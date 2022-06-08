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Первые объекты губернаторских программ благоустроили в Рыбинске - РИА Новости, 08.06.2022
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Ярославская область
https://ria.ru/20220608/rybinsk-1793916700.html
Первые объекты губернаторских программ благоустроили в Рыбинске
Первые объекты губернаторских программ благоустроили в Рыбинске - РИА Новости, 08.06.2022
Первые объекты губернаторских программ благоустроили в Рыбинске
Благоустройство первых объектов по губернаторским программам "Наши дворы" и "Решаем вместе!" завершили в Рыбинске Ярославской области, сообщает правительство... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T10:58
2022-06-08T10:58
ярославская область
рыбинск
ярославская область
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Благоустройство первых объектов по губернаторским программам "Наши дворы" и "Решаем вместе!" завершили в Рыбинске Ярославской области, сообщает правительство региона."В Рыбинске завершилось благоустройство первых объектов по губернаторским программам "Наши дворы" и "Решаем вместе!". Это соседние территории у домов №76 и №78 на улице Максима Горького", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего в этом году по проекту "Наши дворы" в регионе планируется обновить 223 двора, обустроить 248 детско-спортивных площадок и 22 площадки для выгула и дрессировки собак."Все намеченные проекты будут выполнены в этом году, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию. Это решения для людей. Люди хотят видеть уютными свои дворы, гулять в уютных парках и скверах. На всех благоустраиваемых территориях будут установлены видеокамеры для наблюдения за рабочим процессом", - цитирует пресс-служба областного правительства врио губернатора Михаила Евраева.Врио губернатора отметил важность комплексного подхода к наведению порядка в муниципальных образованиях. Это значимо и для местных жителей, и для повышения туристической привлекательности территорий, подчеркнул он. В качестве примера глава региона привел город Рыбинск, где, в частности, появились стилизованные вывески в центре, и все очень позитивно это воспринимают."Но это только один из элементов. Важно, чтобы в каждом районе был принят регламент архитектурно-художественного оформления зданий, строений, сооружений и элементов благоустройства, разработаны стандарты внешнего оформления", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Глава региона обратил внимание на необходимость обсуждения проектов с жителями. По его словам, это не менее важно, чем само благоустройство дворов и общественных пространств.
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рыбинск, ярославская область, общество
10:58 08.06.2022
 

Первые объекты губернаторских программ благоустроили в Рыбинске

© РИА Новости / Мария СеливановаВолжская набережная Рыбинска
Волжская набережная Рыбинска - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Волжская набережная Рыбинска. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Благоустройство первых объектов по губернаторским программам "Наши дворы" и "Решаем вместе!" завершили в Рыбинске Ярославской области, сообщает правительство региона.
Рыбинске завершилось благоустройство первых объектов по губернаторским программам "Наши дворы" и "Решаем вместе!". Это соседние территории у домов №76 и №78 на улице Максима Горького", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в этом году по проекту "Наши дворы" в регионе планируется обновить 223 двора, обустроить 248 детско-спортивных площадок и 22 площадки для выгула и дрессировки собак.
"Все намеченные проекты будут выполнены в этом году, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию. Это решения для людей. Люди хотят видеть уютными свои дворы, гулять в уютных парках и скверах. На всех благоустраиваемых территориях будут установлены видеокамеры для наблюдения за рабочим процессом", - цитирует пресс-служба областного правительства врио губернатора Михаила Евраева.
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Врио губернатора отметил важность комплексного подхода к наведению порядка в муниципальных образованиях. Это значимо и для местных жителей, и для повышения туристической привлекательности территорий, подчеркнул он. В качестве примера глава региона привел город Рыбинск, где, в частности, появились стилизованные вывески в центре, и все очень позитивно это воспринимают.
"Но это только один из элементов. Важно, чтобы в каждом районе был принят регламент архитектурно-художественного оформления зданий, строений, сооружений и элементов благоустройства, разработаны стандарты внешнего оформления", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Глава региона обратил внимание на необходимость обсуждения проектов с жителями. По его словам, это не менее важно, чем само благоустройство дворов и общественных пространств.
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