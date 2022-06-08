https://ria.ru/20220608/pridnestrove-1794073950.html

Глава ПМР продлил желтый уровень террористической опасности до 23 июня

Глава ПМР продлил желтый уровень террористической опасности до 23 июня - РИА Новости, 08.06.2022

Глава ПМР продлил желтый уровень террористической опасности до 23 июня

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в среду своим указом продлил "желтый" уровень террористической опасности еще на 15 РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:44

2022-06-08T17:44

2022-06-08T17:57

приднестровская молдавская республика

в мире

тирасполь

вадим красносельский

молдавия

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ТИРАСПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в среду своим указом продлил "желтый" уровень террористической опасности еще на 15 суток, до 23 июня.Ранее следственный комитет ПМР сообщил, что 5 июня дрон сбросил два взрывных устройства, предположительно гранаты РГД-5, на территории автопарка резервного подразделения миротворцев в селе Владимировка, которое находится в 9 километрах восточнее Тирасполя. Пострадавших и разрушений нет, возбуждено дело по статье "диверсия".В конце мая в Приднестровье произошла череда терактов - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. В конце мая его снизили до "желтого".

https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html

приднестровская молдавская республика

тирасполь

молдавия

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Кирилл Волков

приднестровская молдавская республика, в мире, тирасполь, вадим красносельский, молдавия