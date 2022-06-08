https://ria.ru/20220608/sapery-1794116692.html
Российские саперы обезвредили 306 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Российские саперы обезвредили 306 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 08.06.2022
Российские саперы обезвредили 306 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Более 300 взрывоопасных предметов за сутки обезвредили российские саперы в ДНР и ЛНР, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T21:48
2022-06-08T21:48
2022-06-08T21:49
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 300 взрывоопасных предметов за сутки обезвредили российские саперы в ДНР и ЛНР, сообщил в среду руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 2899,27 га (в том числе за сутки – 22,21 га); 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 15087 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 306", - сообщил он.
https://ria.ru/20220608/informatsiya-1794035615.html
луганская народная республика
россия
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина, донецкая народная республика
21:48 08.06.2022 (обновлено: 21:49 08.06.2022)
Российские саперы обезвредили 306 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Минобороны: российские саперы за сутки обезвредили 306 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР