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Житель Липецкой области украл больше двух тысяч пачек жвачки
Житель Липецкой области украл больше двух тысяч пачек жвачки - РИА Новости, 08.06.2022
Житель Липецкой области украл больше двух тысяч пачек жвачки
Полицейские в Липецкой области задержали ранее судимого местного жителя, который за два с лишним месяца украл 2 тысячи 250 пачек жевательной резинки и... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:45
2022-06-08T13:45
2022-06-08T13:45
происшествия
россия
липецкая область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Полицейские в Липецкой области задержали ранее судимого местного жителя, который за два с лишним месяца украл 2 тысячи 250 пачек жевательной резинки и перепродавал их, сообщается на официальном сайте УМВД России по Липецкой области."В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый за кражу 29-летний липчанин. В совершении преступлений подозреваемый признался полностью. Похищенное он продавал третьим лицам, а полученные денежные средства тратил на личные нужды", - сообщается на сайте ведомства.Также по данным правоохранителей, на мужчину заведено пять уголовных дел. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210605/krazha-1735812551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, липецкая область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Житель Липецкой области украл больше двух тысяч пачек жвачки
Полиция задержала жителя Липецкой области, укравшего 2250 пачек жвачки для перепродажи