https://ria.ru/20220608/postradavshaya-1794073797.html

При обстреле украинскими войсками Кременной пострадала женщина

При обстреле украинскими войсками Кременной пострадала женщина - РИА Новости, 08.06.2022

При обстреле украинскими войсками Кременной пострадала женщина

Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:44

2022-06-08T17:44

2022-06-08T17:44

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ЛНР в СЦКК ранее в среду зафиксировало обстрел Кременной. Украинские войска выпустили по населенному пункту 40 ракет из РСЗО "Град"."В результате обстрела населенного пункта Кременная ранена женщина 1976 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/donbass-1791750582.html

https://ria.ru/20220527/bezhenka-1791165549.html

луганская народная республика

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, россия, украина, сцкк, вооруженные силы украины