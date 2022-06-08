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Российская авиация уничтожила восемь украинских танков за сутки - РИА Новости, 08.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российская авиация уничтожила восемь украинских танков за сутки
Российская авиация уничтожила восемь украинских танков за сутки - РИА Новости, 08.06.2022
Российская авиация уничтожила восемь украинских танков за сутки
Российская авиация уничтожила за сутки пункт управления, восемь танков, две установки РСЗО, артиллерийскую батарею и станцию радиоэлектронной борьбы украинских... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:01
2022-06-08T12:01
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Российская авиация уничтожила за сутки пункт управления, восемь танков, две установки РСЗО, артиллерийскую батарею и станцию радиоэлектронной борьбы украинских военных, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."В результате ударов авиации уничтожен пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ, более 160 националистов, восемь танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", артиллерийская батарея, станция радиоэлектронной борьбы и 13 автомобилей различного назначения", - сказал Конашенков.Он уточнил, что оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 63 района скопления живой силы и военной техники украинских войск.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия
12:01 08.06.2022
 
Российская авиация уничтожила восемь украинских танков за сутки

Минобороны: российская авиация уничтожила восемь украинских танков за сутки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазбитый танк ВСУ на освобожденной территории Донецкой области
Разбитый танк ВСУ на освобожденной территории Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разбитый танк ВСУ на освобожденной территории Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Российская авиация уничтожила за сутки пункт управления, восемь танков, две установки РСЗО, артиллерийскую батарею и станцию радиоэлектронной борьбы украинских военных, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В результате ударов авиации уничтожен пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ, более 160 националистов, восемь танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", артиллерийская батарея, станция радиоэлектронной борьбы и 13 автомобилей различного назначения", - сказал Конашенков.
Он уточнил, что оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 63 района скопления живой силы и военной техники украинских войск.
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