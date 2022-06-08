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Киев оставил попытки прорыва в Запорожской области, заявили власти региона - РИА Новости, 08.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/zaporozhe-1793991166.html
Киев оставил попытки прорыва в Запорожской области, заявили власти региона
Киев оставил попытки прорыва в Запорожской области, заявили власти региона - РИА Новости, 08.06.2022
Киев оставил попытки прорыва в Запорожской области, заявили власти региона
Украинские военные оставили тщетные попытки прорыва в Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:25
2022-06-08T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Украинские военные оставили тщетные попытки прорыва в Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.По словам Рогова, недавний визит президента Украины в подконтрольную киевскому режиму часть региона был связан с упадническими настроениями дислоцируемых там частей украинской армии."В их рядах царит паника. Одни настроены бежать, другие сдаваться. Вот Зеленского и прислали как резидента, чтобы поднять боевой дух и вдохновить солдат дальше умирать за западные интересы", — считает чиновник.Также Рогов сообщил, что сейчас линия фронта составляет более 130-140 километров, при этом гражданское население освобожденной части области организовало добровольный сбор средств для покупки коптеров для бойцов на передовой.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать российскими субъектами.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин, херсонская область
14:25 08.06.2022 (обновлено: 15:36 08.06.2022)
 
Киев оставил попытки прорыва в Запорожской области, заявили власти региона

Член Запорожской ВГА Рогов: Киев оставил попытки прорыва, область будет освобождена

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Украинские военные оставили тщетные попытки прорыва в Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Боевики Зеленского уже даже не пытаются организовать тщетные попытки прорыва в Запорожской области. Их дела плохи и плачевны. Мы не сомневаемся, что территория области будет полностью освобождена от украинских националистов, включая областной центр — город Запорожье", — сказал он агентству.

По словам Рогова, недавний визит президента Украины в подконтрольную киевскому режиму часть региона был связан с упадническими настроениями дислоцируемых там частей украинской армии.
"В их рядах царит паника. Одни настроены бежать, другие сдаваться. Вот Зеленского и прислали как резидента, чтобы поднять боевой дух и вдохновить солдат дальше умирать за западные интересы", — считает чиновник.
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Также Рогов сообщил, что сейчас линия фронта составляет более 130-140 километров, при этом гражданское население освобожденной части области организовало добровольный сбор средств для покупки коптеров для бойцов на передовой.

"Это позволило повысить эффективность действий нашей армии на линии разграничения. Реализовывается формула "Русский русскому помоги". Армия защищает мирных жителей, а те, в свою очередь, помогают армии", — подчеркнул он.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать российскими субъектами.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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