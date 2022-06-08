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Япония сожалеет о решении России по рыбному промыслу - РИА Новости, 08.06.2022
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Япония сожалеет о решении России по рыбному промыслу
Япония сожалеет о решении России по рыбному промыслу - РИА Новости, 08.06.2022
Япония сожалеет о решении России по рыбному промыслу
Япония сожалеет о приостановке Россией действия соглашения о рыбном промысле, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Хирокадзу... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T09:19
2022-06-08T09:19
в мире
япония
россия
сахалинская область
мария захарова
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ТОКИО, 8 июн – РИА Новости. Япония сожалеет о приостановке Россией действия соглашения о рыбном промысле, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно."Российская сторона связывает вопрос бизнес-сотрудничества с Сахалинской областью и соглашение о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов в районе северных островов (как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) так, как будто (предоставление технической помощи Сахалину) является предварительным условием для этого. Российская сторона, выдвигая в качестве причины вопрос бизнес-сотрудничества с Сахалинской областью, в одностороннем порядке остановила действие соглашения. Объявление в одностороннем порядке об остановке действия соглашения вызывает сожаление. Мы намерены продолжить обсуждение с российской стороной с тем, чтобы продолжить деятельность на основе соглашения", - сказал Мацуно.Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва "неизменно рассматривала взаимодействие на основе соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года как одно из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства". Однако, по ее словам, Токио взял линию на "заморозку" полагающихся по соглашению выплат, "затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности". В связи с этим российской стороной было "принято решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств".
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в мире, япония, россия, сахалинская область, мария захарова
09:19 08.06.2022
 
Япония сожалеет о решении России по рыбному промыслу

Генсек правительства Япония Мацуно выразил сожаление о решении России по рыбному промыслу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРыбаки ловят лосось у Охотского побережья острова Кунашир
Рыбаки ловят лосось у Охотского побережья острова Кунашир - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Рыбаки ловят лосось у Охотского побережья острова Кунашир. Архивное фото
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ТОКИО, 8 июн – РИА Новости. Япония сожалеет о приостановке Россией действия соглашения о рыбном промысле, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.
"Российская сторона связывает вопрос бизнес-сотрудничества с Сахалинской областью и соглашение о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов в районе северных островов (как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) так, как будто (предоставление технической помощи Сахалину) является предварительным условием для этого. Российская сторона, выдвигая в качестве причины вопрос бизнес-сотрудничества с Сахалинской областью, в одностороннем порядке остановила действие соглашения. Объявление в одностороннем порядке об остановке действия соглашения вызывает сожаление. Мы намерены продолжить обсуждение с российской стороной с тем, чтобы продолжить деятельность на основе соглашения", - сказал Мацуно.
Улов рыбы - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 16:26
Рыболовный промысел в Хорватии стал нерентабельным из-за цен на топливо
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва "неизменно рассматривала взаимодействие на основе соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года как одно из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства". Однако, по ее словам, Токио взял линию на "заморозку" полагающихся по соглашению выплат, "затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности". В связи с этим российской стороной было "принято решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств".
 
В миреЯпонияРоссияСахалинская областьМария Захарова
 
 
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