Рейтинг@Mail.ru
Меркель рассказала, почему она не занимается посредничеством по Украине - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/posrednichestvo-1793870572.html
Меркель рассказала, почему она не занимается посредничеством по Украине
Меркель рассказала, почему она не занимается посредничеством по Украине - РИА Новости, 08.06.2022
Меркель рассказала, почему она не занимается посредничеством по Украине
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не принимает участие в посредничестве в конфликте на Украине, потому что ее об этом никто не просил. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T00:27
2022-06-08T01:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
ангела меркель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756548803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d5e45790c6a72adf5c95df5a6d04b1c.jpg
БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не принимает участие в посредничестве в конфликте на Украине, потому что ее об этом никто не просил."У нас была ситуация в связи с Денизом Юджелем (турецким журналистом газеты Die Welt, арестованным в Турции, чьего освобождения добивался Берлин в 2017-2018 годах), когда мы хотели просить (экс-канцлера ФРГ) Герхарда Шредера, министр иностранных дел (ФРГ Зигмар) Габриэль говорил с ним (о посредничестве), и Шредер сказал: "Я сделаю это, если и канцлер меня об этом попросит. И это нормальный случай", - сказала Меркель в интервью телеканалу Phoenix, отвечая на вопрос о своем возможном посредничестве в российско-украинском конфликте.По словам Меркель, она также разделяет оценку канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, а также "(президента России Владимира) Путина и остальных" о том, что "сейчас это не принесет какую-либо пользу". Решение, принятое российским президентом, экс-канцлер назвала "катастрофическим и фатальным", однако "сейчас это неважно, потому что сейчас мало тем для обсуждения", считает она."И из Украины мне тоже не пришло пожелание (начать посредническую деятельность)", - добавила экс-канцлер.По словам Меркель, если бы Украина была включена в План действий по членству в НАТО, на чем в 2008 году на саммите альянса в Бухаресте настаивали США, эскалация наступила бы быстрее. Украина "была тогда другой страной... политически очень разобщенной... управляемой олигархами", сказала Меркель, добавив, что не может упрекнуть себя в том, что "сделала слишком мало попыток предотвратить то, что наступило сейчас"."Эти семь лет были очень важны для развития Украины. Тем не менее, дело дошло до этой ужасной ситуации, не считаю это правильным. А в 2008 году - это моя точка зрения, которую не обязаны разделять - если бы План действий по членству в НАТО (в Бухаресте в отношении Украины) реализовался, все развивалось бы еще быстрее, Украина была еще более далека от того, чтобы оказать то сопротивление, которое она может оказать сегодня", - сказала экс-канцлер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220608/kultura-1793871855.html
https://ria.ru/20220607/merkel-1793863085.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756548803_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b33b239e87ab96134664b4ba1a4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, россия, ангела меркель
00:27 08.06.2022 (обновлено: 01:21 08.06.2022)
 
Меркель рассказала, почему она не занимается посредничеством по Украине

Экс-канцлер ФРГ Меркель рассказала, почему она не занимается посредничеством по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Ангела Меркель
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не принимает участие в посредничестве в конфликте на Украине, потому что ее об этом никто не просил.
"У нас была ситуация в связи с Денизом Юджелем (турецким журналистом газеты Die Welt, арестованным в Турции, чьего освобождения добивался Берлин в 2017-2018 годах), когда мы хотели просить (экс-канцлера ФРГ) Герхарда Шредера, министр иностранных дел (ФРГ Зигмар) Габриэль говорил с ним (о посредничестве), и Шредер сказал: "Я сделаю это, если и канцлер меня об этом попросит. И это нормальный случай", - сказала Меркель в интервью телеканалу Phoenix, отвечая на вопрос о своем возможном посредничестве в российско-украинском конфликте.
По словам Меркель, она также разделяет оценку канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, а также "(президента России Владимира) Путина и остальных" о том, что "сейчас это не принесет какую-либо пользу". Решение, принятое российским президентом, экс-канцлер назвала "катастрофическим и фатальным", однако "сейчас это неважно, потому что сейчас мало тем для обсуждения", считает она.
"И из Украины мне тоже не пришло пожелание (начать посредническую деятельность)", - добавила экс-канцлер.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
00:52
Меркель выступила против запрета русской культуры
По словам Меркель, если бы Украина была включена в План действий по членству в НАТО, на чем в 2008 году на саммите альянса в Бухаресте настаивали США, эскалация наступила бы быстрее. Украина "была тогда другой страной... политически очень разобщенной... управляемой олигархами", сказала Меркель, добавив, что не может упрекнуть себя в том, что "сделала слишком мало попыток предотвратить то, что наступило сейчас".

"Эти семь лет были очень важны для развития Украины. Тем не менее, дело дошло до этой ужасной ситуации, не считаю это правильным. А в 2008 году - это моя точка зрения, которую не обязаны разделять - если бы План действий по членству в НАТО (в Бухаресте в отношении Украины) реализовался, все развивалось бы еще быстрее, Украина была еще более далека от того, чтобы оказать то сопротивление, которое она может оказать сегодня", - сказала экс-канцлер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
Вчера, 22:29
Меркель: данные о спецоперации на Украине поступили от США осенью 2021 года
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияАнгела Меркель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала