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В Турции заявили о прогрессе в вывозе зерна из черноморских портов - РИА Новости, 08.06.2022
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В Турции заявили о прогрессе в вывозе зерна из черноморских портов
В Турции заявили о прогрессе в вывозе зерна из черноморских портов - РИА Новости, 08.06.2022
В Турции заявили о прогрессе в вывозе зерна из черноморских портов
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T06:28
2022-06-08T07:19
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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений.Комментируя вероятность организации в Турции переговоров по вопросу вывоза украинского зерна, Акар сказал, что "встречи возможны". "В прошлую субботу представитель ООН провел переговоры с представителем нашего министерства. Ввиду наличия у сторон воли к решению вопроса, процесс продвигается", - отметил он.На вопрос о том, если моменты, замедляющие диалог, турецкий министр подчеркнул, что основной проблемой является доверие."Каждая из сторон хочет иметь гарантии по определенным вопросам. Мы, со своей стороны, стремимся обеспечить эту атмосферу доверия", - сказал он.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
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турция, россия, оон, черное море, в мире
06:28 08.06.2022 (обновлено: 07:19 08.06.2022)
 
В Турции заявили о прогрессе в вывозе зерна из черноморских портов

Минобороны Турции заявило о прогрессе в вопросе вывоза зерна из черноморских портов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений.
"Мы стремимся как можно скорее добиться результата по этому вопросу. Поддерживаем диалог с РФ и Украиной, проводим обсуждения с ООН. Достигнуты определенные продвижения. Вместе с тем есть технические моменты, которые остаются предметом обсуждений. В частности: как будет функционировать коридор? Как и кто будет очищать (порты) от мин. Какие суда будут сопровождать сухогрузы", - приводит слова министра агентство Anadolu.
Комментируя вероятность организации в Турции переговоров по вопросу вывоза украинского зерна, Акар сказал, что "встречи возможны". "В прошлую субботу представитель ООН провел переговоры с представителем нашего министерства. Ввиду наличия у сторон воли к решению вопроса, процесс продвигается", - отметил он.
На вопрос о том, если моменты, замедляющие диалог, турецкий министр подчеркнул, что основной проблемой является доверие.
"Каждая из сторон хочет иметь гарантии по определенным вопросам. Мы, со своей стороны, стремимся обеспечить эту атмосферу доверия", - сказал он.
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В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
 
ТурцияРоссияООНЧерное мореВ мире
 
 
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