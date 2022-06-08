https://ria.ru/20220608/pozhar-1794093403.html

Пожар на заводе в Сергиевом Посаде локализовали

Пожар на заводе в Сергиевом Посаде локализовали - РИА Новости, 08.06.2022

Пожар на заводе в Сергиевом Посаде локализовали

Пожар на заводе в Сергиевом Посаде локализован на площади 700 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T19:07

2022-06-08T19:07

2022-06-08T19:08

происшествия

россия

сергиев посад

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пожар на заводе в Сергиевом Посаде локализован на площади 700 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее ведомство сообщало, что площадь пожара в цеху на механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде увеличилась до 700 "квадратов", предварительно пострадавших нет."В 18.43 пожар локализован на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220605/pozhar-1793300310.html

россия

сергиев посад

московская область (подмосковье)

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Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, сергиев посад, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)