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Глава ПМР продлил желтый уровень террористической опасности до 23 июня - РИА Новости, 08.06.2022
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Глава ПМР продлил желтый уровень террористической опасности до 23 июня
Глава ПМР продлил желтый уровень террористической опасности до 23 июня - РИА Новости, 08.06.2022
Глава ПМР продлил желтый уровень террористической опасности до 23 июня
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в среду своим указом продлил "желтый" уровень террористической опасности еще на 15 РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:44
2022-06-08T17:57
приднестровская молдавская республика
в мире
тирасполь
вадим красносельский
молдавия
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ТИРАСПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в среду своим указом продлил "желтый" уровень террористической опасности еще на 15 суток, до 23 июня.Ранее следственный комитет ПМР сообщил, что 5 июня дрон сбросил два взрывных устройства, предположительно гранаты РГД-5, на территории автопарка резервного подразделения миротворцев в селе Владимировка, которое находится в 9 километрах восточнее Тирасполя. Пострадавших и разрушений нет, возбуждено дело по статье "диверсия".В конце мая в Приднестровье произошла череда терактов - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. В конце мая его снизили до "желтого".
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приднестровская молдавская республика, в мире, тирасполь, вадим красносельский, молдавия
17:44 08.06.2022 (обновлено: 17:57 08.06.2022)
 
Глава ПМР продлил желтый уровень террористической опасности до 23 июня

Глава ПМР Красносельский продлил желтый уровень террористической опасности до 23 июня

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в среду своим указом продлил "желтый" уровень террористической опасности еще на 15 суток, до 23 июня.
"Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого "желтого" уровня террористической опасности на 15 (пятнадцать) суток", - говорится в указе, размещенном на сайте главы ПМР.
Ранее следственный комитет ПМР сообщил, что 5 июня дрон сбросил два взрывных устройства, предположительно гранаты РГД-5, на территории автопарка резервного подразделения миротворцев в селе Владимировка, которое находится в 9 километрах восточнее Тирасполя. Пострадавших и разрушений нет, возбуждено дело по статье "диверсия".
В конце мая в Приднестровье произошла череда терактов - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. В конце мая его снизили до "желтого".
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