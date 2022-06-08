Рейтинг@Mail.ru
Звание "мать-героиня" могут получить 35 женщин из Подмосковья - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220608/zvanie-1794073105.html
Звание "мать-героиня" могут получить 35 женщин из Подмосковья
Звание "мать-героиня" могут получить 35 женщин из Подмосковья - РИА Новости, 08.06.2022
Звание "мать-героиня" могут получить 35 женщин из Подмосковья
Звание "мать-героиня" могут получить 35 женщин из Московской области, они воспитывают 376 детей, говорится в Telegram-канале Мособлдумы. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:40
2022-06-08T17:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
московская областная дума
общество
игорь брынцалов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155356/67/1553566714_114:0:3371:1832_1920x0_80_0_0_25d263c0ccb7876db421d3c5941eff58.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Звание "мать-героиня" могут получить 35 женщин из Московской области, они воспитывают 376 детей, говорится в Telegram-канале Мособлдумы."В советские времена "мать-героиня" было высшим званием, которые присваивались многодетным матерям. Для этого нужно было воспитать десятерых и более детей. В Московской области насчитывается 35 таких семей, в них воспитывается 376 детей", - приводят слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова в сообщении.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости вернуть почетное звание мать-героиня.
https://ria.ru/20220607/rodovspomozhenie-1793747934.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155356/67/1553566714_521:0:2964:1832_1920x0_80_0_0_be5c4d805668e4cece2bf0b9490162db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, московская областная дума, общество, игорь брынцалов
17:40 08.06.2022
 

Звание "мать-героиня" могут получить 35 женщин из Подмосковья

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Семья. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Звание "мать-героиня" могут получить 35 женщин из Московской области, они воспитывают 376 детей, говорится в Telegram-канале Мособлдумы.
"В советские времена "мать-героиня" было высшим званием, которые присваивались многодетным матерям. Для этого нужно было воспитать десятерых и более детей. В Московской области насчитывается 35 таких семей, в них воспитывается 376 детей", - приводят слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости вернуть почетное звание мать-героиня.
Врач беседует с будущими мамами в центре по ведению беременности и родов - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 14:50Новости Подмосковья
В колл-центр для будущих матерей Подмосковья поступило 100 тысяч вызовов
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияМосковская областная думаОбществоИгорь Брынцалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала