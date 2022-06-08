https://ria.ru/20220608/torgovlya-1794053651.html

Оренбуржье и Беларусь намерены нарастить объемы торговли

Оренбуржье и Беларусь намерены нарастить объемы торговли - РИА Новости, 08.06.2022

Оренбуржье и Беларусь намерены нарастить объемы торговли

Оренбургская область и Белоруссия планируют к концу года увеличить товарооборот не менее, чем на 50%, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:19

2022-06-08T17:19

2022-06-08T17:19

оренбургская область

оренбургская область

белоруссия

россия

экономика

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ОРЕНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Оренбургская область и Белоруссия планируют к концу года увеличить товарооборот не менее, чем на 50%, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области."Мы рассматриваем Оренбуржье как стратегического партнера. Надеемся на прирост оборота торговли не менее, чем на 50 процентов по итогам года. Мы работаем со многими регионами России, но Оренбургская область была, есть и остается точкой притяжения для сотрудничества", - цитирует пресс-служба сопредседателя белорусской группы, председателя концерна "Беллегпром" Татьяну Лунгину во время онлайн-заседания совместной группы по сотрудничеству Оренбуржья и Белоруссии.Пресс-служба отмечает, что по итогам прошлого года объем взаимной торговли между Белоруссией и Оренбургской области увеличился на 67% и достиг 467 миллионов долларов.Оренбуржье импортирует белорусские трактора, другие сельскохозяйственные машины и механизмы, различные виды оборудования, резинотехнические изделия (шины). Большим спросом у аграриев региона пользуются тракторы Минского тракторного завода.В рамках инвестиционного сотрудничества в Оренбургской области действуют четыре предприятия с участием белорусского капитала.По мнению участников заседания, несмотря на динамику развития взаимовыгодных отношений, потенциал двусторонних отношений в сфере агропромышленного комплекса не раскрыт в полном объеме. В этой связи оренбургская сторона предложила вести на постоянной основе обмен информацией о потребностях и возможностях белорусских и оренбургских агропромышленных предприятий, с последующей организацией переговоров и сопровождением их взаимодействия; усилить промышленную кооперацию белорусских и оренбургских предприятий в сфере сельхозмашиностроения, глубокой переработки сельскохозяйственного сырья (зерна).

https://ria.ru/20220531/fleksi-poezd-1792001736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, белоруссия, россия, экономика