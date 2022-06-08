https://ria.ru/20220608/zaporozhe-1794016009.html

Между Крымом и Запорожской областью возобновили железнодорожное сообщение

Между Крымом и Запорожской областью возобновили железнодорожное сообщение - РИА Новости, 08.06.2022

Между Крымом и Запорожской областью возобновили железнодорожное сообщение

Первый поезд из Мелитополя с зерном уже прибыл в Крым, сообщил РИА Новости советник главы российского региона по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:19

2022-06-08T15:19

2022-06-08T18:34

в мире

республика крым

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Первый поезд из Мелитополя с зерном уже прибыл в Крым, сообщил РИА Новости советник главы российского региона по информационной политике Олег Крючков."Мы можем говорить о возобновлении грузового сообщения с Крымом. Железная дорога с Северным Причерноморьем восстановлена", — сказал он.Крючков уверен, что товарооборот будет расти."Это первая ласточка. В Крыму много всего, что нужно освобожденным регионам Украины, а у них много того, что нужно Крыму", — добавил собеседник агентства.Одиннадцать вагонов с зерном из Запорожской области отправили во вторник. При этом в РЖД сообщили, что на территории этого региона, равно как и Херсонской области, перевозки осуществляют местные железнодорожные администрации.Железнодорожное сообщение было прервано восемь лет назад из-за решения киевских властей устроить транспортную блокаду Крыма на границе с Херсонской областью.В феврале регион оказался под контролем российских военных, которые также заняли приазовскую часть Запорожья. Там сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.

https://radiosputnik.ria.ru/20220608/zaporozhe-1794011414.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, республика крым, запорожская область