Рейтинг@Mail.ru
Российские саперы обезвредили 306 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/sapery-1794116692.html
Российские саперы обезвредили 306 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Российские саперы обезвредили 306 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 08.06.2022
Российские саперы обезвредили 306 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Более 300 взрывоопасных предметов за сутки обезвредили российские саперы в ДНР и ЛНР, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T21:48
2022-06-08T21:49
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793935811_0:117:1929:1202_1920x0_80_0_0_f7b068418f221aa63dc8d641990d4cff.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 300 взрывоопасных предметов за сутки обезвредили российские саперы в ДНР и ЛНР, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 2899,27 га (в том числе за сутки – 22,21 га); 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 15087 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 306", - сообщил он.
https://ria.ru/20220608/informatsiya-1794035615.html
луганская народная республика
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793935811_0:0:1929:1447_1920x0_80_0_0_c433fdbae2f0a5c1b6a26eaa08f3224a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина, донецкая народная республика
21:48 08.06.2022 (обновлено: 21:49 08.06.2022)
 
Российские саперы обезвредили 306 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Минобороны: российские саперы за сутки обезвредили 306 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Андрей КоцСаперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей "Азовстали"
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей Азовстали - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей "Азовстали". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 300 взрывоопасных предметов за сутки обезвредили российские саперы в ДНР и ЛНР, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 2899,27 га (в том числе за сутки – 22,21 га); 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 15087 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 306", - сообщил он.
Украинские военные используют пусковую установку Javelin - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 16:08Специальная военная операция на Украине
СМИ: Киев не делится информацией, которая замедлит поставки оружия Западом
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала