Рейтинг@Mail.ru
Между Крымом и Запорожской областью возобновили железнодорожное сообщение - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/zaporozhe-1794016009.html
Между Крымом и Запорожской областью возобновили железнодорожное сообщение
Между Крымом и Запорожской областью возобновили железнодорожное сообщение - РИА Новости, 08.06.2022
Между Крымом и Запорожской областью возобновили железнодорожное сообщение
Первый поезд из Мелитополя с зерном уже прибыл в Крым, сообщил РИА Новости советник главы российского региона по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:19
2022-06-08T18:34
в мире
республика крым
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794084215_0:233:3073:1961_1920x0_80_0_0_a7c1407f0d1f6bd6c1124861d766bb9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Первый поезд из Мелитополя с зерном уже прибыл в Крым, сообщил РИА Новости советник главы российского региона по информационной политике Олег Крючков."Мы можем говорить о возобновлении грузового сообщения с Крымом. Железная дорога с Северным Причерноморьем восстановлена", — сказал он.Крючков уверен, что товарооборот будет расти."Это первая ласточка. В Крыму много всего, что нужно освобожденным регионам Украины, а у них много того, что нужно Крыму", — добавил собеседник агентства.Одиннадцать вагонов с зерном из Запорожской области отправили во вторник. При этом в РЖД сообщили, что на территории этого региона, равно как и Херсонской области, перевозки осуществляют местные железнодорожные администрации.Железнодорожное сообщение было прервано восемь лет назад из-за решения киевских властей устроить транспортную блокаду Крыма на границе с Херсонской областью.В феврале регион оказался под контролем российских военных, которые также заняли приазовскую часть Запорожья. Там сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.
https://radiosputnik.ria.ru/20220608/zaporozhe-1794011414.html
республика крым
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794084215_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3ad0fe80cbb171ddc6a50e1f7486023f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика крым, запорожская область
15:19 08.06.2022 (обновлено: 18:34 08.06.2022)
 
Между Крымом и Запорожской областью возобновили железнодорожное сообщение

Между Крымом и Запорожской областью возобновили грузовое железнодорожное сообщение

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоезд Крымской железной дороги
Поезд Крымской железной дороги - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Первый поезд из Мелитополя с зерном уже прибыл в Крым, сообщил РИА Новости советник главы российского региона по информационной политике Олег Крючков.
"Мы можем говорить о возобновлении грузового сообщения с Крымом. Железная дорога с Северным Причерноморьем восстановлена", — сказал он.
Крючков уверен, что товарооборот будет расти.
"Это первая ласточка. В Крыму много всего, что нужно освобожденным регионам Украины, а у них много того, что нужно Крыму", — добавил собеседник агентства.
Одиннадцать вагонов с зерном из Запорожской области отправили во вторник. При этом в РЖД сообщили, что на территории этого региона, равно как и Херсонской области, перевозки осуществляют местные железнодорожные администрации.
Железнодорожное сообщение было прервано восемь лет назад из-за решения киевских властей устроить транспортную блокаду Крыма на границе с Херсонской областью.
В феврале регион оказался под контролем российских военных, которые также заняли приазовскую часть Запорожья. Там сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 15:10В мире
Власти Запорожской области: ВСУ оставили надежду занять регион
 
В миреРеспублика КрымЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала