https://ria.ru/20220608/sapery-1794116692.html

Российские саперы обезвредили 306 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Российские саперы обезвредили 306 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 08.06.2022

Российские саперы обезвредили 306 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Более 300 взрывоопасных предметов за сутки обезвредили российские саперы в ДНР и ЛНР, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T21:48

2022-06-08T21:48

2022-06-08T21:49

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 300 взрывоопасных предметов за сутки обезвредили российские саперы в ДНР и ЛНР, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 2899,27 га (в том числе за сутки – 22,21 га); 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 15087 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 306", - сообщил он.

https://ria.ru/20220608/informatsiya-1794035615.html

луганская народная республика

россия

украина

донецкая народная республика

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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина, донецкая народная республика