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При обстреле украинскими войсками Кременной пострадала женщина - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/postradavshaya-1794073797.html
При обстреле украинскими войсками Кременной пострадала женщина
При обстреле украинскими войсками Кременной пострадала женщина - РИА Новости, 08.06.2022
При обстреле украинскими войсками Кременной пострадала женщина
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:44
2022-06-08T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ЛНР в СЦКК ранее в среду зафиксировало обстрел Кременной. Украинские войска выпустили по населенному пункту 40 ракет из РСЗО "Град"."В результате обстрела населенного пункта Кременная ранена женщина 1976 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220530/donbass-1791750582.html
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, россия, украина, сцкк, вооруженные силы украины
17:44 08.06.2022
 
При обстреле украинскими войсками Кременной пострадала женщина

Представительство ЛНР в СЦКК: при обстреле Кременной украинскими войсками ранена женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки, найденные после обстрела ВСУ в Донбассе
Мужчина демонстрирует осколки, найденные после обстрела ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки, найденные после обстрела ВСУ в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Представительство ЛНР в СЦКК ранее в среду зафиксировало обстрел Кременной. Украинские войска выпустили по населенному пункту 40 ракет из РСЗО "Град".
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"В результате обстрела населенного пункта Кременная ранена женщина 1976 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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