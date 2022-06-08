Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области произошло землетрясение - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/zemletryasenie-1794029481.html
В Иркутской области произошло землетрясение
В Иркутской области произошло землетрясение - РИА Новости, 08.06.2022
В Иркутской области произошло землетрясение
В Иркутской области в 20.25 (15.25 мск) произошло землетрясение, в Иркутске интенсивность составила приблизительно 4,5 балла, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:46
2022-06-08T16:15
происшествия
иркутск
байкал
слюдянка
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790116008_0:109:3071:1836_1920x0_80_0_0_39d32f12a3783863791c4085d2948a5c.jpg
ИРКУТСК, 8 июня – РИА Новости. В Иркутской области в 20.25 (15.25 мск) произошло землетрясение, в Иркутске интенсивность составила приблизительно 4,5 балла, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева.В Слюдянке интенсивность была меньше, отметила Кобелева, примерно 3 балла.Глава Приангарья Игорь Кобзев сообщил в Telegram, что эпицентр, возможно, находился в районе озера Хубсугул в Монголии."Многие жители Иркутска, Ангарска, Шелехова почувствовали толчки. В соцсетях пишут, что в квартирах качались люстры, падала посуда, у машин срабатывала сигнализация", - написал Кобзев.
https://ria.ru/20220607/zemletryasenie-1793631328.html
иркутск
байкал
слюдянка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790116008_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9ab994d0629cbac490d80ace600b5046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутск, байкал, слюдянка, россия
15:46 08.06.2022 (обновлено: 16:15 08.06.2022)
 
В Иркутской области произошло землетрясение

В Иркутской области произошло землетрясение в 4,5 балла

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкОстров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 8 июня – РИА Новости. В Иркутской области в 20.25 (15.25 мск) произошло землетрясение, в Иркутске интенсивность составила приблизительно 4,5 балла, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева.
"Сейсмособытие в Иркутске интенсивностью примерно 4,5 балла произошло в 20.25. Эпицентр в районе Байкала устанавливается. Магнитуду устанавливаем", - сообщила собеседник агентства.
В Слюдянке интенсивность была меньше, отметила Кобелева, примерно 3 балла.
Глава Приангарья Игорь Кобзев сообщил в Telegram, что эпицентр, возможно, находился в районе озера Хубсугул в Монголии.
"Многие жители Иркутска, Ангарска, Шелехова почувствовали толчки. В соцсетях пишут, что в квартирах качались люстры, падала посуда, у машин срабатывала сигнализация", - написал Кобзев.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 06:42
У побережья Тайваня произошло землетрясение
 
ПроисшествияИркутскБайкалСлюдянкаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала