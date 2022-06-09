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Абхазия получила предложение от Йемена об установлении дипотношений - РИА Новости, 09.06.2022
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Абхазия получила предложение от Йемена об установлении дипотношений
Абхазия получила предложение от Йемена об установлении дипотношений - РИА Новости, 09.06.2022
Абхазия получила предложение от Йемена об установлении дипотношений
Абхазия получила предложение от Йемена об установлении дипломатических отношений и взаимном признании, сообщил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:14
2022-06-09T16:14
в мире
абхазия
йемен
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СУХУМ, 9 июн - РИА Новости. Абхазия получила предложение от Йемена об установлении дипломатических отношений и взаимном признании, сообщил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба."Мы получили официальное предложение от Республики Йемен об установлении дипломатических отношений и взаимном признании. Мы очень благодарны им за это. Мы знаем, что там сейчас сложная ситуация, фактически идет гражданская война. И мы будем следить за развитием событий и надеемся, что ситуация в Йемене стабилизируется и войдет в мирное русло", - сказал он.По его словам, после того, как ситуация в Йемене изменится в лучшую сторону, будет начат процесс проработки правовой базы для установления дипломатических отношений.В свою очередь глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил журналистам, что республика будет двигаться по пути международного признания государственного суверенитета и правосубъектности страны."Йемену благодарны за диалог. В стране, как известно, сложности. Мы договорились выждать, пока формируем базу для установления дипломатических отношений", - сказал Ардзинба.
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в мире, абхазия, йемен
16:14 09.06.2022
 
Абхазия получила предложение от Йемена об установлении дипотношений

Абхазия получила предложение от Йемена об установлении дипотношений и взаимном признании

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкФлаг Абхазии в Пицунде
Флаг Абхазии в Пицунде - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 9 июн - РИА Новости. Абхазия получила предложение от Йемена об установлении дипломатических отношений и взаимном признании, сообщил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба.
"Мы получили официальное предложение от Республики Йемен об установлении дипломатических отношений и взаимном признании. Мы очень благодарны им за это. Мы знаем, что там сейчас сложная ситуация, фактически идет гражданская война. И мы будем следить за развитием событий и надеемся, что ситуация в Йемене стабилизируется и войдет в мирное русло", - сказал он.
По его словам, после того, как ситуация в Йемене изменится в лучшую сторону, будет начат процесс проработки правовой базы для установления дипломатических отношений.
В свою очередь глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил журналистам, что республика будет двигаться по пути международного признания государственного суверенитета и правосубъектности страны.
"Йемену благодарны за диалог. В стране, как известно, сложности. Мы договорились выждать, пока формируем базу для установления дипломатических отношений", - сказал Ардзинба.
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