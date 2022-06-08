01:19 08.06.2022 (обновлено: 02:40 08.06.2022)
Зеленский заявил, что Украина не будет продавать газ и уголь за границу
Зеленский: Украина перед отопительным сезоном не будет экспортировать газ и уголь
© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина на фоне подготовки к новому отопительному сезону откажется от экспорта газа и угля, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Правительство создает штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. Такое решение приняли на совещании с правительством... Обговорили вопрос о закупке необходимого количества газа и угля. Продавать газ и уголь за границу мы не будем", - цитирует издание Зеленского.
Глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко ранее заявил, что комбинация различных мер может помочь Европе перестать покупать газ из России, в частности импорт электроэнергии из Украины может заместить до 10 миллиардов кубометров российского газа.
Страны Евросоюза последовательно ввели уже шесть пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В частности, шестой пакет вводит постепенное эмбарго на импорт нефти из России. Запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. К концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
Поставки российского газа санкции Евросоюза пока не затрагивают, хотя периодически на Западе звучат такие призывы. Как заявил в конце мая канцлер Австрии Карл Нехаммер, в вопросе безопасности энергоснабжения с газом все иначе, нежели с нефтью, которую гораздо легче можно заменить при отказе от российского ресурса.