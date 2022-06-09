https://ria.ru/20220609/abkhaziya-1794320293.html

Абхазия получила предложение от Йемена об установлении дипотношений

Абхазия получила предложение от Йемена об установлении дипотношений - РИА Новости, 09.06.2022

Абхазия получила предложение от Йемена об установлении дипотношений

Абхазия получила предложение от Йемена об установлении дипломатических отношений и взаимном признании, сообщил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:14

2022-06-09T16:14

2022-06-09T16:14

в мире

абхазия

йемен

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СУХУМ, 9 июн - РИА Новости. Абхазия получила предложение от Йемена об установлении дипломатических отношений и взаимном признании, сообщил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба."Мы получили официальное предложение от Республики Йемен об установлении дипломатических отношений и взаимном признании. Мы очень благодарны им за это. Мы знаем, что там сейчас сложная ситуация, фактически идет гражданская война. И мы будем следить за развитием событий и надеемся, что ситуация в Йемене стабилизируется и войдет в мирное русло", - сказал он.По его словам, после того, как ситуация в Йемене изменится в лучшую сторону, будет начат процесс проработки правовой базы для установления дипломатических отношений.В свою очередь глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил журналистам, что республика будет двигаться по пути международного признания государственного суверенитета и правосубъектности страны."Йемену благодарны за диалог. В стране, как известно, сложности. Мы договорились выждать, пока формируем базу для установления дипломатических отношений", - сказал Ардзинба.

https://ria.ru/20220525/abkhaziya-1790607496.html

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йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, абхазия, йемен