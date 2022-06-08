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Звание "мать-героиня" могут получить 35 женщин из Подмосковья
Звание "мать-героиня" могут получить 35 женщин из Подмосковья - РИА Новости, 08.06.2022
Звание "мать-героиня" могут получить 35 женщин из Подмосковья
Звание "мать-героиня" могут получить 35 женщин из Московской области, они воспитывают 376 детей, говорится в Telegram-канале Мособлдумы. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:40
2022-06-08T17:40
2022-06-08T17:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
московская областная дума
общество
игорь брынцалов
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Звание "мать-героиня" могут получить 35 женщин из Московской области, они воспитывают 376 детей, говорится в Telegram-канале Мособлдумы."В советские времена "мать-героиня" было высшим званием, которые присваивались многодетным матерям. Для этого нужно было воспитать десятерых и более детей. В Московской области насчитывается 35 таких семей, в них воспитывается 376 детей", - приводят слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова в сообщении.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости вернуть почетное звание мать-героиня.
https://ria.ru/20220607/rodovspomozhenie-1793747934.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, московская областная дума, общество, игорь брынцалов