https://ria.ru/20220608/shtrafy-1793906151.html

Как изменились штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

Как изменились штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах - РИА Новости, 08.06.2022

Как изменились штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

С 8 июня 2022 года штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и лесопарках вырастут в разы. По данным МЧС, самой распространенной причиной... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:41

2022-06-08T15:41

2022-06-08T15:41

инфографика

штрафы

россия

общество

законодательство

безопасность

леса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793933389_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_32fe30db41fc0256baa785cd00811458.png

С 8 июня 2022 года штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и лесопарках вырастут в разы. По данным МЧС, самой распространенной причиной выгорания зеленых массивов в России является человеческий фактор. Только за последние два месяца в Сибири и на Дальнем Востоке стихия уничтожила почти тысячу домов. Смотрите в инфографике Ria.ru, во сколько теперь обойдется неосторожное обращение с огнем на природе обычным гражданам, а также должностным и юридическим лицам.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

штрафы, россия, общество, законодательство, безопасность, леса, инфографика