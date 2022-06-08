https://ria.ru/20220608/pozhar-1794080706.html

Площадь пожара на заводе в Сергиевом Посаде достигла 700 квадратных метров

Площадь пожара на заводе в Сергиевом Посаде достигла 700 квадратных метров - РИА Новости, 08.06.2022

Площадь пожара на заводе в Сергиевом Посаде достигла 700 квадратных метров

Площадь пожара в цеху на механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде увеличилась до 700 квадратных метров, предварительно пострадавших нет, рассказали... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T18:12

2022-06-08T18:12

2022-06-08T19:09

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Площадь пожара в цеху на механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде увеличилась до 700 квадратных метров, предварительно пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Площадь пожара увеличилась и составила 700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут 82 человека и 24 единицы техники.

https://ria.ru/20220605/pozhar-1793300310.html

россия

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, московская область (подмосковье), сергиев посад