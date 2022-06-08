06:28 08.06.2022 (обновлено: 07:19 08.06.2022)
В Турции заявили о прогрессе в вывозе зерна из черноморских портов
Минобороны Турции заявило о прогрессе в вопросе вывоза зерна из черноморских портов
Зерно. Архивное фото
АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений.
"Мы стремимся как можно скорее добиться результата по этому вопросу. Поддерживаем диалог с РФ и Украиной, проводим обсуждения с ООН. Достигнуты определенные продвижения. Вместе с тем есть технические моменты, которые остаются предметом обсуждений. В частности: как будет функционировать коридор? Как и кто будет очищать (порты) от мин. Какие суда будут сопровождать сухогрузы", - приводит слова министра агентство Anadolu.
Комментируя вероятность организации в Турции переговоров по вопросу вывоза украинского зерна, Акар сказал, что "встречи возможны". "В прошлую субботу представитель ООН провел переговоры с представителем нашего министерства. Ввиду наличия у сторон воли к решению вопроса, процесс продвигается", - отметил он.
На вопрос о том, если моменты, замедляющие диалог, турецкий министр подчеркнул, что основной проблемой является доверие.
"Каждая из сторон хочет иметь гарантии по определенным вопросам. Мы, со своей стороны, стремимся обеспечить эту атмосферу доверия", - сказал он.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.