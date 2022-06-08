https://ria.ru/20220608/porty-1794001392.html

В Киеве приветствовали усилия по разблокировке портов

В Киеве приветствовали усилия по разблокировке портов - РИА Новости, 08.06.2022

В Киеве приветствовали усилия по разблокировке портов

Киев приветствует усилия по разблокировке украинских портов, но при условии, что окончательное решение в этом вопросе будет полностью учитывать интересы... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:49

2022-06-08T14:49

2022-06-08T16:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

мид украины

дмитрий кулеба

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Киев приветствует усилия по разблокировке украинских портов, но при условии, что окончательное решение в этом вопросе будет полностью учитывать интересы безопасности Украины, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.Во вторник в Анкаре вопрос украинского зерна обсуждался на встрече министров иностранных дел РФ и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Глава МИД РФ по итогам переговоров отметил, что Россия готова сотрудничать с Турцией по этой теме, как и открыта к взаимодействию, если к этому созрела и киевская власть - главное, чтобы Киев обеспечил проход судов через заминированные воды или разминировал их."Мы ведем разговор о разблокировке портов в первую очередь через ООН, остальные треки усилий мы приветствуем, но при условии, что окончательное решение должно 100% учитывать интересы безопасности Украины", - сказал Кулеба на брифинге. По его словам, речь идет о "достаточном количестве оружия" для защиты береговой линии Одессы и специальной миссии по патрулированию канала, по которому будет идти поставка зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

https://ria.ru/20220608/zerno-1793961298.html

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр