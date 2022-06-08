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ПСБ открыл первый на Ставрополье и седьмой в РФ Центр уличного баскетбола - РИА Новости, 08.06.2022
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ПСБ открыл первый на Ставрополье и седьмой в РФ Центр уличного баскетбола
ПСБ открыл первый на Ставрополье и седьмой в РФ Центр уличного баскетбола - РИА Новости, 08.06.2022
ПСБ открыл первый на Ставрополье и седьмой в РФ Центр уличного баскетбола
ПСБ открыл первый на Ставрополье Центр уличного баскетбола, построенный по инициативе ПСБ и Российской федерации баскетбола (РФБ) при поддержке руководства... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:10
2022-06-08T11:10
общество
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. ПСБ открыл первый на Ставрополье Центр уличного баскетбола, построенный по инициативе ПСБ и Российской федерации баскетбола (РФБ) при поддержке руководства региона и города в рамках "Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям", сообщает пресс-служба банка.Ставропольский спортивный комплекс состоит из баскетбольной и стритбольной площадок с экологичным, износостойким, всепогодным покрытием общей площадью более 2000 квадратных метров. В центре также предусмотрены отдельные пространства для занятий воркаутом, оборудованные тренажерами, и зоны с трибунами для болельщиков. Площадка полностью соответствуют регламенту ФИБА и позволяет проводить массовые турниры, фестивали ГТО, соревнования любого уровня - городские, областные, окружные, всероссийские и международные."Центр уличного баскетбола на Ставрополье – это еще один современный, отвечающий высочайшим стандартам спортивный объект, где могут заниматься любители и профессионалы, взрослые и дети. Он находится в непосредственной близости от детских садов, школ, парка и, что для нас очень важно, рядом с Центром адаптивной физкультуры, а это значит, наша площадка делает спорт доступнее, в том числе и для детей с индивидуальными особенностями развития. Ведь она полностью адаптирована и комфортна для всех любителей спорта без исключения. Желаю нашим будущим спортсменам успехов и побед!", – сказал на церемонии открытия директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.По словам президента РФБ Андрея Кириленко, совместная программа федерации и ПСБ продолжается и теперь охватила один из южных регионов России, который имеет богатую и яркую баскетбольную историю. "Мы очень рады, что на этих площадках на протяжении долгого времени дети, подростки, да и вообще все желающие смогут играть в баскетбол. Поздравляем Ставропольский край с новым современным Центром уличного баскетбола! И, конечно, огромные слова благодарности ПСБ, который на протяжении уже двух лет поддерживает и ведет этот проект. Мы будем делать все возможное, чтобы в Центре собиралось большое количество любителей нашей игры", - сказал он.Первый Всероссийский спортивный проект "ПСБ – Детям" стартовал в 2019 году. В ходе его реализации уже было построено и открыто семь Центров уличного баскетбола - в Новомосковске, Туле, Волгограде, Калининграде, Чебоксарах, совсем недавно – в Тюмени, теперь – в Ставрополе. До конца этого года планируется открыть Центры в Ижевске, Оренбурге, Новокузнецке, Архангельске и Нальчике.
https://ria.ru/20220601/psb-1792415138.html
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общество, псб (банк псб), промсвязьбанк
11:10 08.06.2022
 

ПСБ открыл первый на Ставрополье и седьмой в РФ Центр уличного баскетбола

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк"
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. ПСБ открыл первый на Ставрополье Центр уличного баскетбола, построенный по инициативе ПСБ и Российской федерации баскетбола (РФБ) при поддержке руководства региона и города в рамках "Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям", сообщает пресс-служба банка.
Ставропольский спортивный комплекс состоит из баскетбольной и стритбольной площадок с экологичным, износостойким, всепогодным покрытием общей площадью более 2000 квадратных метров. В центре также предусмотрены отдельные пространства для занятий воркаутом, оборудованные тренажерами, и зоны с трибунами для болельщиков. Площадка полностью соответствуют регламенту ФИБА и позволяет проводить массовые турниры, фестивали ГТО, соревнования любого уровня - городские, областные, окружные, всероссийские и международные.
Центр Уличного Баскетбола - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 17:08
ПСБ откроет семь новых Центров Уличного Баскетбола в 2022 году
"Центр уличного баскетбола на Ставрополье – это еще один современный, отвечающий высочайшим стандартам спортивный объект, где могут заниматься любители и профессионалы, взрослые и дети. Он находится в непосредственной близости от детских садов, школ, парка и, что для нас очень важно, рядом с Центром адаптивной физкультуры, а это значит, наша площадка делает спорт доступнее, в том числе и для детей с индивидуальными особенностями развития. Ведь она полностью адаптирована и комфортна для всех любителей спорта без исключения. Желаю нашим будущим спортсменам успехов и побед!", – сказал на церемонии открытия директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.
По словам президента РФБ Андрея Кириленко, совместная программа федерации и ПСБ продолжается и теперь охватила один из южных регионов России, который имеет богатую и яркую баскетбольную историю. "Мы очень рады, что на этих площадках на протяжении долгого времени дети, подростки, да и вообще все желающие смогут играть в баскетбол. Поздравляем Ставропольский край с новым современным Центром уличного баскетбола! И, конечно, огромные слова благодарности ПСБ, который на протяжении уже двух лет поддерживает и ведет этот проект. Мы будем делать все возможное, чтобы в Центре собиралось большое количество любителей нашей игры", - сказал он.
Первый Всероссийский спортивный проект "ПСБ – Детям" стартовал в 2019 году. В ходе его реализации уже было построено и открыто семь Центров уличного баскетбола - в Новомосковске, Туле, Волгограде, Калининграде, Чебоксарах, совсем недавно – в Тюмени, теперь – в Ставрополе. До конца этого года планируется открыть Центры в Ижевске, Оренбурге, Новокузнецке, Архангельске и Нальчике.
ПСБ
23 мая, 10:27
Команда ПСБ приняла участие в полумарафоне "ЗаБег.РФ" в Москве
 
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