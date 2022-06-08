https://ria.ru/20220608/sbory-1793986926.html
Моор пригласил детей из ЛНР в Тюмень на спортивные сборы
Моор пригласил детей из ЛНР в Тюмень на спортивные сборы - РИА Новости, 08.06.2022
Моор пригласил детей из ЛНР в Тюмень на спортивные сборы
Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Луганскую Народную Республику предложил воспитанникам спортшкол Краснодонского района... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:29
2022-06-08T14:29
2022-06-08T14:29
тюменская область
тюменская область
луганская народная республика
александр моор
леонид пасечник
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ТЮМЕНЬ, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Луганскую Народную Республику предложил воспитанникам спортшкол Краснодонского района приехать в августе в российский регион на сборы по футболу и каратэ.Встречу с воспитанниками и тренерами ДЮСШ №2 города Молодогвардейска Краснодонского района Моор назвал самым ярким впечатлением от поездки в подшефный район ЛНР.Губернатор пообещал в будущем создать условия для того, чтобы у молодежи ЛНР и Тюменской области было больше возможностей для контактов.Ранее сообщалось, что 5 июня Моор обсудил сотрудничество с главой ЛНР Леонидом Пасечником в Луганске, а также подписал соглашение о взаимодействии с главой администрации Краснодона и Краснодонскго района Сергеем Козенко.Решение о сотрудничестве между Тюменской областью, Краснодоном и Краснодонским районом правительство российского региона совместно с депутатами областной думы приняло 26 мая. Тогда же тюменский губернатор заявил, что возглавляемый им регион готов помочь жителям ЛНР налаживать мирную жизнь и восстанавливать экономику.
https://ria.ru/20220605/pomosch-1793327955.html
тюменская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, луганская народная республика, александр моор, леонид пасечник