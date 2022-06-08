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Отдыхающих на водоемах Москвы за год стало больше в 1,5 раза - РИА Новости, 14.06.2022
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Отдыхающих на водоемах Москвы за год стало больше в 1,5 раза
Отдыхающих на водоемах Москвы за год стало больше в 1,5 раза - РИА Новости, 14.06.2022
Отдыхающих на водоемах Москвы за год стало больше в 1,5 раза
Спасатели отмечают тенденцию увеличения числа отдыхающих на водоемах Москвы в связи с ростом внутреннего туризма в России - в 2021 году в столице их стало... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-08T12:27
2022-06-14T15:28
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москва
отдых
гочсипб
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Спасатели отмечают тенденцию увеличения числа отдыхающих на водоемах Москвы в связи с ростом внутреннего туризма в России - в 2021 году в столице их стало больше в 1,5 раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.В столице к летнему сезону подготовлено 13 зон отдыха с купанием, все водоемы обследованы водолазами. Всего в столице расположено более 1,1 тысячи водоемов, включая Москва-реку, канал имени Москвы и Химкинское водохранилище. В целях безопасности установлено 1496 знаков "Купаться запрещено" и 152 информационных щита."Тенденцией сезона 2022 года, как и в 2021 году, является увеличение отдыхающих на водоемах города в связи с переводом акцента на внутренний туризм", - сказал собеседник агентства, добавив, что в прошлом году количество отдыхающих увеличилось в 1,5 раза.Он отметил, что в зонах ответственности московских поисково-спасательных станций в прошлом году находились 520 тысяч человек (в 2020 – 340 тысяч).
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москва, отдых, гочсипб
12:27 08.06.2022 (обновлено: 15:28 14.06.2022)
 

Отдыхающих на водоемах Москвы за год стало больше в 1,5 раза

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМосквичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме
Москвичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Москвичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Спасатели отмечают тенденцию увеличения числа отдыхающих на водоемах Москвы в связи с ростом внутреннего туризма в России - в 2021 году в столице их стало больше в 1,5 раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
В столице к летнему сезону подготовлено 13 зон отдыха с купанием, все водоемы обследованы водолазами. Всего в столице расположено более 1,1 тысячи водоемов, включая Москва-реку, канал имени Москвы и Химкинское водохранилище. В целях безопасности установлено 1496 знаков "Купаться запрещено" и 152 информационных щита.
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"Тенденцией сезона 2022 года, как и в 2021 году, является увеличение отдыхающих на водоемах города в связи с переводом акцента на внутренний туризм", - сказал собеседник агентства, добавив, что в прошлом году количество отдыхающих увеличилось в 1,5 раза.
Он отметил, что в зонах ответственности московских поисково-спасательных станций в прошлом году находились 520 тысяч человек (в 2020 – 340 тысяч).
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОтдыхГОЧСиПБ
 
 
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