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Хакер рассказал о разногласиях между офисом Зеленского и ВСУ - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/raznoglasiya-1793876346.html
Хакер рассказал о разногласиях между офисом Зеленского и ВСУ
Хакер рассказал о разногласиях между офисом Зеленского и ВСУ - РИА Новости, 08.06.2022
Хакер рассказал о разногласиях между офисом Зеленского и ВСУ
Между офисом Владимира Зеленского и командованием украинской армии стали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий, сообщил РИА Новости на... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T03:18
2022-06-08T03:38
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
россия
украина
служба безопасности украины
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Между офисом Владимира Зеленского и командованием украинской армии стали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt.В начале российской спецоперации на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных сайтов киевских властей. Кроме того, RaHDIt с начала спецоперации ведет информационный ресурс "Немезида", собирая данные о сотрудниках украинских спецслужб.В результате, по его словам, гибнет много солдат ВСУ, что "не добавляет украинским политикам популярности в войсках". Однако киевские власти информацию о потерях тщательно скрывают, отметил собеседник агентства.Он напомнил ситуацию с Мариуполем, когда полк "Азов" (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) и подразделения морской пехоты, национальной гвардии были окружены на "Азовстали"."Если бы они отступили из Мариуполя, они не попали бы в окружение и в плен. Но было приказание офиса президента, что однозначно надо держаться до конца, это политическая воля, Мариуполь — это знаковый город. Закончилось это тем, что те, кто не погибли, попали в плен", - сказал собеседник агентства.Сейчас на некоторых участках фронта украинские военнослужащие все-таки отступают, оставляют населенные пункты, понимая, что военная целесообразность все-таки берет верх над политической, отметил хакер."У них разные точки зрения на проведение операции в районе Северодонецка и Лисичанска. Военные исходят из целесообразности, что надо отступить, выровнять фронт. Политическое руководство считает, что это негативно повлияет на моральный дух в стране, они не смогут объяснить, почему отошли, и надеются, что при поставках реактивных систем залпового огня они смогут как-то переломить ситуацию. Хотя немногие понимают, что мало поставить реактивные системы залпового огня, надо все-таки еще обучить военнослужащих с ними обращаться. А это не день и не два", - заявил собеседник агентства.Ранее США одобрили поставки реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов американскими ракетами по российской территории. В Кремле заявили, что к украинской стороне нет доверия, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.Президент России ранее предупредил о последствиях в случае поставок Украине ракет дальнего действия. Москва будет делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносились, предупредил Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
https://ria.ru/20220602/ukraina-1792591459.html
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владимир зеленский, россия, украина, служба безопасности украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
03:18 08.06.2022 (обновлено: 03:38 08.06.2022)
 
Хакер рассказал о разногласиях между офисом Зеленского и ВСУ

Хакер RaHDIt: между офисом Зеленского и украинскими военными возникли разногласия

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Между офисом Владимира Зеленского и командованием украинской армии стали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt.
В начале российской спецоперации на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных сайтов киевских властей. Кроме того, RaHDIt с начала спецоперации ведет информационный ресурс "Немезида", собирая данные о сотрудниках украинских спецслужб.

"Мы понимаем, что да, у них, естественно, какие-то есть разногласия. В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо, - сказал хакер.

В результате, по его словам, гибнет много солдат ВСУ, что "не добавляет украинским политикам популярности в войсках". Однако киевские власти информацию о потерях тщательно скрывают, отметил собеседник агентства.
Он напомнил ситуацию с Мариуполем, когда полк "Азов" (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) и подразделения морской пехоты, национальной гвардии были окружены на "Азовстали".
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"Если бы они отступили из Мариуполя, они не попали бы в окружение и в плен. Но было приказание офиса президента, что однозначно надо держаться до конца, это политическая воля, Мариуполь — это знаковый город. Закончилось это тем, что те, кто не погибли, попали в плен", - сказал собеседник агентства.
Сейчас на некоторых участках фронта украинские военнослужащие все-таки отступают, оставляют населенные пункты, понимая, что военная целесообразность все-таки берет верх над политической, отметил хакер.
"У них разные точки зрения на проведение операции в районе Северодонецка и Лисичанска. Военные исходят из целесообразности, что надо отступить, выровнять фронт. Политическое руководство считает, что это негативно повлияет на моральный дух в стране, они не смогут объяснить, почему отошли, и надеются, что при поставках реактивных систем залпового огня они смогут как-то переломить ситуацию. Хотя немногие понимают, что мало поставить реактивные системы залпового огня, надо все-таки еще обучить военнослужащих с ними обращаться. А это не день и не два", - заявил собеседник агентства.
Ранее США одобрили поставки реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов американскими ракетами по российской территории. В Кремле заявили, что к украинской стороне нет доверия, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Президент России ранее предупредил о последствиях в случае поставок Украине ракет дальнего действия. Москва будет делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносились, предупредил Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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