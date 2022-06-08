https://ria.ru/20220608/spetsoperatsiya-1793921088.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.06.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.06.2022 - РИА Новости, 08.06.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.06.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:46

2022-06-08T14:46

2022-06-08T15:03

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

спецоперация

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 8 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Посол ЛНР Родион Мирошник сообщил, что аэропорт Северодонецка полностью зачищен, украинские части сохранили контроль только над небольшой частью завода "Азот". Кольцо окружения вокруг остатков группировки ВСУ планомерно сужается.Параллельно российские подразделения ликвидировали военные объекты Украины. Были уничтожены 71 пункт управления, 172 огневые позиции, 274 района сосредоточения живой силы и техники. Средства противовоздушной обороны сбили два самолета МиГ-29, вертолет Ми-8, 11 беспилотников, три баллистические ракеты "Точка-У" и пять реактивных снарядов РСЗО "Смерч". Кроме того, нанесен удар по Харьковскому бронетанковому заводу, где ремонтировали поврежденную технику. За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 192 самолета, 130 вертолетов, 1150 беспилотников, 335 зенитных ракетных комплексов, 489 реактивных систем залпового огня, 3459 танков и других бронемашин, 1822 орудия полевой артиллерии и 3488 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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