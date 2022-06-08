Евраев обсудил с бизнесом развитие промышленности в условиях санкций
Евраев обсудил с руководителями предприятий развитие промышленности в условиях санкций
Михаил Евраев . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев обсудил с руководителями предприятий перспективы развития промышленности в условиях санкций, в частности, подготовку кадров и действие федеральных и региональных мер поддержки, сообщает правительство региона.
"Мы сегодня боремся за каждую копейку по всем федеральным программам, но конкуренция очень жёсткая. Наша задача - использовать все имеющиеся возможности. Развитие региона зависит в том числе от привлечения инвестиций, от новых проектов. Непростая экономическая ситуация сократила их объем, но не более чем на 20%. Остальные 80% реализуются", - заявил Евраев.
Глава региона подчеркнул, что у области есть потенциал и в промышленной сфере, и в туризме, и правительство региона очень заинтересовано в том, чтобы эти направления стабильно развивались. Он обещал приложить для этого все усилия. Евраев напомнил, что в Ярославской области, одной из первых в стране, был создан антисанкционный штаб, ключевой задачей которого стала в том числе поддержка промышленных производств и сохранение рабочие мест.
Особое внимание на встрече было уделено вопросу кадрового дефицита. В частности, заместитель управляющего директора "ОДК-Сатурн" Илья Конюхов подчеркнул: чтобы инженерно-конструкторский потенциал завтра мог делать то, что сегодня невозможно, нужна инженерная школа. "Спасибо, что с "Дом.РФ" ведете работу по поддержке этой инициативы. Это значимый вклад в то, чтобы обеспечить кадрами наше производство", - обратился Конюхов к врио губернатора.
Правительство региона сообщает, что на встрече Михаил Евраев поддержал инициативу Торгово-промышленной палаты региона о создании координирующего органа по подготовке кадров и развитию промышленности с нормативным закреплением. Кроме того, он отметил, что правительство региона готово активно участвовать в организации подготовки кадров по требуемым специальностям как на уровне среднепрофессионального образования, так и вузов. Он предложил разработать конкретные программы с универсальными условиями.
В завершении встречи руководители предприятий поблагодарили Михаила Евраева и команду правительства за поддержку предприятий и открытый диалог. "Поддерживая промышленность, вы показываете, что понимаете производственников, ярославцев. Это дорогого стоит, поэтому обеими руками поддерживаю, ваше решение участвовать в выборах", - сказал генеральный директор ПАО "Славнефть-ЯНОС" Николай Карпов.