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Переехавшие в Тверскую область IT-компании получат субсидии - РИА Новости, 08.06.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220608/subsidii-1793941012.html
Переехавшие в Тверскую область IT-компании получат субсидии
Переехавшие в Тверскую область IT-компании получат субсидии - РИА Новости, 08.06.2022
Переехавшие в Тверскую область IT-компании получат субсидии
Тверская область выделит субсидии IT-компаниям, которые перенесут свое производство в регион из других областей, такое решение принято на заседании областного... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:22
2022-06-08T12:22
тверская область
тверская область
игорь руденя
экономика
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ТВЕРЬ, 8 июн – РИА Новости. Тверская область выделит субсидии IT-компаниям, которые перенесут свое производство в регион из других областей, такое решение принято на заседании областного правительства, сообщает пресс-служба регионального правительства.По мнению губернатора региона Игоря Рудени, важно создавать условия для привлечения на территорию региона высокотехнологичных компаний. В Тверской области IT-компаниям в течение пяти лет будет оказана поддержка в размере 50% от прироста НДФЛ к размеру налога за предшествующий год.Средства могут быть направлены на расходы по оплате аренды помещения для IT-компаний, на реализацию программы по приобретению сотрудниками жилых помещений в Тверской области, а также на расходы по созданию инфраструктуры и развитию материально-технической базы профильных колледжей и вузов.Предполагается, что первые компании, которые перенесли свое производство в Тверскую область, смогут получить субсидии в мае 2023 года, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220602/investproekt-1792629392.html
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тверская область, игорь руденя, экономика
12:22 08.06.2022
 

Переехавшие в Тверскую область IT-компании получат субсидии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТВЕРЬ, 8 июн – РИА Новости. Тверская область выделит субсидии IT-компаниям, которые перенесут свое производство в регион из других областей, такое решение принято на заседании областного правительства, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По мнению губернатора региона Игоря Рудени, важно создавать условия для привлечения на территорию региона высокотехнологичных компаний. В Тверской области IT-компаниям в течение пяти лет будет оказана поддержка в размере 50% от прироста НДФЛ к размеру налога за предшествующий год.
Средства могут быть направлены на расходы по оплате аренды помещения для IT-компаний, на реализацию программы по приобретению сотрудниками жилых помещений в Тверской области, а также на расходы по созданию инфраструктуры и развитию материально-технической базы профильных колледжей и вузов.
Предполагается, что первые компании, которые перенесли свое производство в Тверскую область, смогут получить субсидии в мае 2023 года, отметили в пресс-службе.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
2 июня, 14:18Тверская область
Тверские власти поддержат инвестпроект по созданию IT-производства
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяЭкономика
 
 
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