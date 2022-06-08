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Житель Липецкой области украл больше двух тысяч пачек жвачки - РИА Новости, 08.06.2022
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Житель Липецкой области украл больше двух тысяч пачек жвачки
Житель Липецкой области украл больше двух тысяч пачек жвачки - РИА Новости, 08.06.2022
Житель Липецкой области украл больше двух тысяч пачек жвачки
Полицейские в Липецкой области задержали ранее судимого местного жителя, который за два с лишним месяца украл 2 тысячи 250 пачек жевательной резинки и... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:45
2022-06-08T13:45
происшествия
россия
липецкая область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Полицейские в Липецкой области задержали ранее судимого местного жителя, который за два с лишним месяца украл 2 тысячи 250 пачек жевательной резинки и перепродавал их, сообщается на официальном сайте УМВД России по Липецкой области."В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый за кражу 29-летний липчанин. В совершении преступлений подозреваемый признался полностью. Похищенное он продавал третьим лицам, а полученные денежные средства тратил на личные нужды", - сообщается на сайте ведомства.Также по данным правоохранителей, на мужчину заведено пять уголовных дел. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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россия
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происшествия, россия, липецкая область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:45 08.06.2022
 
Житель Липецкой области украл больше двух тысяч пачек жвачки

Полиция задержала жителя Липецкой области, укравшего 2250 пачек жвачки для перепродажи

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкЖевательная резинка
Жевательная резинка - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Полицейские в Липецкой области задержали ранее судимого местного жителя, который за два с лишним месяца украл 2 тысячи 250 пачек жевательной резинки и перепродавал их, сообщается на официальном сайте УМВД России по Липецкой области.
"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый за кражу 29-летний липчанин. В совершении преступлений подозреваемый признался полностью. Похищенное он продавал третьим лицам, а полученные денежные средства тратил на личные нужды", - сообщается на сайте ведомства.
Также по данным правоохранителей, на мужчину заведено пять уголовных дел. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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ПроисшествияРоссияЛипецкая областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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