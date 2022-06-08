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Оренбуржье и Беларусь намерены нарастить объемы торговли
Оренбуржье и Беларусь намерены нарастить объемы торговли - РИА Новости, 08.06.2022
Оренбуржье и Беларусь намерены нарастить объемы торговли
Оренбургская область и Белоруссия планируют к концу года увеличить товарооборот не менее, чем на 50%, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:19
2022-06-08T17:19
2022-06-08T17:19
оренбургская область
оренбургская область
белоруссия
россия
экономика
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ОРЕНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Оренбургская область и Белоруссия планируют к концу года увеличить товарооборот не менее, чем на 50%, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области."Мы рассматриваем Оренбуржье как стратегического партнера. Надеемся на прирост оборота торговли не менее, чем на 50 процентов по итогам года. Мы работаем со многими регионами России, но Оренбургская область была, есть и остается точкой притяжения для сотрудничества", - цитирует пресс-служба сопредседателя белорусской группы, председателя концерна "Беллегпром" Татьяну Лунгину во время онлайн-заседания совместной группы по сотрудничеству Оренбуржья и Белоруссии.Пресс-служба отмечает, что по итогам прошлого года объем взаимной торговли между Белоруссией и Оренбургской области увеличился на 67% и достиг 467 миллионов долларов.Оренбуржье импортирует белорусские трактора, другие сельскохозяйственные машины и механизмы, различные виды оборудования, резинотехнические изделия (шины). Большим спросом у аграриев региона пользуются тракторы Минского тракторного завода.В рамках инвестиционного сотрудничества в Оренбургской области действуют четыре предприятия с участием белорусского капитала.По мнению участников заседания, несмотря на динамику развития взаимовыгодных отношений, потенциал двусторонних отношений в сфере агропромышленного комплекса не раскрыт в полном объеме. В этой связи оренбургская сторона предложила вести на постоянной основе обмен информацией о потребностях и возможностях белорусских и оренбургских агропромышленных предприятий, с последующей организацией переговоров и сопровождением их взаимодействия; усилить промышленную кооперацию белорусских и оренбургских предприятий в сфере сельхозмашиностроения, глубокой переработки сельскохозяйственного сырья (зерна).
https://ria.ru/20220531/fleksi-poezd-1792001736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, белоруссия, россия, экономика
ОРЕНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Оренбургская область и Белоруссия планируют к концу года увеличить товарооборот не менее, чем на 50%, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Мы рассматриваем Оренбуржье как стратегического партнера. Надеемся на прирост оборота торговли не менее, чем на 50 процентов по итогам года. Мы работаем со многими регионами России
, но Оренбургская область
была, есть и остается точкой притяжения для сотрудничества", - цитирует пресс-служба сопредседателя белорусской группы, председателя концерна "Беллегпром" Татьяну Лунгину во время онлайн-заседания совместной группы по сотрудничеству Оренбуржья и Белоруссии
.
Пресс-служба отмечает, что по итогам прошлого года объем взаимной торговли между Белоруссией и Оренбургской области увеличился на 67% и достиг 467 миллионов долларов.
"За пять лет объем взаимной торговли возрос в 14 раз. Экспорт оренбургских товаров в Беларусь вырос на 67% – до 460 млн долларов США
. 70 предприятий региона поставляют свою продукцию на белорусский рынок, в том числе для нужд сельского хозяйства. Объем импорта белорусской продукции в область увеличился на 30% и составил 7 миллионов долларов",- цитирует пресс-служба первого вице-губернатора Оренбургской области Сергея Балыкина
.
Оренбуржье импортирует белорусские трактора, другие сельскохозяйственные машины и механизмы, различные виды оборудования, резинотехнические изделия (шины). Большим спросом у аграриев региона пользуются тракторы Минского тракторного завода.
В рамках инвестиционного сотрудничества в Оренбургской области действуют четыре предприятия с участием белорусского капитала.
По мнению участников заседания, несмотря на динамику развития взаимовыгодных отношений, потенциал двусторонних отношений в сфере агропромышленного комплекса не раскрыт в полном объеме. В этой связи оренбургская сторона предложила вести на постоянной основе обмен информацией о потребностях и возможностях белорусских и оренбургских агропромышленных предприятий, с последующей организацией переговоров и сопровождением их взаимодействия; усилить промышленную кооперацию белорусских и оренбургских предприятий в сфере сельхозмашиностроения, глубокой переработки сельскохозяйственного сырья (зерна).