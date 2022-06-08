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Зеленский заявил, что Украина не будет продавать газ и уголь за границу - РИА Новости, 08.06.2022
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Зеленский заявил, что Украина не будет продавать газ и уголь за границу
Зеленский заявил, что Украина не будет продавать газ и уголь за границу - РИА Новости, 08.06.2022
Зеленский заявил, что Украина не будет продавать газ и уголь за границу
Владимир Зеленский заявил, что Украина на фоне подготовки к новому отопительному сезону откажется от экспорта газа и угля, сообщает украинское издание... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T01:19
2022-06-08T02:40
в мире
украина
природный газ
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина на фоне подготовки к новому отопительному сезону откажется от экспорта газа и угля, сообщает украинское издание "Страна.ua".Глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко ранее заявил, что комбинация различных мер может помочь Европе перестать покупать газ из России, в частности импорт электроэнергии из Украины может заместить до 10 миллиардов кубометров российского газа.Страны Евросоюза последовательно ввели уже шесть пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В частности, шестой пакет вводит постепенное эмбарго на импорт нефти из России. Запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. К концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.Поставки российского газа санкции Евросоюза пока не затрагивают, хотя периодически на Западе звучат такие призывы. Как заявил в конце мая канцлер Австрии Карл Нехаммер, в вопросе безопасности энергоснабжения с газом все иначе, нежели с нефтью, которую гораздо легче можно заменить при отказе от российского ресурса.По оценке МЭА, Европа в 2021 году импортировала из России около 155 миллиардов кубов газа, включая СПГ. Из них на трубопроводный газ "Газпрома" пришлось 140 миллиардов кубов. На российский газ пришлось 45% импорта газа в Европе, а его доля в целом на европейском рынке составила 40%.
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в мире, украина, природный газ
01:19 08.06.2022 (обновлено: 02:40 08.06.2022)
 
Зеленский заявил, что Украина не будет продавать газ и уголь за границу

Зеленский: Украина перед отопительным сезоном не будет экспортировать газ и уголь

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина на фоне подготовки к новому отопительному сезону откажется от экспорта газа и угля, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Правительство создает штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. Такое решение приняли на совещании с правительством... Обговорили вопрос о закупке необходимого количества газа и угля. Продавать газ и уголь за границу мы не будем", - цитирует издание Зеленского.
Глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко ранее заявил, что комбинация различных мер может помочь Европе перестать покупать газ из России, в частности импорт электроэнергии из Украины может заместить до 10 миллиардов кубометров российского газа.
Страны Евросоюза последовательно ввели уже шесть пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В частности, шестой пакет вводит постепенное эмбарго на импорт нефти из России. Запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. К концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
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Поставки российского газа санкции Евросоюза пока не затрагивают, хотя периодически на Западе звучат такие призывы. Как заявил в конце мая канцлер Австрии Карл Нехаммер, в вопросе безопасности энергоснабжения с газом все иначе, нежели с нефтью, которую гораздо легче можно заменить при отказе от российского ресурса.
По оценке МЭА, Европа в 2021 году импортировала из России около 155 миллиардов кубов газа, включая СПГ. Из них на трубопроводный газ "Газпрома" пришлось 140 миллиардов кубов. На российский газ пришлось 45% импорта газа в Европе, а его доля в целом на европейском рынке составила 40%.
 
В миреУкраинаПриродный газ
 
 
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