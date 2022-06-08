https://ria.ru/20220608/vyzovy-1793891188.html

Количество вызовов врача на дом в Подмосковье упало почти в десять раз

Количество вызовов врача на дом в Подмосковье упало почти в десять раз - РИА Новости, 08.06.2022

Количество вызовов врача на дом в Подмосковье упало почти в десять раз

Практически в 10 раз сократилось количество вызовов врачей на дом в Московской области после спада заболеваемости коронавирусом, рассказала в интервью РИА... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T09:08

2022-06-08T09:08

2022-06-08T09:08

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Практически в 10 раз сократилось количество вызовов врачей на дом в Московской области после спада заболеваемости коронавирусом, рассказала в интервью РИА Новости первый заместитель подмосковного правительства Светлана Стригункова."В первую волну эта цифра подросла до 27 тысяч, во вторую - до 43-50 тысяч. В последнюю волну, когда был (штамм) "омикрон" и вся нагрузка легла на амбулаторное звено, потому что люди не нуждались в помощи стационарной, но нуждались в помощи амбулаторной, у нас доходила нагрузка до 80 тысяч вызовов в сутки... Сейчас в сутки поступает 8,8-9 тысяч вызовов в сутки. То есть нагрузка сократилась практически в 10 раз", - сказала Стригункова.Она добавила, что во время последней волны коронавируса к работе привлекали не только терапевтов, фельдшеров, работников неотложной помощи, но также узкопрофильных специалистов, которые помогали врачам вести приемы.

https://ria.ru/20220606/koronavirus-1793420264.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии