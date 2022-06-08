https://ria.ru/20220608/subsidii-1793941012.html

Переехавшие в Тверскую область IT-компании получат субсидии

Переехавшие в Тверскую область IT-компании получат субсидии - РИА Новости, 08.06.2022

Переехавшие в Тверскую область IT-компании получат субсидии

Тверская область выделит субсидии IT-компаниям, которые перенесут свое производство в регион из других областей, такое решение принято на заседании областного... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:22

2022-06-08T12:22

2022-06-08T12:22

тверская область

тверская область

игорь руденя

экономика

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ТВЕРЬ, 8 июн – РИА Новости. Тверская область выделит субсидии IT-компаниям, которые перенесут свое производство в регион из других областей, такое решение принято на заседании областного правительства, сообщает пресс-служба регионального правительства.По мнению губернатора региона Игоря Рудени, важно создавать условия для привлечения на территорию региона высокотехнологичных компаний. В Тверской области IT-компаниям в течение пяти лет будет оказана поддержка в размере 50% от прироста НДФЛ к размеру налога за предшествующий год.Средства могут быть направлены на расходы по оплате аренды помещения для IT-компаний, на реализацию программы по приобретению сотрудниками жилых помещений в Тверской области, а также на расходы по созданию инфраструктуры и развитию материально-технической базы профильных колледжей и вузов.Предполагается, что первые компании, которые перенесли свое производство в Тверскую область, смогут получить субсидии в мае 2023 года, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220602/investproekt-1792629392.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, экономика