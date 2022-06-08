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Польский депутат обвинил ЕС в подорожании угля в стране
Польский депутат обвинил ЕС в подорожании угля в стране - РИА Новости, 08.06.2022
Польский депутат обвинил ЕС в подорожании угля в стране
Программа Евросоюза по снижению выбросов в атмосферу (Fit for 55) ведет к подорожанию угля, заявил депутат сейма Польши от проправительственной партии... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:53
2022-06-08T14:53
2022-06-08T14:57
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ВАРШАВА, 8 июня – РИА Новости. Программа Евросоюза по снижению выбросов в атмосферу (Fit for 55) ведет к подорожанию угля, заявил депутат сейма Польши от проправительственной партии "Справедливая Польша" Януш Ковальский журналистам в среду.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. В среду парламент Польши рассмотрит законопроект о предоставлении компенсации продавцам, снизившим цены на уголь."Каждый польский евродепутат вне зависимости от политических цветов должен проголосовать против пакета Fit for 55. Это пакет полностью нужно отвергнуть. Сейчас главная проблема польских семей – инфляция, а называя вещи своими именами, – зеленая инфляция, за которую по большей части отвечает ЕС. Это политика еврократов. Это вина (вице-президента Европейской комиссии Франса - ред.) Тиммерманса, политика которого привела к тому, что уголь стоит 3 тысячи злотых за тонну (около 700 долларов), что польские предприниматели платят гигантские деньги за газ, что бензин по 8 злотых (около 1,86 доллара), а скоро будет по 9 (около 2,1 доллара)", - сказал Ковальский.Он отметил, что климатическая политика Евросоюза, в частности, программа Fit for 55 "приводят к тому, что тепло и электроэнергия становятся роскошью, которую поляки не могут себе позволить". "Энергия от угля – самая дешевая в ЕС, но она под налогами", - заключил депутат.
https://ria.ru/20220608/polyaki-1793963411.html
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цены на нефть, польша, россия, евросоюз, в мире
14:53 08.06.2022 (обновлено: 14:57 08.06.2022)
Польский депутат обвинил ЕС в подорожании угля в стране
Депутат Ковальский: экологическая программа Евросоюза привела к подорожанию угля в Польше