https://ria.ru/20220608/sbory-1793986926.html

Моор пригласил детей из ЛНР в Тюмень на спортивные сборы

Моор пригласил детей из ЛНР в Тюмень на спортивные сборы - РИА Новости, 08.06.2022

Моор пригласил детей из ЛНР в Тюмень на спортивные сборы

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Луганскую Народную Республику предложил воспитанникам спортшкол Краснодонского района... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:29

2022-06-08T14:29

2022-06-08T14:29

тюменская область

тюменская область

луганская народная республика

александр моор

леонид пасечник

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ТЮМЕНЬ, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Луганскую Народную Республику предложил воспитанникам спортшкол Краснодонского района приехать в августе в российский регион на сборы по футболу и каратэ.Встречу с воспитанниками и тренерами ДЮСШ №2 города Молодогвардейска Краснодонского района Моор назвал самым ярким впечатлением от поездки в подшефный район ЛНР.Губернатор пообещал в будущем создать условия для того, чтобы у молодежи ЛНР и Тюменской области было больше возможностей для контактов.Ранее сообщалось, что 5 июня Моор обсудил сотрудничество с главой ЛНР Леонидом Пасечником в Луганске, а также подписал соглашение о взаимодействии с главой администрации Краснодона и Краснодонскго района Сергеем Козенко.Решение о сотрудничестве между Тюменской областью, Краснодоном и Краснодонским районом правительство российского региона совместно с депутатами областной думы приняло 26 мая. Тогда же тюменский губернатор заявил, что возглавляемый им регион готов помочь жителям ЛНР налаживать мирную жизнь и восстанавливать экономику.

https://ria.ru/20220605/pomosch-1793327955.html

тюменская область

луганская народная республика

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Алёна Пава

тюменская область, луганская народная республика, александр моор, леонид пасечник