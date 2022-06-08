Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области усовершенствовали инвестиционное законодательство - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воронежская область
Воронежская область
https://ria.ru/20220608/voronezh-1794039523.html
В Воронежской области усовершенствовали инвестиционное законодательство
В Воронежской области усовершенствовали инвестиционное законодательство - РИА Новости, 08.06.2022
В Воронежской области усовершенствовали инвестиционное законодательство
Депутаты Воронежской областной думы усовершенствовали инвестиционное законодательство региона, согласно которому организации, реализующие проекты по... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T16:14
2022-06-08T16:14
воронежская область
экономика
владимир нетесов
воронежская область
москва
московская область (подмосковье)
воронежская областная дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1920x0_80_0_0_ae5f8273c3c8a7333fdc43a9ea24c305.jpg
ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы усовершенствовали инвестиционное законодательство региона, согласно которому организации, реализующие проекты по модернизации действующих производств, могут рассчитывать на увеличение срока освобождения от уплаты налога на имущество.По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова, скорректированы два закона — "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области", а также "О ставках налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций для инвесторов, реализующих особо значимые инвестиционные проекты на территории Воронежской области"."В целях активизации инвестиционной деятельности и повышения инвестиционной привлекательности Воронежской области в регионе постоянно проводится совершенствование необходимой нормативной базы. В данном случае инициатива направлена на государственную поддержку действующих региональных предприятий", - отметил Нетёсов.Так, в соответствии с положениями закона о ставках налога на прибыль, срок освобождения от уплаты налога на имущество организаций, реализующих особо значимые инвестиционные проекты, направленные на создание новых производств, составляет пять лет. Теперь, согласно новому региональному закону, аналогичные условия будут действовать для организаций, реализующих инвестпроекты по модернизации, реконструкции, расширению или техническому перевооружению действующего производства. Ранее эта преференция предоставлялась им только на 3 года. На увеличение срока смогут рассчитывать организации, проекты которых направлены на создание новых рабочих мест, увеличение объемов производства и заработной платы сотрудников, повышение производительности труда.По информации областной думы, в результате принятия закона государственная (областная) поддержка в форме льготы по налогу на имущество организаций, модернизирующих производства, составит 594 миллиона рублей в год. "Принятие данной меры позволит выровнять условия предоставления господдержки для всех без исключения инвесторов — как вновь пришедших в регион, так и уже работающих здесь", - сказал Нетёсов.По прогнозам, нововведение даст возможность привлечь до 27 миллиардов рублей инвестиций в год в экономику региона. "Сегодня задача властей — сформировать в регионе лучшие в Центральном Черноземье условия для инвесторов, реализующих проекты в промышленной сфере, обеспечить необходимой инфраструктурой инвестиционные площадки. Депутаты регионального парламента готовы к оперативной разработке и принятию необходимых законодательных решений", - добавил Нетёсов.В 2021 году объем инвестиций в основной капитал Воронежской области составил 286 миллиардов рублей. По этому показателю регион по-прежнему занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области. В прошлом году 17 крупных компаний-инвесторов приняли решение инвестировать средства в новые предприятия на территории Воронежской области. В рамках реализации этих проектов планируется создать 2,6 тысячи новых рабочих мест. Заявленный объем инвестиций в проекты превышает 39 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220607/pomosch-1793721247.html
https://ria.ru/20220603/investitsii-1792850664.html
воронежская область
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_196:0:1305:832_1920x0_80_0_0_44f6fdbb1af85883119d79f9ce750395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир нетесов, воронежская область, москва, московская область (подмосковье), воронежская областная дума
16:14 08.06.2022
 
В Воронежской области усовершенствовали инвестиционное законодательство

Депутаты в Воронежской области усовершенствовали инвестиционное законодательство

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Вид на город Воронеж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы усовершенствовали инвестиционное законодательство региона, согласно которому организации, реализующие проекты по модернизации действующих производств, могут рассчитывать на увеличение срока освобождения от уплаты налога на имущество.
По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова, скорректированы два закона — "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области", а также "О ставках налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций для инвесторов, реализующих особо значимые инвестиционные проекты на территории Воронежской области".
"В целях активизации инвестиционной деятельности и повышения инвестиционной привлекательности Воронежской области в регионе постоянно проводится совершенствование необходимой нормативной базы. В данном случае инициатива направлена на государственную поддержку действующих региональных предприятий", - отметил Нетёсов.
Так, в соответствии с положениями закона о ставках налога на прибыль, срок освобождения от уплаты налога на имущество организаций, реализующих особо значимые инвестиционные проекты, направленные на создание новых производств, составляет пять лет. Теперь, согласно новому региональному закону, аналогичные условия будут действовать для организаций, реализующих инвестпроекты по модернизации, реконструкции, расширению или техническому перевооружению действующего производства. Ранее эта преференция предоставлялась им только на 3 года. На увеличение срока смогут рассчитывать организации, проекты которых направлены на создание новых рабочих мест, увеличение объемов производства и заработной платы сотрудников, повышение производительности труда.
Последствия обстрела в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 13:28Специальная военная операция на Украине
Воронежская область поможет ЛНР
По информации областной думы, в результате принятия закона государственная (областная) поддержка в форме льготы по налогу на имущество организаций, модернизирующих производства, составит 594 миллиона рублей в год. "Принятие данной меры позволит выровнять условия предоставления господдержки для всех без исключения инвесторов — как вновь пришедших в регион, так и уже работающих здесь", - сказал Нетёсов.
По прогнозам, нововведение даст возможность привлечь до 27 миллиардов рублей инвестиций в год в экономику региона. "Сегодня задача властей — сформировать в регионе лучшие в Центральном Черноземье условия для инвесторов, реализующих проекты в промышленной сфере, обеспечить необходимой инфраструктурой инвестиционные площадки. Депутаты регионального парламента готовы к оперативной разработке и принятию необходимых законодательных решений", - добавил Нетёсов.
В 2021 году объем инвестиций в основной капитал Воронежской области составил 286 миллиардов рублей. По этому показателю регион по-прежнему занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области. В прошлом году 17 крупных компаний-инвесторов приняли решение инвестировать средства в новые предприятия на территории Воронежской области. В рамках реализации этих проектов планируется создать 2,6 тысячи новых рабочих мест. Заявленный объем инвестиций в проекты превышает 39 миллиардов рублей.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 12:25Новости Подмосковья
Объем зарубежных инвестиций в Подмосковье составляет 90 млрд рублей
 
Воронежская областьЭкономикаВладимир НетесовВоронежская областьМоскваМосковская область (Подмосковье)Воронежская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала