21:36 08.06.2022 (обновлено: 22:33 08.06.2022)
Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации с химвеществами в Сумах
Минобороны: СБУ готовит провокацию с химвеществами в Сумах, чтобы обвинить Россию
© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудники СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сотрудники СБУ готовят провокацию с химвеществами в украинском городе Сумы, они планируют распылить их и обвинить в этом Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По замыслу "киевских сценаристов", по приграничным районам России подразделения ВСУ нанесут артиллерийские удары из населенных пунктов Сумской области. После постановочного ответного огневого воздействия, якобы осуществленного российскими Вооруженными силами, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества", — сказал он на брифинге.
В Сумах украинские военнослужащие и боевики подразделений территориальной обороны уже получили костюмы химической защиты. С ними проводятся тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги.
"Данный факт будет зафиксирован специалистами Организации по запрещению химического оружия и использован для последующего обвинения Вооруженных сил Российской Федерации в применении химического оружия против мирного населения", — добавил Мизинцев.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.