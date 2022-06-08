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В Киеве приветствовали усилия по разблокировке портов - РИА Новости, 08.06.2022
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https://ria.ru/20220608/porty-1794001392.html
В Киеве приветствовали усилия по разблокировке портов
В Киеве приветствовали усилия по разблокировке портов - РИА Новости, 08.06.2022
В Киеве приветствовали усилия по разблокировке портов
Киев приветствует усилия по разблокировке украинских портов, но при условии, что окончательное решение в этом вопросе будет полностью учитывать интересы... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:49
2022-06-08T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мид украины
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Киев приветствует усилия по разблокировке украинских портов, но при условии, что окончательное решение в этом вопросе будет полностью учитывать интересы безопасности Украины, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.Во вторник в Анкаре вопрос украинского зерна обсуждался на встрече министров иностранных дел РФ и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Глава МИД РФ по итогам переговоров отметил, что Россия готова сотрудничать с Турцией по этой теме, как и открыта к взаимодействию, если к этому созрела и киевская власть - главное, чтобы Киев обеспечил проход судов через заминированные воды или разминировал их."Мы ведем разговор о разблокировке портов в первую очередь через ООН, остальные треки усилий мы приветствуем, но при условии, что окончательное решение должно 100% учитывать интересы безопасности Украины", - сказал Кулеба на брифинге. По его словам, речь идет о "достаточном количестве оружия" для защиты береговой линии Одессы и специальной миссии по патрулированию канала, по которому будет идти поставка зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
https://ria.ru/20220608/zerno-1793961298.html
https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html
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в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр
14:49 08.06.2022 (обновлено: 16:57 08.06.2022)
 
В Киеве приветствовали усилия по разблокировке портов

Кулеба приветствовал усилия по разблокировке портов при условии учета интересов Киева

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Киев приветствует усилия по разблокировке украинских портов, но при условии, что окончательное решение в этом вопросе будет полностью учитывать интересы безопасности Украины, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Во вторник в Анкаре вопрос украинского зерна обсуждался на встрече министров иностранных дел РФ и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Глава МИД РФ по итогам переговоров отметил, что Россия готова сотрудничать с Турцией по этой теме, как и открыта к взаимодействию, если к этому созрела и киевская власть - главное, чтобы Киев обеспечил проход судов через заминированные воды или разминировал их.
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"Мы ведем разговор о разблокировке портов в первую очередь через ООН, остальные треки усилий мы приветствуем, но при условии, что окончательное решение должно 100% учитывать интересы безопасности Украины", - сказал Кулеба на брифинге. По его словам, речь идет о "достаточном количестве оружия" для защиты береговой линии Одессы и специальной миссии по патрулированию канала, по которому будет идти поставка зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
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