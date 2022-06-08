https://ria.ru/20220608/pozhar-1794108725.html
Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидировали
Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидировали - РИА Новости, 08.06.2022
Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидировали
Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидирован на площади 700 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T20:40
2022-06-08T20:40
2022-06-08T20:41
происшествия
сергиев посад
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидирован на площади 700 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее ведомство сообщало, что площадь пожара в цеху на механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде увеличилась до 700 "квадратов", предварительно пострадавших нет. В 18.43 пожар локализовали. Борьбу с огнем вели 82 человека и 24 единицы техники."20.14 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220607/pozhar-1793659733.html
сергиев посад
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РИА Новости
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происшествия, сергиев посад, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
20:40 08.06.2022 (обновлено: 20:41 08.06.2022)
Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидировали
Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидировали на площади 700 квадратных метров