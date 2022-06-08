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Киев оставил попытки прорыва в Запорожской области, заявили власти региона

Киев оставил попытки прорыва в Запорожской области, заявили власти региона - РИА Новости, 08.06.2022

Киев оставил попытки прорыва в Запорожской области, заявили власти региона

Украинские военные оставили тщетные попытки прорыва в Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:25

2022-06-08T14:25

2022-06-08T15:36

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

украина

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ситуация в днр и лнр

россия

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Украинские военные оставили тщетные попытки прорыва в Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.По словам Рогова, недавний визит президента Украины в подконтрольную киевскому режиму часть региона был связан с упадническими настроениями дислоцируемых там частей украинской армии."В их рядах царит паника. Одни настроены бежать, другие сдаваться. Вот Зеленского и прислали как резидента, чтобы поднять боевой дух и вдохновить солдат дальше умирать за западные интересы", — считает чиновник.Также Рогов сообщил, что сейчас линия фронта составляет более 130-140 километров, при этом гражданское население освобожденной части области организовало добровольный сбор средств для покупки коптеров для бойцов на передовой.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать российскими субъектами.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин, херсонская область