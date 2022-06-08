Япония сожалеет о решении России по рыбному промыслу
Генсек правительства Япония Мацуно выразил сожаление о решении России по рыбному промыслу
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРыбаки ловят лосось у Охотского побережья острова Кунашир
Рыбаки ловят лосось у Охотского побережья острова Кунашир. Архивное фото
ТОКИО, 8 июн – РИА Новости. Япония сожалеет о приостановке Россией действия соглашения о рыбном промысле, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.
"Российская сторона связывает вопрос бизнес-сотрудничества с Сахалинской областью и соглашение о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов в районе северных островов (как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) так, как будто (предоставление технической помощи Сахалину) является предварительным условием для этого. Российская сторона, выдвигая в качестве причины вопрос бизнес-сотрудничества с Сахалинской областью, в одностороннем порядке остановила действие соглашения. Объявление в одностороннем порядке об остановке действия соглашения вызывает сожаление. Мы намерены продолжить обсуждение с российской стороной с тем, чтобы продолжить деятельность на основе соглашения", - сказал Мацуно.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва "неизменно рассматривала взаимодействие на основе соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года как одно из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства". Однако, по ее словам, Токио взял линию на "заморозку" полагающихся по соглашению выплат, "затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности". В связи с этим российской стороной было "принято решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств".