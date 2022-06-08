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Замглавы МИД обсудил с послом Сирии вопрос урегулирования ситуации в САР
Замглавы МИД обсудил с послом Сирии вопрос урегулирования ситуации в САР - РИА Новости, 08.06.2022
Замглавы МИД обсудил с послом Сирии вопрос урегулирования ситуации в САР
Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:12
2022-06-08T18:12
2022-06-08T18:12
сирия
россия
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с послом Сирии Риядом Хаддадом, в ходе встречи обсуждалась тема сирийского урегулирования, включая работу межсирийского Конституционного комитета, а также "астанинский формат" переговоров, заявили в МИД РФ."В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачи продвижения комплексного урегулирования в САР, включая работу межсирийского Конституционного комитета, а также активность в "астанинском формате", - говорится в сообщении МИД РФ.Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, темой встречи также стали "практические вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийского многопланового сотрудничества".
https://ria.ru/20220608/siriya-1793928433.html
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сирия, россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Замглавы МИД обсудил с послом Сирии вопрос урегулирования ситуации в САР
Богданов обсудил с послом Сирии Хаддадом вопрос комплексного урегулирования ситуации в САР