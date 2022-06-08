https://ria.ru/20220608/zerno-1793927807.html
Чавушоглу назвал план ООН по решению зернового вопроса приемлемым
Чавушоглу назвал план ООН по решению зернового вопроса приемлемым - РИА Новости, 08.06.2022
Чавушоглу назвал план ООН по решению зернового вопроса приемлемым
Турция считает приемлемым план ООН по решению зернового вопроса, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:50
2022-06-08T11:50
2022-06-08T12:20
турция
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оон
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Турция считает приемлемым план ООН по решению зернового вопроса, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу."Механизм ООН приемлемый, Турция готова участвовать в процессе. В случае согласия сторон, мы готовы провести соответствующую встречу в Стамбуле", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по итогам состоявшихся переговоров.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, оон, мевлют чавушоглу
11:50 08.06.2022 (обновлено: 12:20 08.06.2022)
Чавушоглу назвал план ООН по решению зернового вопроса приемлемым
Чавушоглу: Турция считает план ООН по решению зернового вопроса приемлемым