_7bc41dfd38a271dec16a15a582872b2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, экономика
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Более 8 миллиардов рублей будет направлено на развитие сельского хозяйства в Ростовской области в текущем году, сообщил первый замгубернатора региона Виктор Гончаров.
В четверг в Зерноградском районе
области открылась выставка-демонстрация "День Донского поля", на которой представлены последние достижения агробизнеса.
"В этом году из федерального и регионального бюджетов на поддержку АПК (Ростовской области
) будет выделено более 8 миллиардов рублей, в том числе 5,6 миллиарда рублей из областного бюджета", - сказал Гончаров на открытии выставки.
Он отметил положительную динамику в объемах покупки селянами сельхозтехники, на субсидирование которой в текущем году из регионального бюджета выделено более 500 миллионов рублей. "Куплено уже более 2 тысяч единиц техники, что на 21 процент больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - уточнил Гончаров.
По его информации, в текущем году аграриям предстоит убрать 3,35 миллиона гектаров ранних зерновых культур. Большинство - это озимая пшеница, которой посеяно 2,9 миллиона гектаров. Озимые находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. "Погодные условия дают возможность предполагать, что мы получим урожай достойный Донского края", - сказал он.
В 2021 году хлеборобы Ростовской области собрали рекордный для региона урожай зерновых и зернобобовых культур в объеме более 13,7 миллиона тонн, что на 9 процентов больше, чем в 2020 году.