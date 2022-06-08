https://ria.ru/20220608/provokatsii-1794075361.html

Пентагон призвал Россию не допускать провокаций в Сирии

Пентагон призвал Россию не допускать провокаций в Сирии - РИА Новости, 08.06.2022

Пентагон призвал Россию не допускать провокаций в Сирии

Военные США и России поддерживают постоянные контакты в Сирии для предотвращения рисков эскалации и просчетов, Вашингтон призывает Москву не допускать... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:52

2022-06-08T17:52

2022-06-08T17:57

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пентагон

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ВАШИНГТОН, 8 июня - РИА Новости. Военные США и России поддерживают постоянные контакты в Сирии для предотвращения рисков эскалации и просчетов, Вашингтон призывает Москву не допускать провокаций, заявила на слушаниях в сенате заместитель помощника главы Пентагона по вопросам Ближнего Востока Дана Строул."Сирия остается единственным районом в мире, где силы США и России ежедневно действуют в непосредственной близости. Силы коалиции поддерживают с российскими военными каналы по предотвращению конфликтов в воздухе и на земле для защиты сил коалиции и снижения рисков непреднамеренной эскалации или просчетов", - сказала Строул, выступая на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.По ее словам, "США продолжают призывать Россию к тому, чтобы она придерживалась двусторонних процессов по предотвращению конфликтов и не предпринимала каких-либо провокационных действий". Строул указала, что "передвижения и взаимодействия, которые не отвечают (принципам - ред.) предотвращения конфликтов, являются поводом для беспокойства", однако "профессионализм американских военных в Сирии является главным для предотвращения эскалации".Она также отметила, что "несмотря на прогресс коалиции по сохранению давления на ИГ* (террористическая группировка "Исламское государство"*, запрещена в России - ред.), исключительно военные инструменты не могут добиться продолжительного поражения группировки"."Важным элементом этого являются действия министерства обороны в сфере контртерроризма, которые идут в рамках возглавляемых госдепартаментом усилий правительства и стратегии коалиции по уничтожению ИГ*", - сказала представитель министерства обороны США.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220519/siriya-1789437219.html

https://ria.ru/20220505/smi-1786845192.html

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в мире, россия, сша, сирия, исламское государство, министерство обороны сша, пентагон