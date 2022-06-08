https://ria.ru/20220608/zdravnitsy-1794110156.html

Новый закон поможет сохранить детские здравницы, заявил Кондратьев

Новый закон поможет сохранить детские здравницы, заявил Кондратьев - РИА Новости, 08.06.2022

Новый закон поможет сохранить детские здравницы, заявил Кондратьев

Новый закон о запрете перепрофилирования оздоровительных учреждений для детей поможет предотвратить превращение детских здравниц в отели, заявил губернатор... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T20:55

2022-06-08T20:55

2022-06-08T20:55

краснодарский край

общество

краснодарский край

россия

госдума рф

вениамин кондратьев

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новый закон о запрете перепрофилирования оздоровительных учреждений для детей поможет предотвратить превращение детских здравниц в отели, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете перепрофилирования оздоровительных учреждений для детей. Ранее с инициативой о моратории на перевод детских здравниц в другие категории к федеральному центру обращался глава Краснодарского края."Организация отдыха детей со всей страны — одна из приоритетных задач края. Сегодня большинство лагерей - частный и не самый рентабельный бизнес. Важно, чтобы их не превратили в более прибыльные отели и рестораны. Мы неоднократно выступали с предложением запретить перепрофилирование детских здравниц. Благодарен депутатам Госдумы за поддержку на федеральном уровне", - цитирует Кондратьева администрация Краснодарского края.Как отметил губернатор, закон поможет сохранить места для отдыха и оздоровления подрастающего поколения.Изменения предлагаются в ст. 13 закона "Об основных гарантиях прав ребенка". Документ также дополняет Земельный кодекс РФ нормами об ограничении использования земель, на которых расположены такие организации, не по целевому назначению.Запрет на перепрофилирование вводится и в тех случаях, если лагеря расположены не на землях рекреационного назначения. Исключение допускается при положительном заключении специальной комиссии, которая оценивает последствия для оздоровления, образования и воспитания детей при принятии решения о реконструкции, модернизации или ликвидации таких объектов."На Кубани уже предусмотрели меры поддержки: выделили средства на ремонт, сохранили минимальную ставку по налогу на имущество, практически обнуляя ее. Она составляет всего 0,01%. На курортах для детских здравниц снижена арендная плата за землю. Это позволит собственникам детских лагерей сохранить численность сотрудников и повысить качество услуг", - прокомментировали в администрации региона.Сейчас в региональном реестре состоит 100 лагерей и санаториев, 70% из них — на побережье. Одномоментно они могут принять порядка 45 тысяч детей за смену. В 2021 году в крае отдохнуло 240 тысяч детей. В текущем году в регионе планируют оздоровить не менее 250 тысяч детей.

https://ria.ru/20220602/deti-1792687877.html

https://ria.ru/20220511/biznes-1787914573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край, россия, госдума рф, вениамин кондратьев