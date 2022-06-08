https://ria.ru/20220608/provokatsiya-1794115345.html

Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации с химвеществами в Сумах

Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации с химвеществами в Сумах - РИА Новости, 08.06.2022

Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации с химвеществами в Сумах

Сотрудники СБУ готовят провокацию с химвеществами в украинском городе Сумы, они планируют распылить их и обвинить в этом Россию, заявил начальник Национального... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T21:36

2022-06-08T21:36

2022-06-08T22:33

специальная военная операция на украине

россия

служба безопасности украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

в мире

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сотрудники СБУ готовят провокацию с химвеществами в украинском городе Сумы, они планируют распылить их и обвинить в этом Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.В Сумах украинские военнослужащие и боевики подразделений территориальной обороны уже получили костюмы химической защиты. С ними проводятся тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги.Он обратил внимание мировой общественности, что ВС России не применяют химическое оружие, а все его запасы в России уничтожены в соответствии с заключенными договорами.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, служба безопасности украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, в мире, вооруженные силы рф, владимир путин, донбасс