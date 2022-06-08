https://ria.ru/20220608/zemletryasenie-1794029481.html

В Иркутской области произошло землетрясение

В Иркутской области произошло землетрясение - РИА Новости, 08.06.2022

В Иркутской области произошло землетрясение

В Иркутской области в 20.25 (15.25 мск) произошло землетрясение, в Иркутске интенсивность составила приблизительно 4,5 балла, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:46

2022-06-08T15:46

2022-06-08T16:15

происшествия

иркутск

байкал

слюдянка

россия

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ИРКУТСК, 8 июня – РИА Новости. В Иркутской области в 20.25 (15.25 мск) произошло землетрясение, в Иркутске интенсивность составила приблизительно 4,5 балла, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева.В Слюдянке интенсивность была меньше, отметила Кобелева, примерно 3 балла.Глава Приангарья Игорь Кобзев сообщил в Telegram, что эпицентр, возможно, находился в районе озера Хубсугул в Монголии."Многие жители Иркутска, Ангарска, Шелехова почувствовали толчки. В соцсетях пишут, что в квартирах качались люстры, падала посуда, у машин срабатывала сигнализация", - написал Кобзев.

https://ria.ru/20220607/zemletryasenie-1793631328.html

иркутск

байкал

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происшествия, иркутск, байкал, слюдянка, россия