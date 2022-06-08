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Многие члены правительства ДНР сохранят свои посты, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.06.2022
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Многие члены правительства ДНР сохранят свои посты, заявил Пушилин
Многие члены правительства ДНР сохранят свои посты, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.06.2022
Многие члены правительства ДНР сохранят свои посты, заявил Пушилин
Формирование нового правительства ДНР произойдет быстро, многие члены правительства сохранят свои посты, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T21:25
2022-06-08T21:28
донецкая народная республика
виталий хоценко
денис пушилин
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Формирование нового правительства ДНР произойдет быстро, многие члены правительства сохранят свои посты, заявил глава республики Денис Пушилин."Я думаю произойдет это очень быстро, но многие из членов предыдущей команды останутся на своих местах, но, безусловно, без изменений не обойтись", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия -24".Он также добавил, что сегодня он внес в парламент кандидатуру на пост главы правительства Виталия Хоценко. "Сегодня я внес новую кандидатуру на пост председателя правительства, и на сегодняшний момент буквально минут 10 назад Народный Совет поддержал меня в этом, и у нас появляется новый председатель правительства. Это Хоценко Виталий, который имеет достаточный опыт, который сможет в новых конфигурациях выстроить эффективность работы правительства в целом"- сказал глава ДНР.Пушилин подчеркнул, что в вопросах формирования нового правительства он рассчитывает на нового председателя правительства."Сейчас я рассчитываю конечно на позицию нового председателя правительства. Ему необходимо выстроить команду, ему необходимо расставить приоритеты",- отметил Пушилин.
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донецкая народная республика, виталий хоценко, денис пушилин, в мире
21:25 08.06.2022 (обновлено: 21:28 08.06.2022)
 
Многие члены правительства ДНР сохранят свои посты, заявил Пушилин

Пушилин: новый состав правительства ДНР скоро станет известен, многие сохранят посты

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Формирование нового правительства ДНР произойдет быстро, многие члены правительства сохранят свои посты, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Я думаю произойдет это очень быстро, но многие из членов предыдущей команды останутся на своих местах, но, безусловно, без изменений не обойтись", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия -24".
Он также добавил, что сегодня он внес в парламент кандидатуру на пост главы правительства Виталия Хоценко.
"Сегодня я внес новую кандидатуру на пост председателя правительства, и на сегодняшний момент буквально минут 10 назад Народный Совет поддержал меня в этом, и у нас появляется новый председатель правительства. Это Хоценко Виталий, который имеет достаточный опыт, который сможет в новых конфигурациях выстроить эффективность работы правительства в целом"- сказал глава ДНР.
Пушилин подчеркнул, что в вопросах формирования нового правительства он рассчитывает на нового председателя правительства.
"Сейчас я рассчитываю конечно на позицию нового председателя правительства. Ему необходимо выстроить команду, ему необходимо расставить приоритеты",- отметил Пушилин.
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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Пушилин подписал указ о назначении Хоценко председателем правительства ДНР
 
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