https://ria.ru/20220608/zerno-1793881447.html

В Турции заявили о прогрессе в вывозе зерна из черноморских портов

В Турции заявили о прогрессе в вывозе зерна из черноморских портов - РИА Новости, 08.06.2022

В Турции заявили о прогрессе в вывозе зерна из черноморских портов

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T06:28

2022-06-08T06:28

2022-06-08T07:19

турция

россия

оон

черное море

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592661_0:151:2730:1687_1920x0_80_0_0_979984986883ee72f66eb35e6685da37.jpg

АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений.Комментируя вероятность организации в Турции переговоров по вопросу вывоза украинского зерна, Акар сказал, что "встречи возможны". "В прошлую субботу представитель ООН провел переговоры с представителем нашего министерства. Ввиду наличия у сторон воли к решению вопроса, процесс продвигается", - отметил он.На вопрос о том, если моменты, замедляющие диалог, турецкий министр подчеркнул, что основной проблемой является доверие."Каждая из сторон хочет иметь гарантии по определенным вопросам. Мы, со своей стороны, стремимся обеспечить эту атмосферу доверия", - сказал он.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

https://radiosputnik.ria.ru/20220607/podzhog-1793860559.html

турция

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, россия, оон, черное море, в мире