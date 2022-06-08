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Поставки оружия Киеву ведут к развитию черного рынка, заявила Захарова - РИА Новости, 08.06.2022
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Поставки оружия Киеву ведут к развитию черного рынка, заявила Захарова
Поставки оружия Киеву ведут к развитию черного рынка, заявила Захарова - РИА Новости, 08.06.2022
Поставки оружия Киеву ведут к развитию черного рынка, заявила Захарова
Военные поставки на Украину ведут к развитию черного рынка вооружений, в том числе в Западной Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:34
2022-06-08T15:38
украина
киев
санкции в отношении россии
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Военные поставки на Украину ведут к развитию черного рынка вооружений, в том числе в Западной Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она добавила, что, по информации в СМИ, международные преступные группировки уже разработали схемы вывоза с Украины вооружений, в том числе и тяжелых, а часть оружия уже находится в Боснии, Албании и Косово."Сейчас Запад и Штаты, и НАТО в целом, проявляют невиданную заботу о будущем Балкан. Мы представляем, какое будущее будет у Балкан под крылом у НАТО, так еще и с вот таким обновленным черным рынком вооружений. Те, кто сегодня поставляют Киеву вооружения, будут ответственны за безопасность собственных граждан и за попадание этого оружия в руки криминала и террористов", - подчеркнула Захарова.Она пояснила, что на Западе пытаются решить двуединую задачу - помочь режиму Зеленского и избавиться от собственных экстремистов и радикалов, а также устаревших образцов оружия. Однако логика это, по словам Захаровой, "ущербная"."Боевики будут возвращаться на исходные позиции, но только уже с солидным опытом ведения военных действий. Это будет способствовать росту уровня радикализации в странах Запада. Интересно, что такой же логики западники придерживаются и в вопросе поставок оружия - они считают, что это такой билет в один конец", - отметила Захарова.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220607/germaniya-1793698390.html
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украина, киев, санкции в отношении россии, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато
15:34 08.06.2022 (обновлено: 15:38 08.06.2022)
 
Поставки оружия Киеву ведут к развитию черного рынка, заявила Захарова

Захарова: военные поставки Киеву способствуют развитию черного рынка вооружений в Европе

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Военные поставки на Украину ведут к развитию черного рынка вооружений, в том числе в Западной Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Военные поставки на Украину ведут к развитию черного рынка вооружений, в том числе в Западной Европе. Власти стран-поставщиков пока хранят молчание по данной проблеме, но независимые эксперты и профильные структуры, такие как Интерпол, уже начинают бить тревогу", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она добавила, что, по информации в СМИ, международные преступные группировки уже разработали схемы вывоза с Украины вооружений, в том числе и тяжелых, а часть оружия уже находится в Боснии, Албании и Косово.
"Сейчас Запад и Штаты, и НАТО в целом, проявляют невиданную заботу о будущем Балкан. Мы представляем, какое будущее будет у Балкан под крылом у НАТО, так еще и с вот таким обновленным черным рынком вооружений. Те, кто сегодня поставляют Киеву вооружения, будут ответственны за безопасность собственных граждан и за попадание этого оружия в руки криминала и террористов", - подчеркнула Захарова.
Она пояснила, что на Западе пытаются решить двуединую задачу - помочь режиму Зеленского и избавиться от собственных экстремистов и радикалов, а также устаревших образцов оружия. Однако логика это, по словам Захаровой, "ущербная".
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"Боевики будут возвращаться на исходные позиции, но только уже с солидным опытом ведения военных действий. Это будет способствовать росту уровня радикализации в странах Запада. Интересно, что такой же логики западники придерживаются и в вопросе поставок оружия - они считают, что это такой билет в один конец", - отметила Захарова.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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