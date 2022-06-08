https://ria.ru/20220608/zhvachka-1793977059.html

Житель Липецкой области украл больше двух тысяч пачек жвачки

Житель Липецкой области украл больше двух тысяч пачек жвачки - РИА Новости, 08.06.2022

Житель Липецкой области украл больше двух тысяч пачек жвачки

Полицейские в Липецкой области задержали ранее судимого местного жителя, который за два с лишним месяца украл 2 тысячи 250 пачек жевательной резинки и... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:45

2022-06-08T13:45

2022-06-08T13:45

происшествия

россия

липецкая область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Полицейские в Липецкой области задержали ранее судимого местного жителя, который за два с лишним месяца украл 2 тысячи 250 пачек жевательной резинки и перепродавал их, сообщается на официальном сайте УМВД России по Липецкой области."В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый за кражу 29-летний липчанин. В совершении преступлений подозреваемый признался полностью. Похищенное он продавал третьим лицам, а полученные денежные средства тратил на личные нужды", - сообщается на сайте ведомства.Также по данным правоохранителей, на мужчину заведено пять уголовных дел. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210605/krazha-1735812551.html

россия

липецкая область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, липецкая область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)