https://ria.ru/20220608/pozhar-1794080706.html
Площадь пожара на заводе в Сергиевом Посаде достигла 700 квадратных метров
Площадь пожара на заводе в Сергиевом Посаде достигла 700 квадратных метров - РИА Новости, 08.06.2022
Площадь пожара на заводе в Сергиевом Посаде достигла 700 квадратных метров
Площадь пожара в цеху на механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде увеличилась до 700 квадратных метров, предварительно пострадавших нет, рассказали... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:12
2022-06-08T18:12
2022-06-08T19:09
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794074381_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_38fb16d970ae76e35e0e8b56de1eec70.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Площадь пожара в цеху на механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде увеличилась до 700 квадратных метров, предварительно пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Площадь пожара увеличилась и составила 700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут 82 человека и 24 единицы техники.
https://ria.ru/20220605/pozhar-1793300310.html
россия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794074381_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_6ec7eb9ff20af65ec623e6a80ff1cac5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, московская область (подмосковье), сергиев посад
18:12 08.06.2022 (обновлено: 19:09 08.06.2022)
Площадь пожара на заводе в Сергиевом Посаде достигла 700 квадратных метров
Площадь пожара в цеху на заводе в Сергиевом Посаде выросла до 700 квадратных метров