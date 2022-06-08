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Турецкие СМИ сообщили, что Россия не одобрила операцию на севере Сирии - РИА Новости, 08.06.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220608/turtsiya-1793888602.html
Турецкие СМИ сообщили, что Россия не одобрила операцию на севере Сирии
Турецкие СМИ сообщили, что Россия не одобрила операцию на севере Сирии - РИА Новости, 08.06.2022
Турецкие СМИ сообщили, что Россия не одобрила операцию на севере Сирии
Россия не одобрила операцию ВС Турции в районе Айн-Исса на севере Сирии, направила новые подкрепления в этот регион, пишет в среду газета Hurriyet со ссылкой на РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T08:45
2022-06-08T08:45
война в сирии
в мире
турция
россия
сирия
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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Россия не одобрила операцию ВС Турции в районе Айн-Исса на севере Сирии, направила новые подкрепления в этот регион, пишет в среду газета Hurriyet со ссылкой на собственные источники.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии."Стало известно, что в ходе переговоров с Россией была приостановлена подготовка к планируемой ​операции в районе Айн-Исса на северной окраине сирийского города Ракка. Стало известно, что Россия не одобрила операцию в районе Айн-Исса, где проходит автомагистраль (М4), соединяющая города Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор на востоке и Алеппо на севере, и направила новые подкрепления в этот регион", - пишет газета.Издание уточняет, что ВВС Турции начали точечные удары по объектам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Тель-Рифате и Манбидже, чтобы предотвратить нарастающие нападения. По данным газеты, цель - очистить два района от боевиков и "вернуть в дома 500 тысяч человек".
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в мире, турция, россия, сирия
08:45 08.06.2022
 
Турецкие СМИ сообщили, что Россия не одобрила операцию на севере Сирии

Турецкие СМИ сообщили, что Россия не одобрила операцию ВС Турции на севере Сирии

© РИА Новости / Министерство обороны РоссииРоссийские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны России
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Россия не одобрила операцию ВС Турции в районе Айн-Исса на севере Сирии, направила новые подкрепления в этот регион, пишет в среду газета Hurriyet со ссылкой на собственные источники.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии.
"Стало известно, что в ходе переговоров с Россией была приостановлена подготовка к планируемой ​операции в районе Айн-Исса на северной окраине сирийского города Ракка. Стало известно, что Россия не одобрила операцию в районе Айн-Исса, где проходит автомагистраль (М4), соединяющая города Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор на востоке и Алеппо на севере, и направила новые подкрепления в этот регион", - пишет газета.
Издание уточняет, что ВВС Турции начали точечные удары по объектам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Тель-Рифате и Манбидже, чтобы предотвратить нарастающие нападения. По данным газеты, цель - очистить два района от боевиков и "вернуть в дома 500 тысяч человек".
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