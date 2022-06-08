https://ria.ru/20220608/vyzovy-1793891188.html
Количество вызовов врача на дом в Подмосковье упало почти в десять раз
Количество вызовов врача на дом в Подмосковье упало почти в десять раз - РИА Новости, 08.06.2022
Количество вызовов врача на дом в Подмосковье упало почти в десять раз
Практически в 10 раз сократилось количество вызовов врачей на дом в Московской области после спада заболеваемости коронавирусом, рассказала в интервью РИА... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T09:08
2022-06-08T09:08
2022-06-08T09:08
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577941060_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_bda1cefc9f8b99afff436501a60024e5.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Практически в 10 раз сократилось количество вызовов врачей на дом в Московской области после спада заболеваемости коронавирусом, рассказала в интервью РИА Новости первый заместитель подмосковного правительства Светлана Стригункова."В первую волну эта цифра подросла до 27 тысяч, во вторую - до 43-50 тысяч. В последнюю волну, когда был (штамм) "омикрон" и вся нагрузка легла на амбулаторное звено, потому что люди не нуждались в помощи стационарной, но нуждались в помощи амбулаторной, у нас доходила нагрузка до 80 тысяч вызовов в сутки... Сейчас в сутки поступает 8,8-9 тысяч вызовов в сутки. То есть нагрузка сократилась практически в 10 раз", - сказала Стригункова.Она добавила, что во время последней волны коронавируса к работе привлекали не только терапевтов, фельдшеров, работников неотложной помощи, но также узкопрофильных специалистов, которые помогали врачам вести приемы.
https://ria.ru/20220606/koronavirus-1793420264.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577941060_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_a76c2786c4fa6068b7b00c9554b709df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Количество вызовов врача на дом в Подмосковье упало почти в десять раз
Число вызовов врача на дом в Подмосковье упало почти в десять раз из-за спада по COVID-19
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Практически в 10 раз сократилось количество вызовов врачей на дом в Московской области после спада заболеваемости коронавирусом, рассказала в интервью РИА Новости первый заместитель подмосковного правительства Светлана Стригункова.
"В первую волну эта цифра подросла до 27 тысяч, во вторую - до 43-50 тысяч. В последнюю волну, когда был (штамм) "омикрон" и вся нагрузка легла на амбулаторное звено, потому что люди не нуждались в помощи стационарной, но нуждались в помощи амбулаторной, у нас доходила нагрузка до 80 тысяч вызовов в сутки... Сейчас в сутки поступает 8,8-9 тысяч вызовов в сутки. То есть нагрузка сократилась практически в 10 раз", - сказала Стригункова.
Она добавила, что во время последней волны коронавируса к работе привлекали не только терапевтов, фельдшеров, работников неотложной помощи, но также узкопрофильных специалистов, которые помогали врачам вести приемы.