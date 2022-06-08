https://ria.ru/20220608/signaly-1793801950.html

"Правда тела". Какие сигналы подает организм и как их понять

"Правда тела". Какие сигналы подает организм и как их понять - РИА Новости, 08.06.2022

"Правда тела". Какие сигналы подает организм и как их понять

Попробуйте посидеть в тишине и услышать свое сердцебиение. Слышите? Это простейший тест на то, как вы ощущаете сигналы своего тела. Что такое “зажимы”, какие есть методы расслабиться, и как это влияет на наши эмоции? И как с помощью кулака, засунутого в рот, понять, насколько у вас “зажата” челюсть.

2022-06-08T12:00

2022-06-08T12:00

2022-06-08T12:00

правда тела

подкаст

здоровье

психология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793800950_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_6662372db8c1a75d7345175123b1e9d7.png

"Правда тела". Какие сигналы подает организм и как их понять Попробуйте посидеть в тишине и услышать свое сердцебиение. Слышите? Это простейший тест на то, как вы ощущаете сигналы своего тела. Что такое “зажимы”, какие есть методы расслабиться, и как это влияет на наши эмоции? И как с помощью кулака, засунутого в рот, понять, насколько у вас “зажата” челюсть. audio/mpeg

"Правда тела". Какие сигналы подает организм и как их понять Попробуйте посидеть в тишине и услышать свое сердцебиение. Слышите? Это простейший тест на то, как вы ощущаете сигналы своего тела. Что такое “зажимы”, какие есть методы расслабиться, и как это влияет на наши эмоции? И как с помощью кулака, засунутого в рот, понять, насколько у вас “зажата” челюсть. audio/mpeg

Почему людям с высоким индексом массы тела сложнее “слышать” телесные сигналы? И сколько времени нужно на терапию, чтобы справиться с “зажимами”? Объясняет кандидат психологических наук, директор Центра прикладных исследований "Русское общество психосоматики", клинический психолог Наталья Фомичева.04:39 Почему люди с лишним весом часто не чувствуют сигналы тела и даже не могут услышать свое сердцебиение06:34 Как отследить, что с моим телом что-то не так07:58 Что такое “зажимы”08:40 Гиперрасслабленность13:37 Если научиться расслаблять тело - поправит ли это эмоциональное состояние?16:55 “Хочу бежать, но не могу”: ступор17:44 Тест на челюстной зажим20:42 Если есть зажимы - сколько месяцев уйдет на терапию?23:11 Какие есть методы расслабленияСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, здоровье, психология, аудио