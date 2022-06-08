https://ria.ru/20220608/zaporozhe-1794016009.html
Между Крымом и Запорожской областью возобновили железнодорожное сообщение
Между Крымом и Запорожской областью возобновили железнодорожное сообщение - РИА Новости, 08.06.2022
Между Крымом и Запорожской областью возобновили железнодорожное сообщение
Первый поезд из Мелитополя с зерном уже прибыл в Крым, сообщил РИА Новости советник главы российского региона по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:19
2022-06-08T15:19
2022-06-08T18:34
в мире
республика крым
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Первый поезд из Мелитополя с зерном уже прибыл в Крым, сообщил РИА Новости советник главы российского региона по информационной политике Олег Крючков."Мы можем говорить о возобновлении грузового сообщения с Крымом. Железная дорога с Северным Причерноморьем восстановлена", — сказал он.Крючков уверен, что товарооборот будет расти."Это первая ласточка. В Крыму много всего, что нужно освобожденным регионам Украины, а у них много того, что нужно Крыму", — добавил собеседник агентства.Одиннадцать вагонов с зерном из Запорожской области отправили во вторник. При этом в РЖД сообщили, что на территории этого региона, равно как и Херсонской области, перевозки осуществляют местные железнодорожные администрации.Железнодорожное сообщение было прервано восемь лет назад из-за решения киевских властей устроить транспортную блокаду Крыма на границе с Херсонской областью.В феврале регион оказался под контролем российских военных, которые также заняли приазовскую часть Запорожья. Там сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.
https://radiosputnik.ria.ru/20220608/zaporozhe-1794011414.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, республика крым, запорожская область
15:19 08.06.2022 (обновлено: 18:34 08.06.2022)
Между Крымом и Запорожской областью возобновили железнодорожное сообщение
Между Крымом и Запорожской областью возобновили грузовое железнодорожное сообщение
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Первый поезд из Мелитополя с зерном уже прибыл в Крым, сообщил РИА Новости советник главы российского региона по информационной политике Олег Крючков.
"Мы можем говорить о возобновлении грузового сообщения с Крымом. Железная дорога с Северным Причерноморьем восстановлена", — сказал он.
Крючков уверен, что товарооборот будет расти.
"Это первая ласточка. В Крыму много всего, что нужно освобожденным регионам Украины
, а у них много того, что нужно Крыму", — добавил собеседник агентства.
Одиннадцать вагонов с зерном из Запорожской области
отправили во вторник. При этом в РЖД
сообщили, что на территории этого региона, равно как и Херсонской области, перевозки осуществляют местные железнодорожные администрации.
Железнодорожное сообщение было прервано восемь лет назад из-за решения киевских властей устроить транспортную блокаду Крыма на границе с Херсонской областью
.
В феврале регион оказался под контролем российских военных, которые также заняли приазовскую часть Запорожья. Там сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.