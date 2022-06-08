14:49 08.06.2022 (обновлено: 16:57 08.06.2022)
В Киеве приветствовали усилия по разблокировке портов
Кулеба приветствовал усилия по разблокировке портов при условии учета интересов Киева
Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Киев приветствует усилия по разблокировке украинских портов, но при условии, что окончательное решение в этом вопросе будет полностью учитывать интересы безопасности Украины, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Во вторник в Анкаре вопрос украинского зерна обсуждался на встрече министров иностранных дел РФ и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Глава МИД РФ по итогам переговоров отметил, что Россия готова сотрудничать с Турцией по этой теме, как и открыта к взаимодействию, если к этому созрела и киевская власть - главное, чтобы Киев обеспечил проход судов через заминированные воды или разминировал их.
"Мы ведем разговор о разблокировке портов в первую очередь через ООН, остальные треки усилий мы приветствуем, но при условии, что окончательное решение должно 100% учитывать интересы безопасности Украины", - сказал Кулеба на брифинге. По его словам, речь идет о "достаточном количестве оружия" для защиты береговой линии Одессы и специальной миссии по патрулированию канала, по которому будет идти поставка зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
23 мая, 08:00От России требуют кормить весь мир бесплатно