https://ria.ru/20220608/zemletryasenie-1794029481.html
В Иркутской области произошло землетрясение
В Иркутской области произошло землетрясение - РИА Новости, 08.06.2022
В Иркутской области произошло землетрясение
В Иркутской области в 20.25 (15.25 мск) произошло землетрясение, в Иркутске интенсивность составила приблизительно 4,5 балла, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:46
2022-06-08T15:46
2022-06-08T16:15
происшествия
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ИРКУТСК, 8 июня – РИА Новости. В Иркутской области в 20.25 (15.25 мск) произошло землетрясение, в Иркутске интенсивность составила приблизительно 4,5 балла, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева.В Слюдянке интенсивность была меньше, отметила Кобелева, примерно 3 балла.Глава Приангарья Игорь Кобзев сообщил в Telegram, что эпицентр, возможно, находился в районе озера Хубсугул в Монголии."Многие жители Иркутска, Ангарска, Шелехова почувствовали толчки. В соцсетях пишут, что в квартирах качались люстры, падала посуда, у машин срабатывала сигнализация", - написал Кобзев.
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происшествия, иркутск, байкал, слюдянка, россия
15:46 08.06.2022 (обновлено: 16:15 08.06.2022)
В Иркутской области произошло землетрясение
В Иркутской области произошло землетрясение в 4,5 балла
ИРКУТСК, 8 июня – РИА Новости. В Иркутской области в 20.25 (15.25 мск) произошло землетрясение, в Иркутске интенсивность составила приблизительно 4,5 балла, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева.
"Сейсмособытие в Иркутске
интенсивностью примерно 4,5 балла произошло в 20.25. Эпицентр в районе Байкала
устанавливается. Магнитуду устанавливаем", - сообщила собеседник агентства.
В Слюдянке
интенсивность была меньше, отметила Кобелева, примерно 3 балла.
Глава Приангарья Игорь Кобзев сообщил в Telegram, что эпицентр, возможно, находился в районе озера Хубсугул в Монголии.
"Многие жители Иркутска, Ангарска, Шелехова почувствовали толчки. В соцсетях пишут, что в квартирах качались люстры, падала посуда, у машин срабатывала сигнализация", - написал Кобзев.