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Как изменились штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах - РИА Новости, 08.06.2022
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Как изменились штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах
Как изменились штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах - РИА Новости, 08.06.2022
Как изменились штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах
С 8 июня 2022 года штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и лесопарках вырастут в разы. По данным МЧС, самой распространенной причиной... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:41
2022-06-08T15:41
инфографика
штрафы
россия
общество
законодательство
безопасность
леса
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С 8 июня 2022 года штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и лесопарках вырастут в разы. По данным МЧС, самой распространенной причиной выгорания зеленых массивов в России является человеческий фактор. Только за последние два месяца в Сибири и на Дальнем Востоке стихия уничтожила почти тысячу домов. Смотрите в инфографике Ria.ru, во сколько теперь обойдется неосторожное обращение с огнем на природе обычным гражданам, а также должностным и юридическим лицам.
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штрафы, россия, общество, законодательство, безопасность, леса, инфографика
15:41 08.06.2022
 

Как изменились штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

Читать ria.ru в
С 8 июня 2022 года штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и лесопарках вырастут в разы. По данным МЧС, самой распространенной причиной выгорания зеленых массивов в России является человеческий фактор. Только за последние два месяца в Сибири и на Дальнем Востоке стихия уничтожила почти тысячу домов. Смотрите в инфографике Ria.ru, во сколько теперь обойдется неосторожное обращение с огнем на природе обычным гражданам, а также должностным и юридическим лицам.
 
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