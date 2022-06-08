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Более 320 спасателей обеспечивают безопасность купания в Москве - РИА Новости, 14.06.2022
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Более 320 спасателей обеспечивают безопасность купания в Москве
Более 320 спасателей обеспечивают безопасность купания в Москве - РИА Новости, 14.06.2022
Более 320 спасателей обеспечивают безопасность купания в Москве
Свыше 320 спасателей и более 80 плавсредств обеспечивают безопасность купания людей на водоемах Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-08T11:21
2022-06-14T15:21
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гочсипб
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Свыше 320 спасателей и более 80 плавсредств обеспечивают безопасность купания людей на водоемах Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.В столице к летнему сезону подготовлено 13 зон отдыха с купанием, все водоемы обследованы водолазами. Всего в столице расположено более 1,1 тысячи водоемов, включая Москва-реку, канал имени Москвы и Химкинское водохранилище. В целях безопасности установлено 1496 знаков "Купаться запрещено" и 152 информационных щита."Всего задействовано 85 плавсредств, 64 единицы пожарно-спасательной техники и 322 работника департамента", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что мониторинг акваторий для своевременного обнаружения опасных ситуаций будут проводить экипажи девяти вертолетов, в том числе Ка-32, Ми-26 и Bell, а также 11 беспилотников."Разработан 131 маршрут совместного берегового патрулирования государственных инспекторов в области охраны окружающей среды и добровольцев общественных организаций с нарядами полиции и народными дружинниками", - резюмировал собеседник агентства.
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москва, гочсипб
11:21 08.06.2022 (обновлено: 15:21 14.06.2022)
 

Более 320 спасателей обеспечивают безопасность купания в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКатер Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах
Катер Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Катер Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Свыше 320 спасателей и более 80 плавсредств обеспечивают безопасность купания людей на водоемах Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
В столице к летнему сезону подготовлено 13 зон отдыха с купанием, все водоемы обследованы водолазами. Всего в столице расположено более 1,1 тысячи водоемов, включая Москва-реку, канал имени Москвы и Химкинское водохранилище. В целях безопасности установлено 1496 знаков "Купаться запрещено" и 152 информационных щита.
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"Всего задействовано 85 плавсредств, 64 единицы пожарно-спасательной техники и 322 работника департамента", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что мониторинг акваторий для своевременного обнаружения опасных ситуаций будут проводить экипажи девяти вертолетов, в том числе Ка-32, Ми-26 и Bell, а также 11 беспилотников.
"Разработан 131 маршрут совместного берегового патрулирования государственных инспекторов в области охраны окружающей среды и добровольцев общественных организаций с нарядами полиции и народными дружинниками", - резюмировал собеседник агентства.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГОЧСиПБ
 
 
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