17:52 08.06.2022 (обновлено: 17:57 08.06.2022)
Пентагон призвал Россию не допускать провокаций в Сирии
Пентагон: Вашингтон предупредил Москву о недопустимости провокаций в Сирии
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июня - РИА Новости. Военные США и России поддерживают постоянные контакты в Сирии для предотвращения рисков эскалации и просчетов, Вашингтон призывает Москву не допускать провокаций, заявила на слушаниях в сенате заместитель помощника главы Пентагона по вопросам Ближнего Востока Дана Строул.
"Сирия остается единственным районом в мире, где силы США и России ежедневно действуют в непосредственной близости. Силы коалиции поддерживают с российскими военными каналы по предотвращению конфликтов в воздухе и на земле для защиты сил коалиции и снижения рисков непреднамеренной эскалации или просчетов", - сказала Строул, выступая на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.
По ее словам, "США продолжают призывать Россию к тому, чтобы она придерживалась двусторонних процессов по предотвращению конфликтов и не предпринимала каких-либо провокационных действий". Строул указала, что "передвижения и взаимодействия, которые не отвечают (принципам - ред.) предотвращения конфликтов, являются поводом для беспокойства", однако "профессионализм американских военных в Сирии является главным для предотвращения эскалации".
Она также отметила, что "несмотря на прогресс коалиции по сохранению давления на ИГ* (террористическая группировка "Исламское государство"*, запрещена в России - ред.), исключительно военные инструменты не могут добиться продолжительного поражения группировки".
"Важным элементом этого являются действия министерства обороны в сфере контртерроризма, которые идут в рамках возглавляемых госдепартаментом усилий правительства и стратегии коалиции по уничтожению ИГ*", - сказала представитель министерства обороны США.
*Организация признана террористической и запрещена в России
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