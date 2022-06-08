https://ria.ru/20220608/shtrafy-1793906151.html
Как изменились штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах
Как изменились штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах - РИА Новости, 08.06.2022
Как изменились штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах
С 8 июня 2022 года штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и лесопарках вырастут в разы. По данным МЧС, самой распространенной причиной... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:41
2022-06-08T15:41
2022-06-08T15:41
инфографика
штрафы
россия
общество
законодательство
безопасность
леса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793933389_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_32fe30db41fc0256baa785cd00811458.png
С 8 июня 2022 года штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и лесопарках вырастут в разы. По данным МЧС, самой распространенной причиной выгорания зеленых массивов в России является человеческий фактор. Только за последние два месяца в Сибири и на Дальнем Востоке стихия уничтожила почти тысячу домов. Смотрите в инфографике Ria.ru, во сколько теперь обойдется неосторожное обращение с огнем на природе обычным гражданам, а также должностным и юридическим лицам.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793933389_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_13c8c41f65793f8b52843e0db0a60be1.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
штрафы, россия, общество, законодательство, безопасность, леса, инфографика