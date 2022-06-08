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Венгрия не поддержит санкции, угрожающие газоснабжению, заявил Сийярто - РИА Новости, 08.06.2022
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Венгрия не поддержит санкции, угрожающие газоснабжению, заявил Сийярто
Венгрия не поддержит санкции, угрожающие газоснабжению, заявил Сийярто - РИА Новости, 08.06.2022
Венгрия не поддержит санкции, угрожающие газоснабжению, заявил Сийярто
Венгрия не поддержит санкции, которые ставят под угрозу поставки газа в страну, как ранее не поддержала эмбарго на трубопроводную нефть из России, заявил глава... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:47
2022-06-08T12:04
венгрия
экономика
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
цены на нефть
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Венгрия не поддержит санкции, которые ставят под угрозу поставки газа в страну, как ранее не поддержала эмбарго на трубопроводную нефть из России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Ряд европейских политиков, таких как премьер-министр Эстонии Кая Каллас и замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, высказали пожелание, чтобы в седьмой пакет санкций ЕС вошел запрет на поставки российского газа. По словам Яблоньского, работа над седьмым пакетом уже ведется."Если бы не смогли отвоевать исключение для трубопроводных поставок нефти, тогда сразу же на 55-60% выросли бы цены на топливо в Венгрии, вдобавок результаты снижения коммунальных платежей оказались бы в опасности. Мы этого не позволили, мы сразились за нашу правду, и в будущем тоже будет так, и мы бы хотели сейчас дать это понять: Венгрия не поддержит никакие санкции, если под угрозу будут поставлены поставки газа в страну", - сказал Сийярто на заседании парламента. Видео выступления размещено в его аккаунте в соцсетях.По его словам, после того, как Венгрия заявила, что готова поддержать эмбарго на поставки российской нефти, только если в качестве исключения из-под него выведут трубопроводные поставки, на нее пытались оказать давление как за границей, так и внутри страны, чтобы Будапешт отказался от своей позиции, направленной на то, "чтобы энергоснабжение Венгрии было в безопасности в следующий период"."Раньше вопрос энергоснабжения был как сам воздух: мы относились к нему совершенно естественно. Всегда можно было покупать газ, всегда можно было покупать нефть. На рынке в основном было больше предложений, вопрос был только в том, кто мог получить лучшую цену. Сегодня ситуация существенно изменилась, цена стала второстепенным вопросом в закупках энергоносителей, так как первичный вопрос — есть ли что покупать", - добавил Сийярто.Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792436698.html
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венгрия, экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, цены на нефть
11:47 08.06.2022 (обновлено: 12:04 08.06.2022)
 
Венгрия не поддержит санкции, угрожающие газоснабжению, заявил Сийярто

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт не поддержит санкции, угрожающие газоснабжению страны

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Венгрия не поддержит санкции, которые ставят под угрозу поставки газа в страну, как ранее не поддержала эмбарго на трубопроводную нефть из России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Ряд европейских политиков, таких как премьер-министр Эстонии Кая Каллас и замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, высказали пожелание, чтобы в седьмой пакет санкций ЕС вошел запрет на поставки российского газа. По словам Яблоньского, работа над седьмым пакетом уже ведется.
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"Если бы не смогли отвоевать исключение для трубопроводных поставок нефти, тогда сразу же на 55-60% выросли бы цены на топливо в Венгрии, вдобавок результаты снижения коммунальных платежей оказались бы в опасности. Мы этого не позволили, мы сразились за нашу правду, и в будущем тоже будет так, и мы бы хотели сейчас дать это понять: Венгрия не поддержит никакие санкции, если под угрозу будут поставлены поставки газа в страну", - сказал Сийярто на заседании парламента. Видео выступления размещено в его аккаунте в соцсетях.
По его словам, после того, как Венгрия заявила, что готова поддержать эмбарго на поставки российской нефти, только если в качестве исключения из-под него выведут трубопроводные поставки, на нее пытались оказать давление как за границей, так и внутри страны, чтобы Будапешт отказался от своей позиции, направленной на то, "чтобы энергоснабжение Венгрии было в безопасности в следующий период".
"Раньше вопрос энергоснабжения был как сам воздух: мы относились к нему совершенно естественно. Всегда можно было покупать газ, всегда можно было покупать нефть. На рынке в основном было больше предложений, вопрос был только в том, кто мог получить лучшую цену. Сегодня ситуация существенно изменилась, цена стала второстепенным вопросом в закупках энергоносителей, так как первичный вопрос — есть ли что покупать", - добавил Сийярто.
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Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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