Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД обсудил с послом Сирии вопрос урегулирования ситуации в САР - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/siriya-1794080819.html
Замглавы МИД обсудил с послом Сирии вопрос урегулирования ситуации в САР
Замглавы МИД обсудил с послом Сирии вопрос урегулирования ситуации в САР - РИА Новости, 08.06.2022
Замглавы МИД обсудил с послом Сирии вопрос урегулирования ситуации в САР
Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:12
2022-06-08T18:12
сирия
россия
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156160/46/1561604651_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_3d5387f8dff266e740f33de7d7fa22ad.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с послом Сирии Риядом Хаддадом, в ходе встречи обсуждалась тема сирийского урегулирования, включая работу межсирийского Конституционного комитета, а также "астанинский формат" переговоров, заявили в МИД РФ."В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачи продвижения комплексного урегулирования в САР, включая работу межсирийского Конституционного комитета, а также активность в "астанинском формате", - говорится в сообщении МИД РФ.Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, темой встречи также стали "практические вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийского многопланового сотрудничества".
https://ria.ru/20220608/siriya-1793928433.html
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156160/46/1561604651_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_9afdcd3d26713361612c88e5db667a58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:12 08.06.2022
 
Замглавы МИД обсудил с послом Сирии вопрос урегулирования ситуации в САР

Богданов обсудил с послом Сирии Хаддадом вопрос комплексного урегулирования ситуации в САР

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с послом Сирии Риядом Хаддадом, в ходе встречи обсуждалась тема сирийского урегулирования, включая работу межсирийского Конституционного комитета, а также "астанинский формат" переговоров, заявили в МИД РФ.
"В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачи продвижения комплексного урегулирования в САР, включая работу межсирийского Конституционного комитета, а также активность в "астанинском формате", - говорится в сообщении МИД РФ.
Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, темой встречи также стали "практические вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийского многопланового сотрудничества".
Город Дума - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 11:52
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии
 
СирияРоссияМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала