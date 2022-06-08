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Количество вызовов врача на дом в Подмосковье упало почти в десять раз - РИА Новости, 08.06.2022
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Количество вызовов врача на дом в Подмосковье упало почти в десять раз
Количество вызовов врача на дом в Подмосковье упало почти в десять раз - РИА Новости, 08.06.2022
Количество вызовов врача на дом в Подмосковье упало почти в десять раз
Практически в 10 раз сократилось количество вызовов врачей на дом в Московской области после спада заболеваемости коронавирусом, рассказала в интервью РИА... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T09:08
2022-06-08T09:08
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Практически в 10 раз сократилось количество вызовов врачей на дом в Московской области после спада заболеваемости коронавирусом, рассказала в интервью РИА Новости первый заместитель подмосковного правительства Светлана Стригункова."В первую волну эта цифра подросла до 27 тысяч, во вторую - до 43-50 тысяч. В последнюю волну, когда был (штамм) "омикрон" и вся нагрузка легла на амбулаторное звено, потому что люди не нуждались в помощи стационарной, но нуждались в помощи амбулаторной, у нас доходила нагрузка до 80 тысяч вызовов в сутки... Сейчас в сутки поступает 8,8-9 тысяч вызовов в сутки. То есть нагрузка сократилась практически в 10 раз", - сказала Стригункова.Она добавила, что во время последней волны коронавируса к работе привлекали не только терапевтов, фельдшеров, работников неотложной помощи, но также узкопрофильных специалистов, которые помогали врачам вести приемы.
https://ria.ru/20220606/koronavirus-1793420264.html
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:08 08.06.2022
 
Количество вызовов врача на дом в Подмосковье упало почти в десять раз

Число вызовов врача на дом в Подмосковье упало почти в десять раз из-за спада по COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Практически в 10 раз сократилось количество вызовов врачей на дом в Московской области после спада заболеваемости коронавирусом, рассказала в интервью РИА Новости первый заместитель подмосковного правительства Светлана Стригункова.
"В первую волну эта цифра подросла до 27 тысяч, во вторую - до 43-50 тысяч. В последнюю волну, когда был (штамм) "омикрон" и вся нагрузка легла на амбулаторное звено, потому что люди не нуждались в помощи стационарной, но нуждались в помощи амбулаторной, у нас доходила нагрузка до 80 тысяч вызовов в сутки... Сейчас в сутки поступает 8,8-9 тысяч вызовов в сутки. То есть нагрузка сократилась практически в 10 раз", - сказала Стригункова.
Она добавила, что во время последней волны коронавируса к работе привлекали не только терапевтов, фельдшеров, работников неотложной помощи, но также узкопрофильных специалистов, которые помогали врачам вести приемы.
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