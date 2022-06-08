https://ria.ru/20220608/pravitelstvo-1794114079.html

Многие члены правительства ДНР сохранят свои посты, заявил Пушилин

Многие члены правительства ДНР сохранят свои посты, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.06.2022

Многие члены правительства ДНР сохранят свои посты, заявил Пушилин

Формирование нового правительства ДНР произойдет быстро, многие члены правительства сохранят свои посты, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T21:25

2022-06-08T21:25

2022-06-08T21:28

донецкая народная республика

виталий хоценко

денис пушилин

в мире

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Формирование нового правительства ДНР произойдет быстро, многие члены правительства сохранят свои посты, заявил глава республики Денис Пушилин."Я думаю произойдет это очень быстро, но многие из членов предыдущей команды останутся на своих местах, но, безусловно, без изменений не обойтись", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия -24".Он также добавил, что сегодня он внес в парламент кандидатуру на пост главы правительства Виталия Хоценко. "Сегодня я внес новую кандидатуру на пост председателя правительства, и на сегодняшний момент буквально минут 10 назад Народный Совет поддержал меня в этом, и у нас появляется новый председатель правительства. Это Хоценко Виталий, который имеет достаточный опыт, который сможет в новых конфигурациях выстроить эффективность работы правительства в целом"- сказал глава ДНР.Пушилин подчеркнул, что в вопросах формирования нового правительства он рассчитывает на нового председателя правительства."Сейчас я рассчитываю конечно на позицию нового председателя правительства. Ему необходимо выстроить команду, ему необходимо расставить приоритеты",- отметил Пушилин.

https://ria.ru/20220608/naznachenie-1794111240.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, виталий хоценко, денис пушилин, в мире