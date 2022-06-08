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Володин предложил мониторить работу принятых Госдумой законов - РИА Новости, 08.06.2022
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Володин предложил мониторить работу принятых Госдумой законов
Володин предложил мониторить работу принятых Госдумой законов - РИА Новости, 08.06.2022
Володин предложил мониторить работу принятых Госдумой законов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил анализировать по прошествии полугода правоприменение принятых палатой законов. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:48
2022-06-08T15:48
политика
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил анализировать по прошествии полугода правоприменение принятых палатой законов."Коллеги, давайте введем практику - анализ правоприменения законов. Приняли сейчас закон, потом, через полгода надо проанализировать, как он действует", - отметил спикер палаты в ходе пленарного заседания.Как добавил парламентарий, правоприменение законов можно было бы включить в перечень критериев KPI работы комитетов ГД. "Надо критерий обязательно будет включать, чтобы не было "проголосовали за закон, и трава не расти", а он, может быть, потом не работает или нет подзаконных актов, или есть какие-то проблемы", - резюмировал он.Ранее Володин сообщил, что разработка ключевых показателей эффективности деятельности комитетов Госдумы будет завершена до конца весенней сессии.
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политика, госдума рф, вячеслав володин
15:48 08.06.2022
 
Володин предложил мониторить работу принятых Госдумой законов

Володин предложил анализировать работу законов через полгода после их принятия

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил анализировать по прошествии полугода правоприменение принятых палатой законов.
"Коллеги, давайте введем практику - анализ правоприменения законов. Приняли сейчас закон, потом, через полгода надо проанализировать, как он действует", - отметил спикер палаты в ходе пленарного заседания.
Как добавил парламентарий, правоприменение законов можно было бы включить в перечень критериев KPI работы комитетов ГД. "Надо критерий обязательно будет включать, чтобы не было "проголосовали за закон, и трава не расти", а он, может быть, потом не работает или нет подзаконных актов, или есть какие-то проблемы", - резюмировал он.
Ранее Володин сообщил, что разработка ключевых показателей эффективности деятельности комитетов Госдумы будет завершена до конца весенней сессии.
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