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Отдыхающих на водоемах Москвы за год стало больше в 1,5 раза

Отдыхающих на водоемах Москвы за год стало больше в 1,5 раза - РИА Новости, 14.06.2022

Отдыхающих на водоемах Москвы за год стало больше в 1,5 раза

Спасатели отмечают тенденцию увеличения числа отдыхающих на водоемах Москвы в связи с ростом внутреннего туризма в России - в 2021 году в столице их стало... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-08T12:27

2022-06-08T12:27

2022-06-14T15:28

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москва

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Спасатели отмечают тенденцию увеличения числа отдыхающих на водоемах Москвы в связи с ростом внутреннего туризма в России - в 2021 году в столице их стало больше в 1,5 раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.В столице к летнему сезону подготовлено 13 зон отдыха с купанием, все водоемы обследованы водолазами. Всего в столице расположено более 1,1 тысячи водоемов, включая Москва-реку, канал имени Москвы и Химкинское водохранилище. В целях безопасности установлено 1496 знаков "Купаться запрещено" и 152 информационных щита."Тенденцией сезона 2022 года, как и в 2021 году, является увеличение отдыхающих на водоемах города в связи с переводом акцента на внутренний туризм", - сказал собеседник агентства, добавив, что в прошлом году количество отдыхающих увеличилось в 1,5 раза.Он отметил, что в зонах ответственности московских поисково-спасательных станций в прошлом году находились 520 тысяч человек (в 2020 – 340 тысяч).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, отдых, гочсипб