https://ria.ru/20220608/tanki-1793932262.html
Российская авиация уничтожила восемь украинских танков за сутки
Российская авиация уничтожила восемь украинских танков за сутки - РИА Новости, 08.06.2022
Российская авиация уничтожила восемь украинских танков за сутки
Российская авиация уничтожила за сутки пункт управления, восемь танков, две установки РСЗО, артиллерийскую батарею и станцию радиоэлектронной борьбы украинских... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:01
2022-06-08T12:01
2022-06-08T12:01
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Российская авиация уничтожила за сутки пункт управления, восемь танков, две установки РСЗО, артиллерийскую батарею и станцию радиоэлектронной борьбы украинских военных, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."В результате ударов авиации уничтожен пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ, более 160 националистов, восемь танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", артиллерийская батарея, станция радиоэлектронной борьбы и 13 автомобилей различного назначения", - сказал Конашенков.Он уточнил, что оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 63 района скопления живой силы и военной техники украинских войск.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия
Российская авиация уничтожила восемь украинских танков за сутки
Минобороны: российская авиация уничтожила восемь украинских танков за сутки