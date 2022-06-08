Рейтинг@Mail.ru
Оренбуржье и Беларусь намерены нарастить объемы торговли - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20220608/torgovlya-1794053651.html
Оренбуржье и Беларусь намерены нарастить объемы торговли
Оренбуржье и Беларусь намерены нарастить объемы торговли - РИА Новости, 08.06.2022
Оренбуржье и Беларусь намерены нарастить объемы торговли
Оренбургская область и Белоруссия планируют к концу года увеличить товарооборот не менее, чем на 50%, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:19
2022-06-08T17:19
оренбургская область
оренбургская область
белоруссия
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794061423_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_9ebecec6de10bbc3bde98078d4ea7707.jpg
ОРЕНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Оренбургская область и Белоруссия планируют к концу года увеличить товарооборот не менее, чем на 50%, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области."Мы рассматриваем Оренбуржье как стратегического партнера. Надеемся на прирост оборота торговли не менее, чем на 50 процентов по итогам года. Мы работаем со многими регионами России, но Оренбургская область была, есть и остается точкой притяжения для сотрудничества", - цитирует пресс-служба сопредседателя белорусской группы, председателя концерна "Беллегпром" Татьяну Лунгину во время онлайн-заседания совместной группы по сотрудничеству Оренбуржья и Белоруссии.Пресс-служба отмечает, что по итогам прошлого года объем взаимной торговли между Белоруссией и Оренбургской области увеличился на 67% и достиг 467 миллионов долларов.Оренбуржье импортирует белорусские трактора, другие сельскохозяйственные машины и механизмы, различные виды оборудования, резинотехнические изделия (шины). Большим спросом у аграриев региона пользуются тракторы Минского тракторного завода.В рамках инвестиционного сотрудничества в Оренбургской области действуют четыре предприятия с участием белорусского капитала.По мнению участников заседания, несмотря на динамику развития взаимовыгодных отношений, потенциал двусторонних отношений в сфере агропромышленного комплекса не раскрыт в полном объеме. В этой связи оренбургская сторона предложила вести на постоянной основе обмен информацией о потребностях и возможностях белорусских и оренбургских агропромышленных предприятий, с последующей организацией переговоров и сопровождением их взаимодействия; усилить промышленную кооперацию белорусских и оренбургских предприятий в сфере сельхозмашиностроения, глубокой переработки сельскохозяйственного сырья (зерна).
https://ria.ru/20220531/fleksi-poezd-1792001736.html
https://ria.ru/20220531/otsrochka-1791990193.html
оренбургская область
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794061423_48:0:1381:1000_1920x0_80_0_0_4b57ad0f421b7ddaa88761c25e7e97be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, белоруссия, россия, экономика
17:19 08.06.2022
 

Оренбуржье и Беларусь намерены нарастить объемы торговли

© Фото : правительство Оренбургской областиОнлайн-заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству Оренбургской области с Республикой Беларусью
Онлайн-заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству Оренбургской области с Республикой Беларусью - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : правительство Оренбургской области
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Оренбургская область и Белоруссия планируют к концу года увеличить товарооборот не менее, чем на 50%, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Мы рассматриваем Оренбуржье как стратегического партнера. Надеемся на прирост оборота торговли не менее, чем на 50 процентов по итогам года. Мы работаем со многими регионами России, но Оренбургская область была, есть и остается точкой притяжения для сотрудничества", - цитирует пресс-служба сопредседателя белорусской группы, председателя концерна "Беллегпром" Татьяну Лунгину во время онлайн-заседания совместной группы по сотрудничеству Оренбуржья и Белоруссии.
Из Оренбуржья в Китай отправился первый контейнерный флекси-поезд - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 13:13Оренбургская область
Из Оренбуржья в Китай отправился первый контейнерный флекси-поезд
Пресс-служба отмечает, что по итогам прошлого года объем взаимной торговли между Белоруссией и Оренбургской области увеличился на 67% и достиг 467 миллионов долларов.
"За пять лет объем взаимной торговли возрос в 14 раз. Экспорт оренбургских товаров в Беларусь вырос на 67% – до 460 млн долларов США. 70 предприятий региона поставляют свою продукцию на белорусский рынок, в том числе для нужд сельского хозяйства. Объем импорта белорусской продукции в область увеличился на 30% и составил 7 миллионов долларов",- цитирует пресс-служба первого вице-губернатора Оренбургской области Сергея Балыкина.
Оренбуржье импортирует белорусские трактора, другие сельскохозяйственные машины и механизмы, различные виды оборудования, резинотехнические изделия (шины). Большим спросом у аграриев региона пользуются тракторы Минского тракторного завода.
В рамках инвестиционного сотрудничества в Оренбургской области действуют четыре предприятия с участием белорусского капитала.
По мнению участников заседания, несмотря на динамику развития взаимовыгодных отношений, потенциал двусторонних отношений в сфере агропромышленного комплекса не раскрыт в полном объеме. В этой связи оренбургская сторона предложила вести на постоянной основе обмен информацией о потребностях и возможностях белорусских и оренбургских агропромышленных предприятий, с последующей организацией переговоров и сопровождением их взаимодействия; усилить промышленную кооперацию белорусских и оренбургских предприятий в сфере сельхозмашиностроения, глубокой переработки сельскохозяйственного сырья (зерна).
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 12:35Оренбургская область
Малый и средний бизнес Оренбуржья получит отсрочку по арендным платежам
 
Оренбургская областьОренбургская областьБелоруссияРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала