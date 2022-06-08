https://ria.ru/20220608/zvanie-1794073105.html

Звание "мать-героиня" могут получить 35 женщин из Подмосковья

Звание "мать-героиня" могут получить 35 женщин из Подмосковья - РИА Новости, 08.06.2022

Звание "мать-героиня" могут получить 35 женщин из Подмосковья

Звание "мать-героиня" могут получить 35 женщин из Московской области, они воспитывают 376 детей, говорится в Telegram-канале Мособлдумы. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:40

2022-06-08T17:40

2022-06-08T17:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

россия

московская областная дума

общество

игорь брынцалов

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Звание "мать-героиня" могут получить 35 женщин из Московской области, они воспитывают 376 детей, говорится в Telegram-канале Мособлдумы."В советские времена "мать-героиня" было высшим званием, которые присваивались многодетным матерям. Для этого нужно было воспитать десятерых и более детей. В Московской области насчитывается 35 таких семей, в них воспитывается 376 детей", - приводят слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова в сообщении.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости вернуть почетное звание мать-героиня.

https://ria.ru/20220607/rodovspomozhenie-1793747934.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия, московская областная дума, общество, игорь брынцалов