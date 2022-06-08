https://ria.ru/20220608/pozhar-1794108725.html

Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидировали

Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидировали - РИА Новости, 08.06.2022

Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидировали

Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидирован на площади 700 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T20:40

2022-06-08T20:40

2022-06-08T20:41

происшествия

сергиев посад

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидирован на площади 700 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее ведомство сообщало, что площадь пожара в цеху на механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде увеличилась до 700 "квадратов", предварительно пострадавших нет. В 18.43 пожар локализовали. Борьбу с огнем вели 82 человека и 24 единицы техники."20.14 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220607/pozhar-1793659733.html

сергиев посад

московская область (подмосковье)

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происшествия, сергиев посад, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)