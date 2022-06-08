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Более 21 млрд рублей направят в Оренбуржье на реализацию регпроектов - РИА Новости, 08.06.2022
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Оренбургская область
https://ria.ru/20220608/regproekty-1794049789.html
Более 21 млрд рублей направят в Оренбуржье на реализацию регпроектов
Более 21 млрд рублей направят в Оренбуржье на реализацию регпроектов - РИА Новости, 08.06.2022
Более 21 млрд рублей направят в Оренбуржье на реализацию регпроектов
В текущем году в Оренбургской области реализуется 47 проектов, на которые предусмотрено 21,7 миллиарда рублей, среди них новые проекты - "Модернизация... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T16:43
2022-06-08T16:43
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
общество
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ОРЕНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. В текущем году в Оренбургской области реализуется 47 проектов, на которые предусмотрено 21,7 миллиарда рублей, среди них новые проекты - "Модернизация первичного звена здравоохранения", "Молодежь России" и "Развитие туристической инфраструктуры", сообщила в пресс-служба правительства региона."Необходимо обеспечить устойчивый рост по всем основным направлениям, в центре которых – человек и его благополучие. На протяжении последних трёх лет Оренбуржье занимает лидирующие позиции по реализации нацпроектов. За это время создано более 1500 новых мест в детских садах. Почти 2,4 тысячи оренбуржцев расселены из аварийного жилья. Отремонтировано 342 км автомобильных дорог. Это – лишь часть позитивных изменений, которые оренбуржцы уже почувствовали на себе", – цитируют в пресс-службе комментарий губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.Пресс-служба сообщает, что по итогам выполнения задач нацпроектов, Оренбургская область получила 85,7 балла из 100 возможных, заняв пятое место в стране по уровню достижения параметров национальных проектов, на втором месте Приволжский федеральный округ.
https://ria.ru/20220603/natsproekt-1792854386.html
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оренбургская область, денис паслер, общество
16:43 08.06.2022
 

Более 21 млрд рублей направят в Оренбуржье на реализацию регпроектов

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. В текущем году в Оренбургской области реализуется 47 проектов, на которые предусмотрено 21,7 миллиарда рублей, среди них новые проекты - "Модернизация первичного звена здравоохранения", "Молодежь России" и "Развитие туристической инфраструктуры", сообщила в пресс-служба правительства региона.
"Необходимо обеспечить устойчивый рост по всем основным направлениям, в центре которых – человек и его благополучие. На протяжении последних трёх лет Оренбуржье занимает лидирующие позиции по реализации нацпроектов. За это время создано более 1500 новых мест в детских садах. Почти 2,4 тысячи оренбуржцев расселены из аварийного жилья. Отремонтировано 342 км автомобильных дорог. Это – лишь часть позитивных изменений, которые оренбуржцы уже почувствовали на себе", – цитируют в пресс-службе комментарий губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
Пресс-служба сообщает, что по итогам выполнения задач нацпроектов, Оренбургская область получила 85,7 балла из 100 возможных, заняв пятое место в стране по уровню достижения параметров национальных проектов, на втором месте Приволжский федеральный округ.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 12:32Оренбургская область
В Оренбуржье на реализацию нацпроектов направят более 21 млрд рублей
 
Оренбургская областьОренбургская областьДенис ПаслерОбщество
 
 
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