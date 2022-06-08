https://ria.ru/20220608/promyshlennost-1793987295.html

Евраев обсудил с бизнесом развитие промышленности в условиях санкций

Евраев обсудил с бизнесом развитие промышленности в условиях санкций - РИА Новости, 08.06.2022

Евраев обсудил с бизнесом развитие промышленности в условиях санкций

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев обсудил с руководителями предприятий перспективы развития промышленности в условиях санкций, в частности,... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:13

2022-06-08T14:13

2022-06-08T14:13

ярославская область

ярославская область

экономика

михаил евраев

россия

бизнес

николай карпов

одк-сатурн

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев обсудил с руководителями предприятий перспективы развития промышленности в условиях санкций, в частности, подготовку кадров и действие федеральных и региональных мер поддержки, сообщает правительство региона."Мы сегодня боремся за каждую копейку по всем федеральным программам, но конкуренция очень жёсткая. Наша задача - использовать все имеющиеся возможности. Развитие региона зависит в том числе от привлечения инвестиций, от новых проектов. Непростая экономическая ситуация сократила их объем, но не более чем на 20%. Остальные 80% реализуются", - заявил Евраев.Глава региона подчеркнул, что у области есть потенциал и в промышленной сфере, и в туризме, и правительство региона очень заинтересовано в том, чтобы эти направления стабильно развивались. Он обещал приложить для этого все усилия. Евраев напомнил, что в Ярославской области, одной из первых в стране, был создан антисанкционный штаб, ключевой задачей которого стала в том числе поддержка промышленных производств и сохранение рабочие мест.Особое внимание на встрече было уделено вопросу кадрового дефицита. В частности, заместитель управляющего директора "ОДК-Сатурн" Илья Конюхов подчеркнул: чтобы инженерно-конструкторский потенциал завтра мог делать то, что сегодня невозможно, нужна инженерная школа. "Спасибо, что с "Дом.РФ" ведете работу по поддержке этой инициативы. Это значимый вклад в то, чтобы обеспечить кадрами наше производство", - обратился Конюхов к врио губернатора.Правительство региона сообщает, что на встрече Михаил Евраев поддержал инициативу Торгово-промышленной палаты региона о создании координирующего органа по подготовке кадров и развитию промышленности с нормативным закреплением. Кроме того, он отметил, что правительство региона готово активно участвовать в организации подготовки кадров по требуемым специальностям как на уровне среднепрофессионального образования, так и вузов. Он предложил разработать конкретные программы с универсальными условиями.В завершении встречи руководители предприятий поблагодарили Михаила Евраева и команду правительства за поддержку предприятий и открытый диалог. "Поддерживая промышленность, вы показываете, что понимаете производственников, ярославцев. Это дорогого стоит, поэтому обеими руками поддерживаю, ваше решение участвовать в выборах", - сказал генеральный директор ПАО "Славнефть-ЯНОС" Николай Карпов.

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https://ria.ru/20220607/byudzhet-1793767795.html

https://ria.ru/20220606/natsproekty-1793510774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ярославская область, экономика, михаил евраев, россия, бизнес, николай карпов, одк-сатурн, "дом.рф"