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Моор пригласил детей из ЛНР в Тюмень на спортивные сборы - РИА Новости, 08.06.2022
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Тюменская область
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Моор пригласил детей из ЛНР в Тюмень на спортивные сборы
Моор пригласил детей из ЛНР в Тюмень на спортивные сборы - РИА Новости, 08.06.2022
Моор пригласил детей из ЛНР в Тюмень на спортивные сборы
Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Луганскую Народную Республику предложил воспитанникам спортшкол Краснодонского района... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:29
2022-06-08T14:29
тюменская область
тюменская область
луганская народная республика
александр моор
леонид пасечник
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ТЮМЕНЬ, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Луганскую Народную Республику предложил воспитанникам спортшкол Краснодонского района приехать в августе в российский регион на сборы по футболу и каратэ.Встречу с воспитанниками и тренерами ДЮСШ №2 города Молодогвардейска Краснодонского района Моор назвал самым ярким впечатлением от поездки в подшефный район ЛНР.Губернатор пообещал в будущем создать условия для того, чтобы у молодежи ЛНР и Тюменской области было больше возможностей для контактов.Ранее сообщалось, что 5 июня Моор обсудил сотрудничество с главой ЛНР Леонидом Пасечником в Луганске, а также подписал соглашение о взаимодействии с главой администрации Краснодона и Краснодонскго района Сергеем Козенко.Решение о сотрудничестве между Тюменской областью, Краснодоном и Краснодонским районом правительство российского региона совместно с депутатами областной думы приняло 26 мая. Тогда же тюменский губернатор заявил, что возглавляемый им регион готов помочь жителям ЛНР налаживать мирную жизнь и восстанавливать экономику.
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тюменская область, луганская народная республика, александр моор, леонид пасечник
14:29 08.06.2022
 

Моор пригласил детей из ЛНР в Тюмень на спортивные сборы

© Фото : страница во "ВКонтакте" Александра МоораГубернатор Тюменской области Александр Моор во время поездки в Луганскую Народную Республику
Губернатор Тюменской области Александр Моор во время поездки в Луганскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : страница во "ВКонтакте" Александра Моора
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ТЮМЕНЬ, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Луганскую Народную Республику предложил воспитанникам спортшкол Краснодонского района приехать в августе в российский регион на сборы по футболу и каратэ.
Встречу с воспитанниками и тренерами ДЮСШ №2 города Молодогвардейска Краснодонского района Моор назвал самым ярким впечатлением от поездки в подшефный район ЛНР.
"Я пригласил юных футболистов и каратистов в августе на сборы в Тюмень. Устроим мини-турнир. Уверен, что общение с ними будет полезным в первую очередь для тюменских подростков. Лучше сверстников никто не объяснит, на чьей стороне правда", - написал в своем Telegram-канале Моор.
Губернатор пообещал в будущем создать условия для того, чтобы у молодежи ЛНР и Тюменской области было больше возможностей для контактов.
Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава администрации города Краснодона и Краснодонского района ЛНР Сергей Козенко подписали соглашение о сотрудничестве
5 июня, 21:11Тюменская область
Тюменская область окажет помощь Краснодонскому району ЛНР
Ранее сообщалось, что 5 июня Моор обсудил сотрудничество с главой ЛНР Леонидом Пасечником в Луганске, а также подписал соглашение о взаимодействии с главой администрации Краснодона и Краснодонскго района Сергеем Козенко.
Решение о сотрудничестве между Тюменской областью, Краснодоном и Краснодонским районом правительство российского региона совместно с депутатами областной думы приняло 26 мая. Тогда же тюменский губернатор заявил, что возглавляемый им регион готов помочь жителям ЛНР налаживать мирную жизнь и восстанавливать экономику.
 
Тюменская областьТюменская областьЛуганская Народная РеспубликаАлександр МоорЛеонид Пасечник
 
 
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