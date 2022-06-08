https://ria.ru/20220608/posrednichestvo-1793870572.html

Меркель рассказала, почему она не занимается посредничеством по Украине

Меркель рассказала, почему она не занимается посредничеством по Украине - РИА Новости, 08.06.2022

Меркель рассказала, почему она не занимается посредничеством по Украине

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не принимает участие в посредничестве в конфликте на Украине, потому что ее об этом никто не просил. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T00:27

2022-06-08T00:27

2022-06-08T01:21

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не принимает участие в посредничестве в конфликте на Украине, потому что ее об этом никто не просил."У нас была ситуация в связи с Денизом Юджелем (турецким журналистом газеты Die Welt, арестованным в Турции, чьего освобождения добивался Берлин в 2017-2018 годах), когда мы хотели просить (экс-канцлера ФРГ) Герхарда Шредера, министр иностранных дел (ФРГ Зигмар) Габриэль говорил с ним (о посредничестве), и Шредер сказал: "Я сделаю это, если и канцлер меня об этом попросит. И это нормальный случай", - сказала Меркель в интервью телеканалу Phoenix, отвечая на вопрос о своем возможном посредничестве в российско-украинском конфликте.По словам Меркель, она также разделяет оценку канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, а также "(президента России Владимира) Путина и остальных" о том, что "сейчас это не принесет какую-либо пользу". Решение, принятое российским президентом, экс-канцлер назвала "катастрофическим и фатальным", однако "сейчас это неважно, потому что сейчас мало тем для обсуждения", считает она."И из Украины мне тоже не пришло пожелание (начать посредническую деятельность)", - добавила экс-канцлер.По словам Меркель, если бы Украина была включена в План действий по членству в НАТО, на чем в 2008 году на саммите альянса в Бухаресте настаивали США, эскалация наступила бы быстрее. Украина "была тогда другой страной... политически очень разобщенной... управляемой олигархами", сказала Меркель, добавив, что не может упрекнуть себя в том, что "сделала слишком мало попыток предотвратить то, что наступило сейчас"."Эти семь лет были очень важны для развития Украины. Тем не менее, дело дошло до этой ужасной ситуации, не считаю это правильным. А в 2008 году - это моя точка зрения, которую не обязаны разделять - если бы План действий по членству в НАТО (в Бухаресте в отношении Украины) реализовался, все развивалось бы еще быстрее, Украина была еще более далека от того, чтобы оказать то сопротивление, которое она может оказать сегодня", - сказала экс-канцлер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220608/kultura-1793871855.html

https://ria.ru/20220607/merkel-1793863085.html

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в мире, украина, германия, россия, ангела меркель