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Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидировали - РИА Новости, 08.06.2022
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Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидировали
Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидировали - РИА Новости, 08.06.2022
Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидировали
Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидирован на площади 700 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T20:40
2022-06-08T20:41
происшествия
сергиев посад
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидирован на площади 700 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее ведомство сообщало, что площадь пожара в цеху на механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде увеличилась до 700 "квадратов", предварительно пострадавших нет. В 18.43 пожар локализовали. Борьбу с огнем вели 82 человека и 24 единицы техники."20.14 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
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сергиев посад
московская область (подмосковье)
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происшествия, сергиев посад, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
20:40 08.06.2022 (обновлено: 20:41 08.06.2022)
 
Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидировали

Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидировали на площади 700 квадратных метров

© Фото : МЧС РоссииПожар на заводе в Сергиевом Посаде
Пожар на заводе в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : МЧС России
Пожар на заводе в Сергиевом Посаде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидирован на площади 700 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее ведомство сообщало, что площадь пожара в цеху на механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде увеличилась до 700 "квадратов", предварительно пострадавших нет. В 18.43 пожар локализовали. Борьбу с огнем вели 82 человека и 24 единицы техники.
"20.14 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 09:58
Пожар в пятиэтажке в Богородске ликвидировали
 
ПроисшествияСергиев ПосадМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)
 
 
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