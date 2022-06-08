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Более 21 млрд рублей направят в Оренбуржье на реализацию регпроектов
Более 21 млрд рублей направят в Оренбуржье на реализацию регпроектов - РИА Новости, 08.06.2022
Более 21 млрд рублей направят в Оренбуржье на реализацию регпроектов
В текущем году в Оренбургской области реализуется 47 проектов, на которые предусмотрено 21,7 миллиарда рублей, среди них новые проекты - "Модернизация... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T16:43
2022-06-08T16:43
2022-06-08T16:43
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
общество
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ОРЕНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. В текущем году в Оренбургской области реализуется 47 проектов, на которые предусмотрено 21,7 миллиарда рублей, среди них новые проекты - "Модернизация первичного звена здравоохранения", "Молодежь России" и "Развитие туристической инфраструктуры", сообщила в пресс-служба правительства региона."Необходимо обеспечить устойчивый рост по всем основным направлениям, в центре которых – человек и его благополучие. На протяжении последних трёх лет Оренбуржье занимает лидирующие позиции по реализации нацпроектов. За это время создано более 1500 новых мест в детских садах. Почти 2,4 тысячи оренбуржцев расселены из аварийного жилья. Отремонтировано 342 км автомобильных дорог. Это – лишь часть позитивных изменений, которые оренбуржцы уже почувствовали на себе", – цитируют в пресс-службе комментарий губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.Пресс-служба сообщает, что по итогам выполнения задач нацпроектов, Оренбургская область получила 85,7 балла из 100 возможных, заняв пятое место в стране по уровню достижения параметров национальных проектов, на втором месте Приволжский федеральный округ.
https://ria.ru/20220603/natsproekt-1792854386.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, денис паслер, общество
ОРЕНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. В текущем году в Оренбургской области реализуется 47 проектов, на которые предусмотрено 21,7 миллиарда рублей, среди них новые проекты - "Модернизация первичного звена здравоохранения", "Молодежь России" и "Развитие туристической инфраструктуры", сообщила в пресс-служба правительства региона.
"Необходимо обеспечить устойчивый рост по всем основным направлениям, в центре которых – человек и его благополучие. На протяжении последних трёх лет Оренбуржье занимает лидирующие позиции по реализации нацпроектов. За это время создано более 1500 новых мест в детских садах. Почти 2,4 тысячи оренбуржцев расселены из аварийного жилья. Отремонтировано 342 км автомобильных дорог. Это – лишь часть позитивных изменений, которые оренбуржцы уже почувствовали на себе", – цитируют в пресс-службе комментарий губернатора Оренбургской области Дениса Паслера
.
Пресс-служба сообщает, что по итогам выполнения задач нацпроектов, Оренбургская область получила 85,7 балла из 100 возможных, заняв пятое место в стране по уровню достижения параметров национальных проектов, на втором месте Приволжский федеральный округ.