https://ria.ru/20220608/spasateli-1795222813.html

Более 320 спасателей обеспечивают безопасность купания в Москве

Более 320 спасателей обеспечивают безопасность купания в Москве - РИА Новости, 14.06.2022

Более 320 спасателей обеспечивают безопасность купания в Москве

Свыше 320 спасателей и более 80 плавсредств обеспечивают безопасность купания людей на водоемах Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-08T11:21

2022-06-08T11:21

2022-06-14T15:21

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гочсипб

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Свыше 320 спасателей и более 80 плавсредств обеспечивают безопасность купания людей на водоемах Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.В столице к летнему сезону подготовлено 13 зон отдыха с купанием, все водоемы обследованы водолазами. Всего в столице расположено более 1,1 тысячи водоемов, включая Москва-реку, канал имени Москвы и Химкинское водохранилище. В целях безопасности установлено 1496 знаков "Купаться запрещено" и 152 информационных щита."Всего задействовано 85 плавсредств, 64 единицы пожарно-спасательной техники и 322 работника департамента", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что мониторинг акваторий для своевременного обнаружения опасных ситуаций будут проводить экипажи девяти вертолетов, в том числе Ка-32, Ми-26 и Bell, а также 11 беспилотников."Разработан 131 маршрут совместного берегового патрулирования государственных инспекторов в области охраны окружающей среды и добровольцев общественных организаций с нарядами полиции и народными дружинниками", - резюмировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220605/moskva-1793495244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, гочсипб