https://ria.ru/20220608/yaponiya-1793892932.html

Япония сожалеет о решении России по рыбному промыслу

Япония сожалеет о решении России по рыбному промыслу - РИА Новости, 08.06.2022

Япония сожалеет о решении России по рыбному промыслу

Япония сожалеет о приостановке Россией действия соглашения о рыбном промысле, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Хирокадзу... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T09:19

2022-06-08T09:19

2022-06-08T09:19

в мире

япония

россия

сахалинская область

мария захарова

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ТОКИО, 8 июн – РИА Новости. Япония сожалеет о приостановке Россией действия соглашения о рыбном промысле, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно."Российская сторона связывает вопрос бизнес-сотрудничества с Сахалинской областью и соглашение о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов в районе северных островов (как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) так, как будто (предоставление технической помощи Сахалину) является предварительным условием для этого. Российская сторона, выдвигая в качестве причины вопрос бизнес-сотрудничества с Сахалинской областью, в одностороннем порядке остановила действие соглашения. Объявление в одностороннем порядке об остановке действия соглашения вызывает сожаление. Мы намерены продолжить обсуждение с российской стороной с тем, чтобы продолжить деятельность на основе соглашения", - сказал Мацуно.Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва "неизменно рассматривала взаимодействие на основе соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года как одно из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства". Однако, по ее словам, Токио взял линию на "заморозку" полагающихся по соглашению выплат, "затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности". В связи с этим российской стороной было "принято решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств".

https://ria.ru/20220607/toplivo-1793778352.html

япония

россия

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, япония, россия, сахалинская область, мария захарова