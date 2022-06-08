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Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации с химвеществами в Сумах - РИА Новости, 08.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/provokatsiya-1794115345.html
Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации с химвеществами в Сумах
Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации с химвеществами в Сумах - РИА Новости, 08.06.2022
Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации с химвеществами в Сумах
Сотрудники СБУ готовят провокацию с химвеществами в украинском городе Сумы, они планируют распылить их и обвинить в этом Россию, заявил начальник Национального... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T21:36
2022-06-08T22:33
специальная военная операция на украине
россия
служба безопасности украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
в мире
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сотрудники СБУ готовят провокацию с химвеществами в украинском городе Сумы, они планируют распылить их и обвинить в этом Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.В Сумах украинские военнослужащие и боевики подразделений территориальной обороны уже получили костюмы химической защиты. С ними проводятся тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги.Он обратил внимание мировой общественности, что ВС России не применяют химическое оружие, а все его запасы в России уничтожены в соответствии с заключенными договорами.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, служба безопасности украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, в мире, вооруженные силы рф, владимир путин, донбасс
21:36 08.06.2022 (обновлено: 22:33 08.06.2022)
 
Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации с химвеществами в Сумах

Минобороны: СБУ готовит провокацию с химвеществами в Сумах, чтобы обвинить Россию

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудники СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сотрудники СБУ готовят провокацию с химвеществами в украинском городе Сумы, они планируют распылить их и обвинить в этом Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По замыслу "киевских сценаристов", по приграничным районам России подразделения ВСУ нанесут артиллерийские удары из населенных пунктов Сумской области. После постановочного ответного огневого воздействия, якобы осуществленного российскими Вооруженными силами, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества", — сказал он на брифинге.

В Сумах украинские военнослужащие и боевики подразделений территориальной обороны уже получили костюмы химической защиты. С ними проводятся тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги.

"Данный факт будет зафиксирован специалистами Организации по запрещению химического оружия и использован для последующего обвинения Вооруженных сил Российской Федерации в применении химического оружия против мирного населения", — добавил Мизинцев.

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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСлужба безопасности УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаНациональный центр управления обороной РФМихаил МизинцевВ миреВооруженные силы РФВладимир ПутинДонбасс
 
 
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