https://ria.ru/20220608/tanki-1793932262.html

Российская авиация уничтожила восемь украинских танков за сутки

Российская авиация уничтожила восемь украинских танков за сутки - РИА Новости, 08.06.2022

Российская авиация уничтожила восемь украинских танков за сутки

Российская авиация уничтожила за сутки пункт управления, восемь танков, две установки РСЗО, артиллерийскую батарею и станцию радиоэлектронной борьбы украинских... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:01

2022-06-08T12:01

2022-06-08T12:01

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Российская авиация уничтожила за сутки пункт управления, восемь танков, две установки РСЗО, артиллерийскую батарею и станцию радиоэлектронной борьбы украинских военных, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."В результате ударов авиации уничтожен пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ, более 160 националистов, восемь танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", артиллерийская батарея, станция радиоэлектронной борьбы и 13 автомобилей различного назначения", - сказал Конашенков.Он уточнил, что оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 63 района скопления живой силы и военной техники украинских войск.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия