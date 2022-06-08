17:44 08.06.2022 (обновлено: 17:57 08.06.2022)
Глава ПМР продлил желтый уровень террористической опасности до 23 июня
Глава ПМР Красносельский продлил желтый уровень террористической опасности до 23 июня
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в среду своим указом продлил "желтый" уровень террористической опасности еще на 15 суток, до 23 июня.
"Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого "желтого" уровня террористической опасности на 15 (пятнадцать) суток", - говорится в указе, размещенном на сайте главы ПМР.
Ранее следственный комитет ПМР сообщил, что 5 июня дрон сбросил два взрывных устройства, предположительно гранаты РГД-5, на территории автопарка резервного подразделения миротворцев в селе Владимировка, которое находится в 9 километрах восточнее Тирасполя. Пострадавших и разрушений нет, возбуждено дело по статье "диверсия".
В конце мая в Приднестровье произошла череда терактов - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. В конце мая его снизили до "желтого".